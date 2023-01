Greta

🚨MUST WATCH: Greta Thunberg as you've never seen her before!



This one interview had more unscripted questions than she's ever faced in her entire life.



Full story: https://t.co/JWzrz1IQbP



More from Davos: https://t.co/aJiaQfYNuD pic.twitter.com/Vb3g3fsCBO — Rebel News (@RebelNewsOnline) January 20, 2023

Courrier de Lucien (avec qui on bataille de façon récurrente autour du katechon russe) :

« L’auteur de l’article semble découvrir que tout le monde est soumis à la technoscience, qui surdétermine la politique et la géopolitique, c’est-à-dire les rapports de force au niveau mondial. La Russie peut assurer sa souveraineté politique et géopolitique parce qu’elle a les armes qui le lui permettent, c’est-à-dire qu’elle a le développement technoscientifique qui le lui permet. C’est la Recherche & Développement technoscientifique sur les armes – la course aux armements – qui écrit l’Histoire, selon les mécanismes concurrentiels et conflictuels de la théorie des jeux. Le but pour chaque acteur de la situation est d’éviter le « décrochage capacitaire », c’est-à-dire d’être dépassé techniquement par l’ennemi, donc envahi et conquis par l’ennemi à terme.

En 2023, on ne lutte pas contre l’OTAN avec des arcs et des flèches. Le complexe militaro-industriel de la Russie est donc contraint de jouer le jeu à fond du développement technoscientifique, avec ses retombées civiles et ses dérives transhumanistes, qui peuvent en retour devenir une menace pour la souveraineté politique et géopolitique de la Russie. Mais tout le monde en est là : le risque de se perdre dans le dosage du pharmakon technoscientifique (cf. Bernard Stiegler) concerne 100% de l’espèce humaine, et non seulement la Russie.

Autrement dit, tout le monde entérine le grand projet du Great Reset, vous et moi y compris, puisque nous faisons un usage intensif d’internet. Et les seuls Homo Sapiens Sapiens qui ne l’entérinent pas sont rassemblés dans quelques tribus d’Amazonie sans aucune souveraineté sur leur destin. Leur avenir est entièrement soumis au bon vouloir de gens infiniment plus puissants qu’eux. Refuser la techno-science, c’est se condamner à disparaître. Faire avec la techno-science, c’est prendre le risque de disparaître.

Je développe un peu dans la question/réponse 5 de l’entretien ci-dessous.

https://strategika.fr/2022/03/09/la-plus-grave-menace-de-tous-les-temps-culture-populaire-sentretient-avec-lucien-cerise/

Exemple concret. Renoncer à l’IA, c’est se soumettre à l’IA des autres, puisque :

« L’intelligence artificielle façonnera les futures cyberattaques »

Revue de presse RT du 15 au 21 janvier 2023 | Le Saker Francophone

https://lesakerfrancophone.fr/andrei-martyanov-a-t-il-raison-de-critiquer-les-elites-dirigeantes-americaines

https://lesakerfrancophone.fr/ukraine-forte-pression-pour-obtenir-des-chars