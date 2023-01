Ça parlait coût de l’électricité. Le propriétaire de 3 franchises Domino’s Pizza des alentours, raconte : sur 500 franchisés en France, 60 ont déjà fermé, 230 pensent à mettre la clef sous la porte. Lors d’une grande réunion des franchisés en décembre, il rapporte que certains pleuraient et que dans un cas, la facture était passée de 640 à 12400 euros. Mon interlocuteur, lui, est en cours de liquidation (volontaire) il ferme il se barre dans 3 mois. Il a fait un calcul qui l’a rendu fou : depuis sa création il a laissé 5.5millions d’euros à l’URSSAF.

Au comptoir où nous buvions le café, un habitant du quartier nous rapporte ensuite que sa facture est à 250 (chez Engie) mais que grâce à un ami flic, il a pu, contre 300 balles au black, faire bloquer le compteur par un « spécialiste ». Tout le monde approuve, demande le numéro du thaumaturge, et d’une seule voix, conseille de ne plus respecter aucune loi ni obligation, car « c’est n’importe quoi » et que « de toute façon ils cherchent à nous appauvrir pour nous contrôler et nous exterminer »; que « c’est le projet européen » et que « ça va très mal finir pour nous mais pour eux aussi ». Bref, j’observe depuis 2 ou 3 semaines un changement de discours ici dans mon coin du 93….

