« La demande portait sur l’utilisation de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) entiers partiellement dégraissés dans les pains et petits pains multicéréales, les biscuits secs et gressins, les barres de céréales, les prémélanges secs pour produits cuits au four, les biscuits, les produits secs à base de pâtes farcies ou non, les sauces, les produits transformés à base de pommes de terre, les plats à base de légumineuses et de légumes, les pizzas, les produits à base de pâte, le lactosérum en poudre, les substituts de viande, les soupes et concentrés ou poudres de soupe, les en-cas à base de farine de maïs, les boissons similaires à la bière, les confiseries au chocolat, les fruits à coque et oléagineux, les en-cas autres que les pommes de terre frites et les préparations de viande, produits destinés à l’ensemble de la population. »

https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/macron-y-scholz-prometen-en-par%C3%ADs-que-seguir%C3%A1n-apoyando-a-ucrania-el-tiempo-que-sea-necesario/ar-AA16Cm9y?cvid=822013584d2e483c8180b548b55e3300

https://francais.rt.com/france/103853-popularite-macron-borne-baisse-sur-fond-reforme-retraites-selon-sondage

Polonia: que Alemania no entregue tanques Leopard 2 a Ucrania es “inaceptable” (msn.com)

Publications Office (europa.eu)

Ursula a pris un règlement européen qui s’applique obligatoirement et directement dans tous les États membres de l’UE dès demain : poudre d’insecte autorisée dans l’alimentation !



L’UE veut nous transformer en bétail ! #FrexitVite

⤵️https://t.co/YKSOlpY1Fs — Florian Philippot (@f_philippot) January 22, 2023

Dedefensa.org | Bloc-Notes | Ah, si Napoleon avait eu des ‘Leopard’ !

https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/lula-limoge-le-chef-de-larmee-de-terre-1899350

Un ponte de la majorité en novembre 2019 : « Je préfère avoir un million de gens dans la rue avec une manifestation syndicale, donc un truc cadré, plutôt que 100 000 Gilets jaunes qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas »



Illustration : pic.twitter.com/BYUT21ZMtd — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 22, 2023

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-pologne-qualifie-d-inacceptable-l-attitude-de-l-allemagne-sur-les-chars-leopard-20230122

Écroulement physique, fin du carbone et dépeuplement | Le Saker Francophone

https://lesakerfrancophone.fr/andrei-martyanov-a-t-il-raison-de-critiquer-les-elites-dirigeantes-americaines