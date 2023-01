Selon The Telegraph ce matin, « la France pourrait répondre favorablement aux demandes de Zelensky sur les avions de combat » !



Si c’est vrai, c’est une folie absolue qui nous rapprochera de la 3è guerre mondiale !#NonALa3eGuerreMondiale ! — Florian Philippot (@f_philippot) January 27, 2023

Le Quai d’Orsay, un ministère à la dérive

Délabrement de la représentation française à l’étranger, copinage, détournements de fonds occultés : un livre dénonce la misère et surtout les abus qui règnent au ministère des Affaires étrangères, longtemps cachés par un culte du secret.

Pascal JALABERT – 12 avr. 2016 à 06:07 | mis à jour le 12 avr. 2016 à 07:10 – Temps de lecture : 3 min

Logé dans un hôtel particulier magnifique du quai de Seine, le ministère des Affaires étrangères offre un décor moins reluisant côté coulisses. Photo archives CC-By Faxa

La diplomatie française part-elle à vau-l’eau depuis des années ? La première vraie enquête indépendante réalisée au cœur de cet État dans l’État est retranscrite dans un livre sur la base de documents confidentiels que des diplomates écœurés ont accepté de livrer à l’auteur, Vincent Jauvert (1). « Ces hauts fonctionnaires compétents ne supportent plus de voir le ministère des Affaires Étrangères malmené budgétairement et à la dérive parce qu’une nomenklatura est plus attachée à défendre ses propres intérêts qu’à défendre ceux de la France », dit-il après deux ans de travaux à leurs côtés. Les diplomates cognent sur de récents ministres (Douste-Blazy, Kouchner, Alliot-Marie) épargnent Juppé et à un degré moindre Fabius, mais dénoncent et décrivent surtout un système malsain.

Petits trafics

On apprend ainsi que l’ambassadeur de France à Madrid, Bruno Delaye, est soupçonné d’avoir loué à de grandes sociétés les somptueuses salles de réception de sa résidence pour 90 000 € versés sur son compte bancaire personnel. Il a fait l’objet d’une enquête mais n’a écopé que d’un blâme, et a été vu dans des voyages officiels avec François Hollande. Le représentant au Luxembourg et son épouse, M. et Mme Terral ont eux déclaré deux fois plus d’invités présents aux réceptions à l’ambassade, donc obtenus deux fois plus de remboursements forfaitaires. Ils ont reconnu « des maladresses ». Mais comme la retraite approchait, l’ambassadeur a été déplacé à Paris.

Présumé pédophilie muté

Plus grave, un diplomate français en poste à New York suspecté de pédophilie qui a réussi à quitter précipitamment les USA en 2011 a été recasé au… service internet du Quai d’Orsay à Paris avant d’être exfiltré. « Tout cela reste en interne pour ne pas affecter l’image de la France », se désole un interlocuteur de l’auteur qui reconnaît qu’en matière de pédophilie pourtant, « le Quai « a mis fin à l’omerta qui régnait jusqu’aux années 2000 ».

Sur l’argent, l’enquête lève enfin quelques tabous. Ambassadeurs et consuls sont mieux payés que les ministres, les salaires fluctuant de 9 000 € à 24 000 pour le Yémen. Mais au moins, ceux-là travaillent. Car on apprend que le ministère comptait en 2008 « 238 ambassadeurs sur étagère ». Rémunérés mais sans affectation après avoir exercé dans tel ou tel pays. Beaucoup ont dépassé 55 ans. Pour désengorger cet effectif le quai d’Orsay a signé des chèques de pré-retraite de 80 000 à 100 000 euros !

Les nominations, par l’Élysée ou en interne, restent d’une grande opacité. Qui devient diplomate ? Des énarques, des lauréats de concours mais aussi une litanie de proches du pouvoir d’anciens conseillers de cabinets ministériels, de parlementaires, de copains de promotion ENA à recaser. Très pratiques pour cela : les ambassades thématiques comme celle « des relations avec la société civile », de « l’audiovisuel extérieur » ou de « l’Antarctique ».

Explosif ! En caméra cachée un haut responsable de #Pfizer avoue que l’entreprise crée des mutations du covid 19. Il ajoute que les autorités de régulation seront peu regardantes car beaucoup veulent ensuite bosser chez Pfizer.

Que le covid est pour eux « une vache à lait🤑 » ! https://t.co/tgmXNfXM0N — Florian Philippot (@f_philippot) January 27, 2023

