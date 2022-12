https://henrymakow.com/

Petites pertes russes entre amis :

Voici un livre extraordinaire : un journal de voyage orthodoxe au pays des Cosaques en plein milieu de 17ème siècle. L’auteur est un archidiacre syrien, Paul d’Alep, et il voyage avec son père Macaire, prélat prestigieux (patriarche d’Antioche), reçu comme un prince et parfois plus dans l’Ukraine de l’époque, qui est encore la terre libre des Cosaques.

Paul décrit avec chaleur et inspiration un monde jeune, prospère, agraire, mais aussi citadin et pieux, inquiété ou martyrisé par la peste ou la guerre. Le livre offre un grand intérêt historique à l’époque où le destin moderne de l’Ukraine, victime de trois puissances oppressantes (Russie, Pologne et Turquie) va se décider. Mais Paul voit et décrit un peuple dynamique, chaleureux et pieux qui reste plein d’énergie. Son texte offre aussi et sur un ton curieux et passionné une description de la géographie ukrainienne, de ses riches champs, de ses fleuves (en particulier le Dnipro si cher à Gogol), de ses villes et de ses forteresses – sans oublier le style de vie si particulier des Ukrainiens. Paul décrit aussi sur un ton moins enjoué son séjour triste et surveillé en Moscovie et à Moscou où le tsar Alexis reçoit son père.

Voici donc un beau livre de voyage qui ne ressemble à aucun autre, en effet il s’agit d’un guide de voyage religieux qui nous décrit les offices, les fidèles, la hiérarchie ecclésiastique, mais aussi la richesse architecturale des couvents et des monastères d’un monde encore trempé dans la foi chrétienne orthodoxe. Par exemple on pourra le comparer aux observations désabusées de Théophile Gautier sur l’Espagne déchristianisée de 1843.

Ce long journal de voyage comprend mille pages. On en a traduit ici le tiers pour donner au lecteur le goût de cette terre cosaque et de sa liberté et pour illustre un genre littéraire étonnant – le voyage religieux orthodoxe.

Nicolas Bonnal