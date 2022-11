« Maintenant qu’ils savent lire et écrire, la bêtise latente se dégage ». Guy de Maupassant et nos déboires démocratiques et parlementaires – en 1429 mots, cherchez pourquoi.

Disciple de Flaubert sur le plan stylistique et politique, Maupassant en partage le pessimisme. Son immense (et mondial) succès littéraire en fait le parèdre des Balzac, Verne et Hugo qui honorent alors le génie français. Mais Maupassant pressent la catastrophe qui va arriver (Macron à travers les âges républicains en fait), liée au développement de l’hydre républicain. Obligé d’être discret il se défoule politiquement dans un ouvrage peu connu, les dimanches d’un bourgeois de Paris. Un petit personnage plus rebelle (Monsieur Rade !) que ses collègues de bureau déclare en effet sur le pouvoir bonapartiste :

« En effet, livrer des millions d’hommes, des intelligences d’élite, des savants, des génies même, au caprice, au bon vouloir d’un être qui, dans un moment de gaieté, de folie, d’ivresse ou d’amour, n’hésitera pas à tout sacrifier pour sa fantaisie exaltée, dépensera l’opulence du pays péniblement amassée par tous, fera hacher des milliers d’hommes sur les champs de bataille, etc., etc., me paraît être, à moi, simple raisonneur, une monstrueuse aberration. »

Problème : la démocratie moderne arrive et tout le monde va voter.

« Mais en admettant que le pays doive se gouverner lui-même, exclure sous un prétexte toujours discutable une partie des citoyens de l’administration des affaires est une injustice si flagrante, qu’il me semble inutile de la discuter davantage. »

Sans avoir pu étudier l’intéressante chambre dont la république et l’électeur infatigable nous ont dotés cette année, M. Rade (contemporain ou presque de Panama) déclare sur nos députés :

« Autrefois, quand on ne pouvait exercer aucune profession, on se faisait photographe ; aujourd’hui on se fait député. Un pouvoir ainsi composé sera toujours lamentablement incapable ; mais incapable de faire du mal autant qu’incapable de faire du bien. Un tyran, au contraire, s’il est bête, peut faire beaucoup de mal et, s’il se rencontre intelligent (ce qui est infiniment rare), beaucoup de bien. »

Il lui reste l’anarchisme, on dirait aujourd’hui le libertarisme (pas d’Etat, pas de guerre, Free Market). Monsieur Rade déclare superbement :

« Entre ces formes de gouvernement, je ne me prononce pas ; et je me déclare anarchiste, c’est-à-dire partisan du pouvoir le plus effacé, le plus insensible, le plus libéral au grand sens du mot, et révolutionnaire en même temps, c’est-à-dire l’ennemi éternel de ce même pouvoir, qui ne peut-être, de toute façon, qu’absolument défectueux. Voilà. »

Comme on voit, on ne l’a pas trop écouté. M. Patissot, antihéros du livre (c’est lui le bourgeois de Paris), continue de s’intéresser à la politique, qui est un spectacle de cirque comme un autre. Il se retrouve chez les féministes et les socialistes qui vers 1890 sont plus fous que jamais (relisez les Femmes savantes pour savoir d’où tout cela nous vient – on y reviendra du reste) :

« Des cris d’indignation s’élevèrent autour de la table, et M. Patissot en cherchant bien, découvrit une place libre au second rang, à côté d’un vieux monsieur décoré et d’une petite femme vêtue en ouvrière, à l’œil exalté, ayant sur la joue une marbrure enflée.

Le bureau était au complet.

La citoyenne Zoé Lamour, une jolie brune replète, portant des fleurs rouges dans ses cheveux noirs, partageait la présidence avec une petite blonde maigre, la citoyenne nihiliste russe Eva Schourine.

Juste au-dessous d’elles, l’illustre citoyenne Césarine Brau, surnommée le « Tombeur des hommes », belle fille aussi, était assise à côté du citoyen Sapience Cornut, retour d’exil. Celui-là, un vieux solide à tous crins, d’aspect féroce, regardait la salle comme un chat regarde une volière d’oiseaux, et ses poings fermés reposaient sur ses genoux. »

Après Maupassant est encore plus méchant, nous décrivant des Borne et des Rousseau :

« À droite, une délégation d’antiques citoyennes sevrées d’époux, séchées dans le célibat, et exaspérées dans l’attente, faisait vis-à-vis à un groupe de citoyens réformateurs de l’humanité, qui n’avaient jamais coupé ni leur barbe ni leurs cheveux, pour indiquer sans doute l’infini de leurs aspirations. »

Le gauchisme ne change jamais. Il y a des bourreaux à exterminer (aujourd’hui le demi-milliard de petits blancs qui réchauffent le climat) et des victimes à célébrer.

Il faut donc célébrer les victimes LGBTQ de l’époque (quand je vous parle de présent permanent…). Maupassant s’amuse :

« La citoyenne Zoé Lamour ouvrit la séance par un petit discours. Elle rappela la servitude de la femme depuis les origines du monde ; son rôle obscur, toujours héroïque, son dévouement constant à toutes les grandes idées. Elle la compara au peuple d’autrefois, au peuple des rois et de l’aristocratie, l’appelant : « l’éternelle martyre » pour qui tout homme est un maître ; et, dans un grand mouvement lyrique, elle s’écria : « Le peuple a eu son 89, ayons le nôtre ; l’homme opprimé a fait sa Révolution ; le captif a brisé sa chaîne ; l’esclave indigné s’est révolté. Femmes, imitons nos despotes. Révoltons-nous ; brisons l’antique chaîne du mariage et de la servitude ; marchons à la conquête de nos droits ; faisons aussi notre révolution. »

Et Monsieur Patissot (le bourgeois de Paris) écoute une belle confession de son voisin, qui est émerveillé par la capacité de tous :

« Pardon, Monsieur, je suis un libéral, moi. Voici seulement ce que je veux dire : Vous avez une montre, n’est-ce pas ? Eh bien, cassez un ressort, et allez la porter à ce citoyen Cornut en le priant de la raccommoder. Il vous répondra, en jurant, qu’il n’est pas horloger. Mais, si quelque chose se trouve détraqué dans cette machine infiniment compliquée qui s’appelle la France, il se croit le plus capable des hommes pour la réparer séance tenante. Et quarante mille braillards de son espèce en pensent autant et le proclament sans cesse. »

Après l’auditeur commet une belle erreur ; il voudrait en effet des énarques, des experts, des managers formés :

« Je dis, Monsieur, que nous manquons jusqu’ici de classes dirigeantes nouvelles, c’est-à-dire d’hommes nés de pères ayant manié le pouvoir, élevés dans cette idée, instruits spécialement pour cela comme on instruit spécialement les jeunes gens qui se destinent à la Polytechnique. »

Mais il se reprend :

« Le vieux monsieur répondit :

— Non, Monsieur ; ils sont des millions comme ça. C’est un effet de l’instruction. Patissot ne comprenait pas.

— De l’instruction ?

— Oui ; maintenant qu’ils savent lire et écrire, la bêtise latente se dégage. »

Revenons au grand classique de Maupassant Bel-ami (excellente adaptation de Lewin en 1944 avec George Sanders, qui joue le Lord Henry du Dorian Gray du même génial cinéaste) ; dans une page ignorée de la critique, Maupassant se défoule aussi un petit peu :

« C’était un de ces hommes politiques à plusieurs faces, sans conviction, sans grands moyens, sans audace et sans connaissances sérieuses, avocat de province, joli homme de chef-lieu, gardant un équilibre de finaud entre tous les partis extrêmes, sorte de jésuite républicain et de champignon libéral de nature douteuse, comme il en pousse par centaines sur le fumier populaire du suffrage universel. »

Et de ponctuer cruellement comme s’il avait eu Mitterrand ou Macron en face de lui :

« Son machiavélisme de village le faisait passer pour fort parmi ses collègues, parmi tous les déclassés et les avortés dont on fait des députés. Il était assez soigné, assez correct, assez familier, assez aimable pour réussir. Il avait des succès dans le monde, dans la société mêlée, trouble et peu fine des hauts fonctionnaires du moment. »

Mais la plus belle et définitive envolée contre la démocratie moderne nous vient de Flaubert – de sa correspondance si célèbre et pourtant si peu lue ; je cite le maître :

« Mais une vérité me semble être sortie de tout cela ; c’est qu’on n’a nul besoin du vulgaire, de l’élément nombreux des majorités, de l’approbation, de la consécration. 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n’y a plus rien, qu’une tourbe canaille et imbécile. Nous sommes tous enfoncés au même niveau dans une médiocrité commune. L’égalité sociale a passé dans l’esprit. On fait des livres pour tout le monde, de l’art pour tout le monde, de la science pour tout le monde, comme on construit des chemins de fer et des chauffoirs publics. L’humanité a la rage de l’abaissement moral, et je lui en veux de ce que je fais partie d’elle (Lettre à Louise Colet, 21-22 septembre 1853). »

Carbone, guerre, vaccin…

http://www.bouquineux.com/?telecharger=304&Flaubert-Correspondance_2e_s%C3%A9rie.1850-_1854