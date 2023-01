Voilà pourquoi je distingue entre l’Antéchrist-système et l’Antéchrist-personne. Parce que j’ai pris en compte toutes les données, et j’ai essayé de les comprendre et de voir si on pouvait les appliquer au temps présent. J’en conclue que l’Antéchrist est d’abord un système, qui se met en place sur le temps long, au moins durant le règne de ses sept rois. Et l’Antéchrist-personne, dont je ne nie pas l’existence, est le dernier, le 8è roi, celui qui chapeaute un système parvenu à maturité, ce qui explique pourquoi il le récapitule. Et c’est l’ensemble à qui est attribuée la durée codée de 42 mois.

En fait, la plupart des auteurs négligent le système pour se concentrer sur l’homme, d’où l’impossibilité de faire le lien avec des événements existants, et l’attente, toujours repoussée, et pour cause, d’une sorte de super-président du monde, qui en réalité n’arrivera jamais, ce serait trop facile. Même l’Ennemi le sait, mais son rôle est de le cacher, d’où la mise en avant systématique des descriptions privilégiant l’Antéchrist-personne.





Tentons maintenant, munis de ces éléments, d’identifier l’Antéchrist.

Revenons à nos propos du début : la clé c’est l’Eglise catholique, et par extension la chrétienté. Donc il faut chercher notre Antéchrist, autant le système que la personne, dans la chrétienté et même dans l’Eglise catholique.

Personne aujourd’hui ne peut nier la mainmise de la judéo-maçonnerie sur le monde depuis plus d’un siècle, et que celle-ci a construit un monde opposé au christianisme, et ce dans le monde entier y compris, et d’abord, dans les grandes nations chrétiennes (Europe, Etats-Unis, Russie avec le communisme etc).

La création de l’ONU en 1945 s’est faite au nom de la paix et de la sécurité ; encore une phrase-clé qui s’éclaire : « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra » (1 Thess. 5:3) ; cette ruine c’est la perte de puissance de la chrétienté, et singulièrement du catholicisme, permettant à la Bête de réaliser des progrès terrifiants, par le biais du matérialisme, du capitalisme et du communisme. Or dès 1945 l’expansion de ces trois système va exploser dans nos contrées. Et ce système mondial s’appuie sur de nouvelles valeurs assises sur les Droits de l’homme, idéologie maçonnique ayant pour but de remplacer la civilisation du Christ par celle de la synagogue de Satan. Nous tenons notre Antéchrist-système.





Mais qu’en est-il de l’Antéchrist-personne ? On ne compte plus les auteurs qui ont brillamment démontré que ce serait un homme d’Eglise et même un pape. Je vais citer un texte de Soloviev, paru en 1900, parce que je l’ai lu récemment et qu’il résume très bien le propos. Il explique que l’Antéchrist ne peut émerger que dans « des sociétés où le christianisme est faible ou dévoyé, qui auraient rompu avec le christianisme authentique. (…) Sa venue est rendue possible par un terrain favorable à l’apparition du maléfique« . Sans le savoir, soixante ans avant, Soloviev nous décrivait avec exactitude le concile Vatican II, qui a rompu sans se cacher, avec le christianisme authentique.

Un autre auteur russe, Merejkovski, à la même époque, décrit l’Antéchrist ainsi : « Il s’élèvera contre Jésus-Christ notre Seigneur, se constituant lui-même chef de l’Eglise » ; là encore, ce propos résume de façon frappante ce que beaucoup d’autres auteurs démontrent : il faut chercher l’Antéchrist-personne du côté d’un pape, et ceci nous renvoie aussi à notre fameux Pierre le Romain.

Ce qui est extraordinaire, c’est que Merejkovski ajoute (on est en 1900 !) : « en jalousant la primauté du Christ dont il est dit : je suis le premier et le dernier« . Voilà l’explication du pape François sans chiffre ! Parce que lui aussi est le premier et le dernier, le dernier de l’Eglise catholique et le premier de l’Eglise de Satan.

On pourrait continuer longtemps, mais ce n’est pas nécessaire : l’Antéchrist-personne, le fameux qui selon la Salette prendra la place du pape, c’est Bergoglio. Pas un Antéchrist de plus mais L’Antéchrist avec un grand L.

Et ceci concorde avec la Bête de la mer et ses 8 rois, car le Vatican redevient un Etat par la signature des accords de Latran le 11 février 1929, et le pape un chef d’Etat, donc un « roi ». De Pie XI en 1929 à Benoît XVI il y a bien 7 rois, et le 8è, François, récapitule bien tout le concile, tout le modernisme et toute la doctrine maçonnique de la synagogue de Satan.

Bien sûr, les deux premiers « rois », Pie XI et Pie XII ne sont pas complices de la synagogue et se placent dans le catholicisme authentique, mais ils se situent déjà dans la période antéchristique où le modernisme, y compris dans l’Eglise, monte en puissance inexorablement.

SUITE

L’heure de vérité | Le Grand Réveil (wordpress.com)