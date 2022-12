(3) Florian Philippot on Twitter: « Sondage Ifop dans le JDD ce jour : « 70% des Français » veulent des négociations avec la Russie pour la Paix ! Le bon sens ! Les fanatiques de la guerre, les faucons et #Zelensky désavoués ! » / Twitter

😳ALEXANDRE BENALLA SE LÂCHE SUR MACRON

Celui qui fut l'intime de Macron a pensé à lui souhaiter Noël.

En guise de cadeau, il vient de twitter que Macron a fait de la France «un paillasson sur lequel tout le monde peut venir s'essuyer le dessous des godasses».

Un ramasse-crottes. https://t.co/bOkLXLN1tz pic.twitter.com/XyKiEAuJie — François Asselineau (@UPR_Asselineau) December 24, 2022

https://www.lejdd.fr/International/sondage-guerre-en-ukraine-les-electeurs-verts-et-les-socialistes-en-pointe-pour-defendre-kiev-4156531

Le sondage de l’Ifop que nous publions révèle un fossé grandissant chez les électeurs au sujet de l’Ukraine . À la question de l’inquiétude que partageraient les Français au regard de la situation actuelle en Ukraine, les électeurs écologistes se déclarent inquiets à 96 %, soit plus que la moyenne des Français en mars dernier, une semaine après le début de l’offensive militaire russe. En comparaison, les électeurs du Rassemblement national sont inquiets à 72 %, 24 points de moins que chez les Verts.

46 % des Français incapables de donner une prévision sur l’issue

On retrouve cette différence quand il s’agit de savoir s’il faut d’abord parvenir à une solution négociée entre la Russie et l’Ukraine tout en continuant à fournir à l’armée ukrainienne une aide militaire considérable. 69 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon , 77 % de ceux de Marine Le Pen et 88 % de ceux d’Éric Zemmour au premier tour de la présidentielle de 2017, se déclarent en faveur de cette option de la négociation plutôt que de soutenir l’Ukraine jusqu’à ce qu’elle l’emporte militairement face à la Russie. Ceux qui sont le moins enclins à privilégier la priorité de négocier se retrouvent chez les socialistes

https://www.dedefensa.org/article/trotsky-et-la-domination-us-de-leurope-ii

Sondage Ifop dans le JDD ce jour : « 70% des Français » veulent des négociations avec la Russie pour la Paix !

Le bon sens !



Les fanatiques de la guerre, les faucons et #Zelensky désavoués ! — Florian Philippot (@f_philippot) December 25, 2022

https://lesakerfrancophone.fr/hiver-russe-segur-et-les-lecons-de-la-froide-retraite-de-russie

https://lesakerfrancophone.fr/revue-de-presse-rt-du-18-au-24-decembre-2022