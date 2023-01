Ce livre devenu culte pour certains a été publié il y a treize ans déjà – chiffre bien symbolique. Depuis nous avons progressé : nous avons fait un pas en avant vers l’abîme et nous avons continué de creuser alors que nous avions touché le fond. Toutes les digues ont sauté : travail, famille, patrie, immigration, Rome, et même l’économie, les dettes immondes et les peurs de la guerre nucléaire. Il n’y a même pas de peur de l’an 2000-2020 : on se précipite vers la misère et vers la Fin – phénomène qui peut encore durer un certain temps – mais pas trop. En attendant le boomer bourgeois regarde sa chaîne info et oublie que son monde s’écroule.

Nietzsche avait pressenti le coup comme toujours ; ce diseur de mauvaise aventure écrit de Dieu dans Zarathoustra :

« Mais il finit par devenir vieux et mou et tendre et compatissant, ressemblant plus à un grand-père qu’à un père, mais ressemblant davantage encore à une vieille grand-mère chancelante. »

Oui, l’Etat n’est plus un père pour nous, il n’est même plus une mère, il est une grand-mère. Il faut s’adapter à cette population grabataire qui fait rimer sofa avec télé, bouillon d’inculture avec grillon.

Voici ce que Tocqueville décrit dans une lettre justement peu connue : « je vois venir… une race très-civilisée et abâtardie en même temps; des troupeaux d’hommes intelligents et non des nations énergiques et fécondes ; mais nous ne verrons pas les choses arriver à ce degré-là, car nous n’assistons qu’au début de la maladie. »

Le terme de race abâtardie – certains ilotes voulant interdire tous les mots – n’a ici rien de polémique. Avoir de la race c’était avoir de l’énergie, du jugement, du mouvement. On n’en a plus c’est tout.

Chateaubriand – qui avait compris que notre futur serait américain ou chinois déclarait lui par exemple :

« D’autres, plus obligeants encore, et qui admettent une sorte d’élégance de civilisation, se contenteraient de nous transformer en Chinois constitutionnels, à peu près athées, vieillards éclairés et libres, assis en robes jaunes pour des siècles dans nos semis de fleurs, passant nos jours dans un confortable acquis à la multitude, ayant tout inventé, tout trouvé, végétant en paix au milieu de nos progrès accomplis, et nous mettant seulement sur un chemin de fer, comme un ballot, afin d’aller de Canton à la grande muraille deviser d’un marais à dessécher, d’un canal à creuser, avec un autre industriel du Céleste−Empire. Dans l’une ou l’autre supposition, Américain ou Chinois, je serai heureux d’être parti avant qu’une telle félicité me soit advenue… »

Ce livre s’adresse à ceux qui comme nous auraient voulu être partis avant, à ceux qui auraient aimé se rendre au cimetière des éléphants. Et il s’adresse à ceux qui ruminent et font rimer humeur et humour.