Extrait de cette lettre fabuleuse à son cousin Henri :

« Comme tu l’as très bien compris, le caractère saillant de ce qui se passe en Autriche est, d’une part, disparition de la vieille organisation féodale que le moyen-âge avait léguée ; de l’autre, organisation du monde nouveau au seul profit de l’Etat et de la centralisation. Les vieux pouvoirs locaux disparaissent sans se rajeunir ou être remplacés par rien, et partout, à leur place, le gouvernement central prend la direction des affaires. Toute l’Allemagne te donnerait plus ou moins le même spectacle ; je puis dire, tout le continent. Partout on sort de la liberté du moyen-âge, non pour entrer dans la liberté moderne, mais pour retourner au despotisme antique. Car la centralisation, ce n’est pas autre chose que l’administration de l’Empire romain modernisée.

Je ne doute pas qu’il ne finisse par sortir d’une pareille législation politique, si elle parvient à se fonder solidement partout, des effets tout semblables (sauf l’invasion des barbares) à ce qu’on a vu à la fin de l’Empire romain, depuis dans l’Empire d’orient, et de tout temps à la Chine : une race très-civilisée et abâtardie en même temps; des troupeaux d’hommes intelligents et non des nations énergiques et fécondes ; mais nous ne verrons pas les choses arriver à ce degré-là, car nous n’assistons qu’au début de la maladie. »

Lettre au baron Hubert de Tocqueville, 25 MARS 1854.