La classe supérieure britannique a été homosexualisée lors de l’embarquement moyennant des frais, dite « public school », une institution unique d’origine anglaise, où les garçons pubères de la classe supérieure ont été soumis à cinq ans d’embarquement, d’intimidation, de coups et de sodomie.

Dans son autobiographie (1929) Lord Alfred Douglas dit que 90% des garçons en anglais Les écoles privées étaient sodomisés. « Je regrette amèrement d’avoir été volé de ma vertu et de mon innocence en étant mis en une communauté… comparée à l’enfer. » (p. 28)

Cet article dit que cet abus a pris fin à la fin du siècle dernier, mais je suis sceptique.

Lisez les liens à la fin. La sodomie est une initiation satanique. Toutes les classes supérieures britanniques ont été capturées de cette manière.

Le blog d’histoire de Goodman

Homosexualité britannique 1800-2000



Suit une liste d’homosexuels et de bisexuels britanniques célèbres de cette époque (certains non pratiquants), avec les écoles dans lesquelles ils ont été éduqués entre parenthèses.

WH Auden (Greshams)

Baden-Powell (Charterhouse)

6e marquis de Bath (Harrow)

Cecil Beaton, créateur de mode, (Harrow)

Anthony Blunt : espion (Marlborough College)

Lord Boothby (Eton)

Benjamin Britten (Gresham School)

Guy Burgess : espion (Eton)

Lord Byron : poète ; (Harrow)

Noël Coward (Chapel Royal Choir School)

Aleister Crowley : auteur; (Malvern et Tonbridge)

Lord Alfred Douglas (Winchester College)

Jimmy Edwards : acteur/comédien (King’s College School, Wimbledon)

2e vicomte Esher : secrétaire permanent Office of Works (Eton)

Stephen Fry : acteur (Uppingham School)

General Gordon (Taunton School)

Sir John Guilgud : acteur, (Westminster)

Sir Alec Guinness (bisexuel – Fettes College)

Christopher Isherwood (Repton School and Corpus Christi, Cambridge)

John Maynard Keynes (Eton)

Lord Kitchener (Académie royale militaire)

Charles Laughton : acteur, (Stoneyhurst)

Selwyn Lloyd, chancelier de l’Échiquier (Fettes)

Somerset Maugham : auteur ; (King’s School, Canterbury)

George Melly : chanteur de jazz (Stowe)

Third Lord Montagu of Bealieu (Eton)

Sir Harold Nicolson : chroniqueur, (Wellington College)

Sir Terence Rattigan (Harrow)

Lord Rosebery : Premier ministre (Eton)

Brian Sewell : critique d’art, (Haberdashers’ Aske’s Boys’ School)

Stephen Spender (Gresham School)

Lytton Strachey (Leamington College)

Jeremy Thorpe, (Eton)

Alan Turing : décrypteur (Sherborne School)

John Vassall : espion (Monmouth School)

Oscar Wilde, (Porton Royal School)

Major-General Orde Wingate (Charterhouse).



Chacun a été homosexualisé alors qu’il était interné dans une soi-disant «école publique» payante, une institution unique d’origine anglaise, où les garçons pubères de la classe supérieure ont été soumis à cinq ans d’internat, d’intimidation, de coups et de sodomie. Les nouveaux garçons devaient être appelés à juste titre « fags » par les préfets (garçons plus âgés) qui leur donnaient des noms féminins pour symboliser leur rôle sexuel de catamites. Les préfets étaient autorisés à faire respecter leur autorité en fouettant les élèves dans leur « Maison », c’est-à-dire leur dortoir. L’idée était de les préparer tous à une vie spartiate, sans compagnie féminine, en tant qu’administrateurs obéissants de l’Empire britannique. Le principal administrateur colonial, Lord Lugard, a fait l’éloge de «l’esprit de l’école publique» comme essentiel pour l’impérialisme britannique.

L’effet secondaire était cependant de créer un double standard hypocrite dans la vie publique britannique. L’homosexualité a été imposée aux membres de la classe dirigeante pendant leurs années de formation, mais était une infraction pénale passible d’emprisonnement. Les tendances homosexuelles ainsi créées, si elles se prolongeaient dans la vie adulte, rendaient ces malheureux susceptibles de chantage et/ou de ruine (comme ce fut le cas pour Sir Anthony Blunt, Lord Alfred Douglas, Oscar Wilde et John Vassall).

De plus, le système rigide de classe sociale britannique s’en trouve renforcé. Les gens de la classe ouvrière (élevés dans un environnement hétérosexuel) méprisaient les « poufs » efféminés de la classe supérieure. La police britannique était d’origine plébéienne. et ont exprimé leur haine de classe en consacrant beaucoup de temps et d’efforts à appréhender les «cottagers» patriciens dans les toilettes publiques et à faire des descentes dans les clubs gays.



Pire encore, ce système a détruit le renseignement britannique pendant la guerre froide du 20e siècle. Les services secrets soviétiques ont utilisé des contacts homosexuels pour compromettre leurs homologues britanniques homosexuels, comme l’ont illustré les Cambridge Five dans les années 1950 et Vassal dans les années 1960. Les services secrets britanniques étaient complètement compromis .



Tout ce système désolant de snobisme, de sadisme et de sodomie s’est développé au début du 19e siècle lorsque le système scolaire public s’est développé pour répondre aux besoins de l’ensemble des classes moyennes supérieures et supérieures britanniques (dont beaucoup avaient auparavant reçu une éducation privée à la maison par des tuteurs, par exemple James Boswell, David Hume et Pitt le Jeune). La loi sur l’éducation Butler de 1944 a créé une nouvelle expansion parce que tous les parents de la classe moyenne, dont la progéniture a échoué à l’examen des onze ans et plus, rassembleraient suffisamment d’argent pour payer les frais de scolarité afin d’éviter les redoutables écoles secondaires modernes, dont le but était de produire fourrage d’usine de classe inférieure et à moitié instruit.

En 2000, heureusement, le système était pratiquement mort parce qu’à la fin du XXe siècle, les châtiments corporels ont été abolis, la mixité introduite dans la plupart des écoles publiques et l’Empire britannique dissous.

Tout le triste plan d’endoctrinement dans l’élitisme homosexuel autoritaire, administré par des maîtres d’école sadiques et pédophiles, est ainsi devenu un sombre chapitre clos de l’histoire britannique. On peut donc maintenant lire de vieux romans à ce sujet (comme School Days de Tom Brown et Billy Bunter) avec dégoût, au lieu d’admiration.

C’est pourquoi les films modernes de ces livres omettent les scènes de bastonnade et d’homosexualité, afin d’essayer de les rendre acceptables pour le public moderne ! Néanmoins, les vieilles réputations persistent; en France, l’homosexualité s’appelle « Le Vice Anglais ». De plus, les personnes éduquées dans des écoles payantes jouissent toujours du monopole de tous les postes de direction en Grande-Bretagne, mais c’est une autre histoire.

—

Premier commentaire de George –

N’oubliez pas Lord Mountbatten, irrespectueusement surnommé « Lord Mountbottom ». Il aurait fait une descente dans des orphelinats irlandais pour de la viande fraîche, et il existe une théorie selon laquelle l’explosion qui l’a déchiré lui et son yacht a été exécutée par l’IRA pour se venger. Le Premier ministre Edward Heath avait une mauvaise réputation à cet égard. La création par Baden-Powell des Boy Scouts suggère que cet élément était dans cette institution dès le début, plutôt que d’être une aberration récente.

Makow- Winston Churchill était également homosexuel . Adolf Hitler aussi.

Relire Mirbeau sur l’homosexualité aussi de l’élite impériale allemande d’avant guerre :

Des pédérastes ! des pédérastes !… Tous pédérastes !… Les plus grands seigneurs, les officiers, les ministres, les artistes, les chambellans… et les généraux, et les grands écuyers, et les ambassadeurs…, tous !… tous !… Scandales sur scandales… procès sur procès… disparitions sur disparitions… Kolossal !… D’ailleurs, vous avez bien lu, en première page du Temps, qui n’en peut mais, ces télégrammes officiels, concernant des personnages de cour, de là-bas ? Ça dépasse en pornographie les annonces de quatrième page, qui font la fortune du Journal !

Une ligue des droits de l’homme et du pédéraste… une ligue avec ses statuts, ses commissions, ses assemblées générales… brououu !… des assemblées en rond, je suppose… C’est kolossal !… Vous voyez qu’ils ne s’en cachent pas… Au contraire… Ils ont eu successivement le bien-être… la richesse… le luxe… Il leur manquait la dépravation… Maintenant, ils en ont leur mesure… il ne leur manque plus rien… C’est l’aboutissement fatal des armes victorieuses, le couronnement de la Grunderzeit… Voilà, maintenant, qu’ils dépassent les peuples qui ont une histoire… Ah !… ah !… Et ils en sont assez fiers !… Ils m’ont scandalisé… positivement scandalisé, moi ! Scandaliser un Parisien, ça n’est pas rien !… Et ils étaient aux anges de ma figure ahurie !… Il fallait les voir !… Kolossal !… Et, pourtant, nous ont-ils dit assez de fois que nous étions Babylone !… À en croire leurs pasteurs, ils ne nous ont fait la guerre que pour étouffer ces germes de vice, brûler Paris qui empoisonnait le monde !… Eh bien… ils font mieux que nous… Ils sont Sodome… Sodome-sur-la-Sprée. Naturellement, la province suit le mouvement ; les officiers et les hauts fonctionnaires le propagent… Il y a Sodome-sur-laSprée… Mais il y a Sodome-sur-le-Mein, Sodome-sur-l’Oder, et Sodome-sur-l’Elbe, et Sodome-sur-le-Weser, et Sodome-surl’Alster, et Sodome-sur-le-Rhin… Ah ! ah !… sur-le-Rhin, mon cher.

Quand nous avons été vicieux, nous autres, – nous ne le sommes plus guère, la mode en est passée, – nous l’avons été légèrement, gaiement… Les Allemands, eux, qui sont pédants, qui manquent de tact, et ignorent le goût, le sont – comment dire ? – scientifiquement… Il ne leur suffisait pas d’être pédérastes… comme tout le monde… ils ont inventé l’homosexualité… Où la science va-t-elle se nicher, mon Dieu ?… Ils font de la pédérastie, comme ils font de l’épigraphie. Ils savent qui a été l’amant de Wagner, et de qui Alcibiade et Shakspeare ont été les maîtresses. Ils écrivent des livres sur les amours de Socrate, et sur celles d’Alexandre le Grand… Ils ont relevé, sur les vieilles pierres, tous les noms de tous les mignons de tous les pharaons de toutes les dynasties… Pédérastes avec emphase, sodomites avec érudition !… Et, au lieu de faire l’amour entre hommes, par vice, tout simplement, ils sont homosexuels, avec pédanterie… Allez à Berlin, je vous dis… allez revoir Berlin… Ça vaut le voyage…

Cliquer pour accéder à 628e8.pdf