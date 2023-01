⚠️ Ces résultats sont obtenus dans un contexte d'abstention record, ce qui tend à favoriser Macron.

⚠️ Cependant, le fait que le RN perde un député confirme qu'une partie de ses électeurs n'ont plus envie de se mobiliser pour cette fausse opposition. — François Asselineau (@UPR_Asselineau) January 29, 2023

🥶3000 MILLIARDS €

DE DETTE PUBLIQUE !

L'INCROYABLE BILAN DU MOZART DE LA FINANCE ET DE SON LARBIN

Le plus inouï,c'est que ces deux pieds-nickelés qui auraient dû s'enfuir sous les huées, viennent se pavaner et donner des leçons de bonne gestion à venir !https://t.co/QGlZ7aDGNZ pic.twitter.com/6xywFoOtkI — François Asselineau (@UPR_Asselineau) January 29, 2023

Val d’Oise : Josette, 83 ans, meurt après avoir attendu 44h aux urgences ! (Le Parisien)

C’est monstrueux, voilà ce qu’est le Macronistan : un pays du tiers-monde !



Et Macron et Braun refusent toujours de réintégrer 15 000 soignants suspendus, c’est un crime ! — Florian Philippot (@f_philippot) January 30, 2023

Le président du Comité militaire de l'OTAN, l'amiral Rob Bauer, déclare que les États de l'OTAN doivent passer à une « économie de guerre » et que l’OTAN est « prête » à une confrontation avec la Russie !



Ces fous veulent la 3è guerre mondiale, quittons l’#OTAN, vive la Paix ! pic.twitter.com/00qQL7kmS2 — Florian Philippot (@f_philippot) January 29, 2023

Lettre ouverte à la vieille race blanche – réédition

Ce livre devenu culte pour certains a été publié il y a treize ans déjà – chiffre bien symbolique. Depuis nous avons progressé : nous avons fait un pas en avant vers l’abîme et nous avons continué de creuser alors que nous avions touché le fond. Toutes les digues ont sauté : travail, famille, patrie, immigration, Rome, et même l’économie, les dettes immondes et les peurs de la guerre nucléaire. Il n’y a même pas de peur de l’an 2000-2020 : on se précipite vers la misère et vers la Fin – phénomène qui peut encore durer un certain temps – mais pas trop. En attendant le boomer bourgeois regarde sa chaîne info et oublie que son monde s’écroule.

Nietzsche avait pressenti le coup comme toujours ; ce diseur de mauvaise aventure écrit de Dieu dans Zarathoustra :

« Mais il finit par devenir vieux et mou et tendre et compatissant, ressemblant plus à un grand-père qu’à un père, mais ressemblant davantage encore à une vieille grand-mère chancelante. »

Oui, l’Etat n’est plus un père pour nous, il n’est même plus une mère, il est une grand-mère. Il faut s’adapter à cette population grabataire qui fait rimer sofa avec télé, bouillon d’inculture avec grillon.

Voici ce que Tocqueville décrit dans une lettre justement peu connue : « je vois venir… une race très-civilisée et abâtardie en même temps; des troupeaux d’hommes intelligents et non des nations énergiques et fécondes ; mais nous ne verrons pas les choses arriver à ce degré-là, car nous n’assistons qu’au début de la maladie. »

Le terme de race abâtardie – certains ilotes voulant interdire tous les mots – n’a ici rien de polémique. Avoir de la race c’était avoir de l’énergie, du jugement, du mouvement. On n’en a plus c’est tout.

Chateaubriand – qui avait compris que notre futur serait américain ou chinois déclarait lui par exemple :

« D’autres, plus obligeants encore, et qui admettent une sorte d’élégance de civilisation, se contenteraient de nous transformer en Chinois constitutionnels, à peu près athées, vieillards éclairés et libres, assis en robes jaunes pour des siècles dans nos semis de fleurs, passant nos jours dans un confortable acquis à la multitude, ayant tout inventé, tout trouvé, végétant en paix au milieu de nos progrès accomplis, et nous mettant seulement sur un chemin de fer, comme un ballot, afin d’aller de Canton à la grande muraille deviser d’un marais à dessécher, d’un canal à creuser, avec un autre industriel du Céleste−Empire. Dans l’une ou l’autre supposition, Américain ou Chinois, je serai heureux d’être parti avant qu’une telle félicité me soit advenue… »

Ce livre s’adresse à ceux qui comme nous auraient voulu être partis avant, à ceux qui auraient aimé se rendre au cimetière des éléphants. Et il s’adresse à ceux qui ruminent et font rimer humeur et humour.

Un lecteur : La France est globalement un pays de gauche depuis 250 ans, et elle le prouve élection après élection, comme elle l’a confirmé encore aux dernières présidentielles et législatives. Le RN n’arrivera pas aux commandes du pays, il n’est qu’une illusion d’optique. La France est encore un pays dans lequel les citoyens sont trop gras et peuvent, en échange de quelques oboles et ruissellements, se serrer encore plus la ceinture. Tout le pouvoir de gauche, c’est-à-dire de ceux qui agissent pour maintenir leur emprise en trainant comme des maquignons le troupeau des veaux indifférents, a bien compris que son rôle est de dilapider ce que d’autres produisent, de jeter aux orties un patrimoine civilisationnel. Pour qu’une majorité passe aux idées de droite il faudra que le pays soit à l’os