Alphonse Toussenel et la première description de la mondialisation financière  (1843) : « Il y a eu encore une autre considération : c’est d’entraîner le trésor dans de folles dépenses, pour le forcer plus tard de crier misère, et le réduire à l’impossibilité de ne tenter aucune grande entreprise d’utilité publique (1843). »

Nous feignons de découvrir la mondialisation ; mais elle est ancienne. Voltaire la chante déjà dans le Mondain (1738). Nos vins, exulte-t-il, enivrent les sultans…

Elle devient moderne, bancaire et anglo-saxonne à partir de Waterloo, dont nous fêtâmes le bicentenaire avec nos vainqueurs bien-aimés.

En 1843, Toussenel décrit la mondialisation. Son bouquin mal titré (sa cible est la Suisse réformée des banquiers genevois – les Necker…) n’a pas vieilli puisque nous vivons ce que Hegel puis Kojève-Fukuyama ont appelé la Fin de l’Histoire. Il ajoute que la mondialisation ne se fait pas au profit du peuple anglais – pas plus qu’aujourd’hui au profit du peuple américain.

Le seul changement est que l’Angleterre n’est plus seule. Depuis 1918, les États-Unis codirigent le monde avec la City. Ils mettent au pas les pays dans le cadre de guerres mondiales ou des sanctions. Ils imposent lois, sous-culture et idéologie, bien ou mal. En 1843, la tête de turc européenne est déjà le tsar.

Toussenel désigne les six piliers de cette domination permanente :

– Une dette énorme :

« Il y a eu encore une autre considération : c’est d’entraîner le trésor dans de folles dépenses, pour le forcer plus tard de crier misère, et le réduire à l’impossibilité de ne tenter aucune grande entreprise d’utilité publique. »

– L’État-croupion profitant aux seules élites :

« La théorie du gouvernement-ulcère est anglaise de naissance, puisqu’elle vient des économistes. L’Angleterre est le foyer de tous les faux principes, de toutes les révolutions, de toutes les hérésies. L’Angleterre est la grande boutique où se préparent et se débitent avec un égal succès les doctrines et les drogues vénéneuses… »

– La guerre permanente pour le contrôle des ressources :

« L’Angleterre veut la garde de tous les détroits qui commandent les grandes routes commerciales du globe. Elle vise le morcellement, parce qu’elle vit des déchirements du globe ; elle est protestante et schismatique en tout : individualisme et protestantisme sont tout un. »

– La ruine économique par le libre-échange :

« L’Angleterre, en tuant le travail chez tous les peuples, pour faire de ceux-ci des consommateurs, c’est-à-dire des tributaires de son industrie, a tué la richesse de ces peuples. Le capitaliste a mis le pied sur la gorge au consommateur et au producteur. »

– La fin des peuples et des patries :

« Sous ce régime de castes, en effet, il n’y a pas de peuple ; ou bien le peuple est une chose qui s’appelle indifféremment l’ilote, l’esclave, le serf, le manant, l’Irlandais. Le sol de la patrie n’a plus maintenant pour défenseurs que les prolétaires. »

– Enfin, la crétinisation universelle par la presse qui collabore avec le nouveau maître :

« La féodalité industrielle, plus lourde, plus insatiable que la féodalité nobiliaire, saigne une nation à blanc, la crétinise et l’abâtardit, la tue du même coup au physique et au moral. Mais la presse, qui ne craint pas d’attaquer la royauté officielle, n’oserait pas attaquer la féodalité financière. »