L'Union européenne 🇪🇺finance l'expérimentation de paiements biométriques à partir de portefeuilles numériques, première étape vers le document numérique unique contenant les cartes d'identité, de santé et de vaccination, les permis de conduire et les comptes

L’Union européenne finance l’expérimentation de paiements biométriques à partir de portefeuilles numériques, première étape vers le document numérique unique contenant les cartes d’identité, de santé et de vaccination, les permis de conduire et les comptes bancaires. Quand la puce arrivera-t-elle ?

La Commission européenne va financer un consortium qui lancera un projet pilote de paiement via le portefeuille d’identification numérique biométrique de l’Union européenne.

NOBID (Nordic-Baltic eID Project) a été choisi pour diriger un consortium multinational composé de plusieurs entreprises, telles que Thales et iProov, qui devrait lancer un projet pilote axé sur les paiements – l’un des quatre projets pilotes de l’UE sur l’identité numérique – en mars 2023.

« iProov est ravi que le consortium NOBID ait reçu un financement et ait été choisi pour réaliser le projet pilote », a déclaré Andrew Bud, fondateur et PDG d’iProov.

« Ce projet prouvera que les justificatifs vérifiables à base de biométrie peuvent répondre aux nouveaux défis du monde des paiements, de plus en plus complexe. »

Outre les deux entreprises, ce que l’on appelle les « partenaires technologiques » comprennent Signicat, RB, Auðkenni, IPZS, Poste Italiane, Intesi Group, InfoCert, FBK et le Centre national de radio et de télévision de Lettonie.

NOBID regroupe le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège et la Suède. Comme annoncé précédemment, six pays feront partie du consortium : le Danemark, l’Allemagne, l’Islande, l’Italie, la Lettonie et la Norvège.

Ils ont été chargés par la Commission de « piloter et de façonner » l’avenir des paiements et de l’identité numérique biométrique pour les 27 pays de l’UE. Le financement sera assuré par le programme DIGITAL Europe de la Commission européenne.

En outre, des banques et des sociétés financières d’Allemagne, de Norvège, du Danemark, d’Italie et d’Islande (DSGV, DNB et BankID, Nets, Intesa Sanpaolo, PagoPA et ABILab) seront impliquées. et Greiðsluveitan), le consortium chargé de développer le pilote étant soutenu par plusieurs agences numériques gouvernementales et fournisseurs de technologies, a annoncé NOBID.

Les représentants de NOBID sont convaincus qu’ils ont déjà suffisamment d’expérience pour produire un pilote de paiements à grande échelle, qui est décrit comme une priorité absolue dans la « vision » de l’UE pour le futur portefeuille d’identité numérique.

NOBID a également déclaré que le projet pilote de paiements s’appuiera sur l’infrastructure existante pour permettre l’émission de paiements, les paiements instantanés, les transferts de compte à compte et l’acceptation des paiements dans les magasins et en ligne.

Le mois dernier, l’UE a déclaré que son portefeuille d’identité numérique serait prêt en 2024 et qu’il centraliserait les documents d’identité des citoyens tels que leur carte d’identité nationale, leur carte de santé (qui comprend les certificats de vaccination), leur permis de conduire et leurs comptes bancaires.

