GROSSE FICELLE

Macron croit malin d'indiquer qu'il préfère "se concentrer sur l'Ukraine" plutôt que sur le bras de fer social.

Qui cela trompe-t-il ?

Poutine ne lui parle plus,

l'Ukraine est aux abois et la France est à l'os militairement et financièrementhttps://t.co/wUASJjCLJP