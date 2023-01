https://www.dedefensa.org/article/chesterton-et-la-menace-feministe-en-occident

L'infecte et hystérique Jacinda Ardern, 1ère Ministre de Nouvelle Zélande depuis 2017 mais surtout "Young Leader" et pantin du WEF tout comme Trudeau, se retire.

Vient-elle d'être démissionnée par Schwab alors qu'un scandale gigantesque d'enrichissement va lui péter à la figure ? https://t.co/dq8FD0bEWw — phil.bechade (@pittbull_grrr) January 19, 2023

Macron le renard par Vilfredo Pareto : « Pour empêcher la violence ou pour y résister, la classe gouvernante recourt à la ruse, à la fraude, à la corruption et, pour le dire en un mot, le gouvernement, de lion se fait renard. La classe gouvernante s'incline devant la menace de violence, mais ne cède qu'en apparence, et s'efforce de tourner l'obstacle qu'elle ne peut surmonter ouvertement. A la longue, une telle façon d'agir produit un effet puissant sur le choix de la classe gouvernante, dont seuls les renards sont appelés à faire partie, tandis que les lions sont repoussés (§ 2227). Celui qui connaît le mieux l'art d'affaiblir ses adversaires par la corruption, de reprendre par la fraude et la tromperie ce qu'il paraissait avoir cédé à la force, celui-là est le meilleur parmi les gouvernants (Traité de sociologie générale, § 2178). »

2178. A l’égard des gouvernements, nous avons à considérer principalement cinq catégories de faits. 1° Un petit nombre de citoyens peuvent, pourvu qu’ils soient violents, imposer leur volonté aux gouvernants qui ne sont pas disposés à repousser cette violence par une violence pareille. L’effet voulu par ces citoyens se produit très facilement si, en n’usant pas de la force, les gouvernants sont mus principalement par des sentiments humanitaires. Si, au contraire, ils n’usent pas de la force parce qu’ils estiment plus judicieux d’employer d’autres moyens, on a souvent l’effet suivant. 2″ Pour empêcher la violence ou pour y résister, la classe gouvernante recourt à la ruse, à la fraude, à la corruption et, pour le dire en un mot, le gouvernement, de lion se fait renard. La classe gouvernante s’incline devant la menace de violence, mais ne cède qu’en apparence, et s’efforce de tourner l’obstacle qu’elle ne peut surmonter ouvertement. A la longue, une telle façon d’agir produit un effet puissant sur le choix de la classe gouvernante, dont seuls les renards sont appelés à faire partie, tandis que les lions sont repoussés (§ 2227). Celui qui connaît le mieux l’art d’affaiblir ses adversaires par la corruption, de reprendre par la fraude et la tromperie ce qu’il paraissait avoir cédé à la force, celui-là est le meilleur parmi les gouvernants.

"Les non-vaccinés n'ont plus aucun droit dans notre pays, ceux qui contestent le vaccin ARN ou qui relaient cette contestation n'auront plus de droit de s'exprimer" (J.Ardern, 2021)



Un subtil mélange de Néron, Torquemada, Mao et Pol-Pot.

Du WEF pur jus !https://t.co/Xm93hczds0 — phil.bechade (@pittbull_grrr) January 19, 2023

⚠️CONFIRMATION TECHNIQUE QUE LA RÉFORME DES RETRAITES N'EST PAS NÉCESSAIRE…

..sauf s'il s'agit d'obéir aux oukases dictatoriaux de la Commission🇪🇺, qui obéit elle-même aux exigences des grands fonds de pension🇺🇸 Blackrock en tête.

Il s'agit d'un racket sur l'argent des Français https://t.co/pGM4ziee3R — François Asselineau (@UPR_Asselineau) January 19, 2023

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Acceleration-de-la-casse-sociale-l-Elysee-table-sur-des-Francais-resignes-70981.html