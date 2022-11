Les textes qu’on va lire ou relire ici n’ont que deux prétentions : recenser le piège que tendent les élites occidentales à leurs peuples, et expliquer l’absence de réaction ou de résistance de ces mêmes populations promues victimes consentantes. Dans le monde que nous décrivons, les vrais coupables ce sont les victimes. Par peur d’être jugées instruites, rebelles ou autre, elles se laissent gentiment circonvenir, injecter, affamer, refroidir et même congeler. La masse des vieux adolescents (car rien n’est plus soumis qu’un adolescent, ni plus économe finalement), dressée jadis sur les barricades de mai 68 se catapulte sur son canapé pour mirer en tremblotant sur les chaînes news sa lente et jouissive extinction. De la même manière on assiste à la renaissance de féroces commissaires politiques dignes du bolchévisme ou de la Révolution sur fond d’autoritaire contrôle informatique.

Le Reset avait commencé vers 1970 avec la crise fabriquée du pétrole, s’est prolongé dans les années 80 avec le sida, et s’est accéléré au vingt-et-unième siècle par la chasse au terroriste qui annonçait celle aux libertés. Les milliardaires mondialistes américains qui se flattaient de réduire la population (WSJ, 2007) ont connu un succès extraordinaire avec la gestion sanitaire terroriste des Etats présumés démocratiques. Et de la télévision, cette boîte de Pandore, émanent toutes les aberrations théocratiques destinées à limiter la liberté et même l’ancien pilier de cette société, la consommation. A la lutte contre tel virus, tel pays, telle résistance, a succédé celle contre le carbone, la masse demeurant obéissante.

Vivre sans carbone signifiera ne plus vivre mais sans doute cela ne signifie-t-il plus rien pour un retraité crétinisé par soixante ans de télé et vingt de smartphone. Jadis nous partions en guerre contre les voisins, aujourd’hui nous partons en guerre contre nous-même. L’indianiste Daniélou nous prévenait sur ce Kali-Yuga à la sauce européenne ou occidentale : le « prédateur aryen » allait retourner ses armes contre lui-même et complaisamment s’autodétruire pourvu que les médias qui le contrôlent depuis Gutenberg l’y invitassent. Et Daniélou d’ajouter que le salut serait réservé aux seuls élus, à une seule poignée qui refuserait de faire comme les autres. Moins optimiste, Joseph de Maistre rappelle que sur le champ de bataille le juste qui meurt tombe frappé par un malheur, pas victime d’une injustice.

Finalement la dématérialisation du monde – que nous avions reconnue et explicitée dans notre livre internationalement reconnu Internet nouvelle voie initiatique – débouche sur l’extension de la technognose et la destruction de la viande humaine dont a parlé jadis jadis William Gibson) ; cette dématérialisation sur ordre s’incarne dans une absence impressionnante, irradiante, miraculeuse de tout esprit de résistance surtout dans le pays qui avait le plus à la bouche les mots de liberté, de fraternité et de résistance – vous savez lequel. Sursum corda quand même.

