Quelques années avant la révolte des gilets jaunes, les grecs étaient descendus maintes fois dans la rue. Dans les deux cas des violences policières abominables. Tous les pays de l’Union européenne, et même récemment la suisse, sont sous le joug criminel et antidémocratique des très dangereuses oligarchies financières américaines qui gouvernent réellement les USA. Le gouvernement américain élu n’étant qu’un paravent, comme d’ailleurs tous les gouvernements européens et quelques autres gouvernements larbins de l’Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, Angleterre, Canada. Dans tous ces pays vassaux, ce sont généralement des young leaders, formés par les américains, qui représentent fictivement leurs pays. Moult cabinets conseils américains, et la CIA, gèrent formellement sans partage tous ces pays occupés et soumis. Évidemment tout est extrêmement verrouillé, cadenassé par leur contrôle absolu sur toutes les institutions de tous ces pays. La domestication et la mise hors service des Armées privent les populations de tout garde-fou contre l’asservissement étranger des divers pays autrefois souverains. Et la transformation irréversible des forces de l’ordre en d’ultra violents, brutaux escadrons de la mort, étouffe sous les coups, dans le sang et les mutilations, toutes les tentatives de révoltes populaires, pour l’instant… L’effondrement mondial, qui est actuellement en cours et qui sera pleinement effectif, changera complètement la donne. En effet, la chute à zéro de la valeur des monnaies, induisant de facto la ruine financière de chaque personne, l’arrêt de toute activité, puis le début rapide des famines, transformeront en meutes enragées, destructrices et meurtrières toutes les populations. Et nous serons alors en guerres civiles généralisées qui verront tous les escadrons de la mort vaincus, décimés, et tous les membres des gouvernements fantoches en fuite ou lapidés dès qu’ils tomberont entre les mains des très enragés révoltés. Ces événements sont très proches.

Concernant les manifestations de la CGT et autres syndicats : les divers syndicats, CGT en tête et leurs dégénérés antifas, se sont faits rouler dans la farine par Macron en ayant accepté de détruire le mouvement des gilets jaunes. Les promesses de contreparties, négociées en secret pour ce forfait sur le dos des gilets jaunes, n’ont pas été respectées. Ne jamais se fier à la parole de psychopathes.