On a tous remarqué que la presse ignore TOTALEMENT et incroyablement la surmortalité due aux vaccins ; mais qu’elle explosait de peur à l’idée que la température montait de 0.00007°. On sait d’ailleurs que le réchauffement est plutôt excellent pour la santé et que le refroidissement est plutôt mauvais : voyez l’hiver russe, voyez les solitudes des glaces et voyez le surpeuplement tropical (Inde, Brésil, Indochine) ou équatorial. La population n’a augmenté en occident qu’avec l’utilisation des combustibles fossiles : cesser de les utiliser aura une seule conséquence logique sauf pour les plus imbéciles. Mais la presse s’en fout. Tout comme, génocidaire qu’elle est par principe et par financement, elle ignorera les famines liées au Reset et à l’interdiction religieuse des fossiles, ou les famines et le froid liées aux sanctions antirusses. D’ailleurs Le Monde fait officiellement l’éloge du dépeuplement maintenant avec des brochettes de signataires. Il y a ceux qui pourront continuer de voler en jet pour participer à des sommets écolos et les autres qui devront crever sans bagnole, sans nourriture, sans train ou sans chauffage dans les hôpitaux. C’est déjà le cas puisque dans nos hôpitaux on ne soigne ni ne nourrit ni ne chauffe, trop occupé qu’on est à vacciner. L’explosion de la mortalité ? Très bon pour l’économie, ce reniement achevé de l’homme (Marx).

Ursula Von der Leyen a refusé de répondre aux journalistes sur la possible corruption de sa vice-présidente Schinas ! Très proche du régime, elle a fait l’éloge du Qatar par tweets il y a quelques semaines ! Les journalistes étaient furieux.



L’UE = corruption. Détruisons-la ! pic.twitter.com/9oSrOtfz1P — Florian Philippot (@f_philippot) December 13, 2022

Tout cela m’a remémoré la notion d’unworthy victims de Chomsky (qui a été lamentable durant la dictature vaccinale) : l’unworthy victim c’est la victime indigne, la victime worthless (sans valeur) dont on ne parle pas dans la presse occidentale qui depuis un siècle et demi mène le monde (occidental ou autre, via l’impérialisme et le néocolonialisme) par le bout du nez. Chomsky avait une lecture politique (anticommunisme viscéral) du problème et soulignait qu’à l’époque de Reagan par exemple on ignorait tel crash d’avion, telle atteinte aux droits de l’homme, telles victimes d’épurations ethniques ou autres car en haut lieu (à Washington donc) il était décrété et décidé que ces victimes de l’anticommunisme à la Scarface ne comptaient pas. De même en Amérique aujourd’hui les victimes blanches de la brutalité sont ignorées, qui se montent à plus de 600 par an. Mais comme pour les élites globalistes qui contrôlent le marché de l’info le petit blanc toujours raciste et déplorable doit disparaître le premier, à coups de Reset ou de vaccin… Notez bien : cela n’empêche pas ces élites ensuite de déboiser l’Afrique ou de vacciner à tire-larigot là-bas la population noire, mais par humanitarisme et libéralisme !

L’important c’est cela : une victime ne devient jamais victime par hasard ; elle ne devient victime légitime que lorsqu’elle sert l’agenda génocidaire de nos mécréants milliardaires et de leurs agents bureaucratiques mondialistes. Si l’agenda de dépeuplement via le changement climatique crée deux milliards de morts, soyez sûrs que l’électorat de Biden, Scholz et Macron n’en saura rien – sauf s’il y passe aussi sans trop s’en rendre compte, comme le chien Ran-Tan-Plan de Goscinny. Les survivants regarderont les chaînes info ou les paysages saisis en drone par la nouvelle culture de la relaxation scénique (dont je suis très friand, et cela ne me rassure guère, moi qui aimais barouder jadis). Dans Soleil vert c’est comme ça que l’on tue Edward G. Robinson, prodigieux interprète du vieux Sol (son dernier rôle) : un peu de paysages, un peu de musique classique, et hop ! Transformé en soleil vert (en soja humain donc) après un bon sommeil.

L’inféodation sordide de la presse aux puissances d’argent, qui tiennent les banques centrales, les vaccins, leurs effets secondaires, les politiques migratoires provocantes et aberrantes, le wokisme et l’agenda antisexuel (qui est un agenda malthusien ou pour mieux dire encore génocidaire) ne doit étonner personne.

L’histoire du vaccin et de ses effets secondaires dont on parle tous avec beaucoup d’autres est incroyable : car pour la première fois la technocratie ploutocratique et pseudoscientifique prétendument démocratique vise les gens et les assassine. Certains ont parlé de maladresse dans ce vaccin, moi pas une seconde. Dès le début, avant le début de l’opération, on le savait comme le WSJ en 2009, que les milliardaires voulaient réduire la population mondiale, y compris et surtout par les vaccins. Les guerres d’attrition menées en Europe par les américains ont suivi ces guerres qui ont tué trente millions de musulmans depuis le 11 septembre et ont bien contribué avec l’usage intempérant de la technologie (printemps arabe) à un dépeuplement intensif de ces pays.

Quant à la réaction populaire, je crois qu’on n’a plus à l’attendre (cf. les Midterm) : « puisqu’on pouvait se moquer d’eux si cruellement…(Debord). » On peut en outre virer un président pourri comme au Sri Lanka et c’est le gouvernement suivant qui instaure le rationnement énergétique via le smartphone. Debord toujours : « ils savent de quels obstacles ils sont délivrés, et de quoi ils sont capables . »

