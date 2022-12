« 8 boulangeries françaises sur 10 pourraient disparaître en 2023 » ! À cause des prix de l’énergie.



Donc concrètement à cause du prix délirant lié au marché européen de l’électricité et des sanctions antirusses idiotes !

➡️ On peut et on doit arrêter l'un et l'autre d'urgence !