Propos complètement crétins de Bernard Lavilliers pour qui les non-vaccinés covid criaient « on veut un dictateur ! ».

On a dit exactement l’inverse !

➡️ Encore un qu’il va falloir mettre de côté car il méprise furieusement le libre choix des gens et leur intelligence !

Relayez⤵️ pic.twitter.com/IpSUaEvQy0