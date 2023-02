Les données démographiques US sont toujours plus catastrophiques. La durée moyenne de vie n’y est que de 74 ans pour les hommes (un peu plus pour les femmes), quarantième mondiale, et elle ne cesse de baisser, voire de s’effondrer quand on la compare à d’autres pays. En trois ans elle a baissé de deux ans. Je me souviens d’une facture de 180.000 dollars à l’hôpital (pour une/deux opérations) dont se plaignait le NYT…

Même la presse outrageusement pro-américaine a dû ronchonner : le Monde, les Echos. Une poignée d’idiots pro-US continuera d’applaudir.

Le Covid ici aussi a passé facture et considérablement amoindri l’espérance de vie. On a l’obésité, l’abus de Fentanyl, des drogues, de l’alcool (malgré les prix dont parlait Jenny), bref rien de surprenant. Je me souviens avoir lu dans un journal que d’un coup l’obésité était apparue, au milieu des années 80, : c’était le début de la fin, d’ailleurs sous Reagan. Il faut se méfier de la droite encore plus que de la gauche aux USA. On a vu l’effondrement moral et industriel du pays sous Nixon, l’effondrement ethnique et le Grand Remplacement sous Bush-Reagan (jusqu’à deux millions de migrants du tiers-monde par an, selon Peter Brimelow) et l’effondrement sanitaire et vaccinal sous Trump, qui reste un fan naïf de la dette publique et du vaccin. Avec des amis de droite comme ça on n’a pas besoin de gauchistes.

Mais n’est-ce pas un trait typiquement occidental, depuis la fin du dix-neuvième siècle ? Un texte fameux a donné toutes les explications. Mais n’oublions pas la gauche : au Brésil Lula idole des anti-systèmes et des pro-russes (il ne veut pas envoyer de munitions aux ukrainiens…) va faire mettre en prison et les anti-vaccins et ceux qui doutent même de leur gentille efficacité. On est dans le cauchemar global, alors que ce soit la gauche ou la droite…Nous n’avons rien vu ici.

Mais continuons : les USA sont aussi caractérisés par un effondrement de la natalité, effondrement qui s’est accéléré depuis les catastrophiques années Bush qui ont vu le pays ruiné malgré tout (parce que certains croient qu’on imprime des billets incognito) par les guerres des faucons néo-cons et par la montée de la dette immonde qui étrangle 80% de la population en attendant plus. On a vu une bécasse se plaindre dans sa bagnole de ne pouvoir vivre convenablement avec son partner (sic) avec 110.000 euro-dollars par an.

L’avenir prochain nous dira si cet édifice peut durer. Comme on sait il dure depuis cent ans, depuis la Grande Crise ! John Flynn se plaignait déjà de la dette dans les années cinquante. Tout ce que l’on peut dire c’est que la caste génocidaire et ploutocratique qui dirige le monde depuis les USA extermine sa population comme celle du reste du monde.

Vous aviez des doutes à ce sujet ?

Et l’humanité suicidaire s’y rue dans ce pays…

