Alors que la France devrait avoir l’électricité la moins chère d’Europe, à cause du marché européen de l’électricité elle a…la plus chère ! 🤦



417€/MW contre 122€ au Portugal et en Espagne, hors marché européen de l'électricité (https://t.co/vcwUlwXlZm) !

➡️ Sortons vite ! pic.twitter.com/SJAsLUIKox