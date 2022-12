Comme le démontre la guillerette chronique du désastre universel que nous raconte presque chaque jour, citations et réflexions à l’appui, l’excellent Bonnal, nos chers contemporains justifient toujours plus le mépris et même le dégoût qu’ils inspirent depuis fort longtemps. Si leur élimination n’était souhaitée et orchestrée par de sinistres crétins ne leur étant pas supérieurs, on l’irait applaudir.

En d’autres temps plus heureux, quand la vraie culture n’était pas encore un délit, Jean-Louis Curtis a pu raconter l’histoire du maudit mois de mai 68 avec d’éblouissants pastiches, et Gérard Vincent celle de l’humaine engeance avec un délicieux récit dont presque chaque phrase était une citation ou une référence[1].

Avant eux, en 1802, deux lettrés — Antoine-Marie Héron de Villefosse et Charles-François Durozoir — avaient eu l’idée de commenter, dans leurs *Essais sur l’histoire de la Révolution française, par une société d’auteurs latins*[2], l’immonde chiennerie que l’on sait, au moyen d’extraits judicieusement choisis dans les oeuvres des auteurs latins classiques : le résultat est saisissant, qui rappellerait, si besoin était, combien les situations ne sont pas originales (contrairement aux moyens techniques permettant aujourd’hui aux salauds de parvenir à leurs mauvaises fins sans laisser aux victimes la moindre possibilité de résistance efficace — vrai qu’elles ne souhaitent même pas vivre, et que l’inefficace et dérisoire résistance, uniquement cliquesque pour le moment, concerne à peine un individu sur cent, et sans doute encore moins). Mieux : de nombreux constats concernent notre grande époque.

On pourra mesurer le prétendu progrès de l’instruction en apprenant que nos deux historiens érudits étaient polytechniciens. Quand on pense que cette école, après nous avoir donné des personnalités telles que Detoeuf et Abellio, en est arrivée à produire du Giscarat et de la Fiasco-Morizet…

La préface de ce tour de force est faite de considérations et citations judicieuses, auxquelles des remarques n’ajouteraient rien :

//

Frappés de se reconnaître dans ces tableaux, quelques-uns croiront qu’on leur impute [à eux-mêmes] des crimes commis par d’autres.

//

Lorsqu’une multitude d’imaginations échauffées, réunies par le même intérêt et la même volonté, vient à être enflammée par l’enthousiasme, la superstition, le fanatisme ; il ne faut plus qu’un ambitieux habile pour diriger à son gré les fureurs de cette machine infernale. Alors les villes et les campagnes ne présentent plus que des monceaux de ruines qui couvrent des tombeaux. Les plus puissants Etats sont bouleversés : ils tombent dans l’anarchie. Le fer et le feu, les atrocités de toute espèce transforment la raison en férocité. Les annales des nations en conservent des monuments dont nous ne pouvons perdre le triste souvenir. Ces époques sont humiliantes pour nous, puisque les acteurs de ces horribles scènes étaient des hommes, et quelquefois nos compatriotes.

//

Annoncer des vérités, proposer quelque chose d’utile aux hommes, c’est une recette sûre pour être persécuté. Il est dangereux d’avoir raison dans des choses où des hommes accrédités ont tort.

//

Un prophète qui aurait fait cette prédiction :

« Un temps viendra où l’on muselera les hommes, où on les chargera de coups de bâton, où on les réduira en servitude, après les avoir abrutis ; et dans ce temps, les hommes ainsi muselés, ainsi assommés, diront grand merci à ceux qui les auront traités de cette manière, et les regarderont comme les bienfaiteurs de l’humanité. »

Un autre prophète qui aurait ajouté :

« Et alors, les mots signifieront chose contraire à ce qu’ils avaient signifié auparavant ; les actions produiront un effet opposé à celui qu’elles doivent produire ; quand on prêchera la licence, on croira qu’il s’agit de subordination ; quand on armera le fort contre le faible, le fripon contre l’honnête homme, le valet contre son maître, on criera vive la justice ; quand on bouleversera tout, qu’on encouragera tous les vices, qu’on brisera tous les liens de la société, chacun s’écriera : Voilà le rétablissement de l’ordre ; tous les hommes vont être heureux. »

Ces deux prophètes auraient été regardés comme des insensés, et cependant ces insensés auraient prédit exactement, et les effets magiques de la moderne philosophie, qui fascine les esprits, et la docilité des esprits qui se laissent fasciner par la philosophie moderne !

Et véritablement il est aisé de faire voir, par de bons exemples, que les prétendus philosophes du siècle, en se disant les zélateurs de l’humanité, en s’annonçant pour la lumière des peuples et les vengeurs de la raison, ont trouvé moyen de se faire croire et de se faire bénir, tandis que la plupart de leurs maximes ne respirent que trouble, sédition, renversement, et ne sont propres qu’à rendre le genre humain plus malheureux. Feuilletons leurs livres.

On les regarde comme les gens qui rendent la santé, qui inoculent la raison ; on les écoute comme des discoureurs qui amusent ; on les glorifie comme des astres qui éclairent les nations, sans s’apercevoir que l’influence de ces astres noircit, dessèche, corrompt et brûle partout où elle se fait sentir. Et si, par hasard, il s’élève quelques voix citoyennes et courageuses pour dévoiler le prestige et dissiper l’aveuglement général, les corrupteurs et leurs disciples se liguent pour décrier ces voix, pour les étouffer, tandis que le petit nombre de ceux qui ont résisté à la contagion, et qui sont les plus intéressés à en arrêter les progrès, négligent de les encourager, et craignent même de leur applaudir ouvertement.

//

L’homme de guerre méconnaît les rapports qui le lient aux autres hommes ; il plongera si l’on veut l’épée dans le sein du citoyen, de son frère, de son ami ; en un mot, l’homme de guerre, de même que le dévot fanatique, ne se croit pas fait pour penser. Il devient cruel , inhumain sans pitié ; il commet le crime sans remords, quand ses chefs lui disent qu’il faut commettre le crime.

//

Celui qui a en main la milice d’un Etat, celui qui a en main les finances, est despote dans toute la force du terme ; et s’il n’achève pas de tout courber, c’est qu’il ne convient pas toujours à ses intérêts d’user de sa toute puissance.

//

Je ris de pitié en voyant donner tant de beaux projets de politique sur l’agriculture et la population ; tandis que les impôts, plus énormes que jamais, achèvent d’enlever au peuple le prix de sa sueur.

Ce pauvre peuple a une patience qui me fait admirer la force des lois et de l’éducation.

Il n’est point aujourd’hui de nation qui murmure plus que la française, qui obéisse mieux et qui oublie plus vite.

//

Les hommes réfléchissent peu ; ils lisent avec négligence ; ils jugent avec précipitation ; ils reçoivent les opinions comme on reçoit la monnaie, parce qu’elle est courante.

//

O mes concitoyens ! non, vous ne ressemblez pas à vos pères, vous étes polis et cruels ; vous n’avez que les apparences de l’humanité ; lâches et fourbes, vous n’avez pas même le courage des grands forfaits ; vos crimes sont petits comme vous.

//

C’est une étrange rage que celle de quelques messieurs, qui veulent absolument que nous soyons misérables. Je n’aime point un CHARLATAN qui veut me faire accroire que je suis malade pour me vendre ses pilules.

//

La force et le courage appartiennent à tous les peuples de la terre ; mais les causes qui les mettent en action et les soutiennent, dérivent de certaines circonstances qui tantôt sont promptes, tantôt lentes à se développer, mais qui tôt ou tard ne manquent jamais d’arriver. Heureux le peuple qui par lumière ou par instinct saisit l’instant !

A certains Etats, il est une époque qui devient nécessaire, époque terrible et sanglante ; mais le signal de la liberté, c’est la guerre civile.

//

Dans les calamités actuelles qui désolent l’Europe, ce que je trouve de plus avantageux est la dépopulation ; du moins, puisque les hommes doivent être si malheureux, il y aura moins.d’infortunés.

//

[1] Refusant tout crédit au lecteur ordinaire, l’auteur en donnait malheureusement la liste à la fin de son livre, privant ainsi les ceusses ayant un peu lu et retenu du plaisir d’être les seuls à apprécier l’exploit, inattendu chez un professeur officiant à « sciences » pipeau, où il devait être atypique.

[2] On trouvera le texte, d’ailleurs mal numérisé — c’est une habitude qui dit aussi les compétences, sans doute « délocalisées », mises en oeuvre –, chez Gallica. La version proposée par l’université de Stanford est un peu meilleure.