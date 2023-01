https://www.dailymail.co.uk/news/article-11606261/Prince-Harry-blasted-appalled-Royal-Family-experts.html

Petit retour du terrain quotidien en vrac non rédigé

Chronopost ici avec qui nous avons signé pour une tournée quotidienne, passe une fois sur deux. Idem pour DHL d’ailleurs.

Les gars à l’atelier (ceux qui n’ont pas posé d’arrêt maladie bidon…) préparent les commandes avec le casque sur les oreilles et sur l’écran de leur portable sous les yeux, Netflix et Whatsapp en permanence (comment font-ils pour charger les camions….?), personne ne se cache plus…

Le comptable -qui arrive maintenant à 10h20- alterne toute la sainte journée entre l’écran de son mobile (suivi des paris sportifs et des »news ») et son écran pour « bosser »

Les camions sont introuvables pour la France (seuls les camions pour les exports sont dispo, et qui plus est aimables, efficaces et aidant. Origine et destination pays de l’est, Portugal, Grèce)

L’euro est à 0.95 depuis une semaine (important détail dans mon business)

Et l’assistante posait déjà ses congés d’été le 2 janvier…

Mais….

L’on commence à râler de l’augmentation des prix alimentaires

L’on commence à se demander si le caillot sanguin de Gilles, suivi d’une embolie, ne serait pas dû à sa 3e dose…

idem pour Diogo qui en est à sa 4e bronchite / grippe etc. depuis septembre.. .

idem pour Ana, et sa fille de 14 ans, qui n’ont plus leurs règles depuis leurs doses…

idem pour Bachir qui a eu un AVC après sa 3e dose…

idem etc. etc. etc.

C’est juste un peu trop tard…

