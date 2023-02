De la surestimation du Général et du gaullisme en général: depuis 1958 la France disparaît ; suivi du courrier magique du lecteur de nulle part…

La surestimation du gaullisme ne frappe pas assez les bons esprits. Car De Gaulle c’est la Liberté et la Grandeur de la France, De Gaulle c’est la prospérité et la voix de la France libre (bis), De Gaulle c’est une époque bénie… Or dans les années soixante toute l’Europe détruite se développait.

En fait le gaullisme repose sur une mythologie et une hypnose collective proche de celle de 1789, de Napoléon ou de la République dont le Général se réclama toujours.

Je n’ai aucune envie de m’étendre sur cette question qui mériterait un bon livre – un de plus… Mais au moins rappelons les faits principaux :

De Gaulle c’est une Résistance et une Libération bâclées : voyez par exemple le livre de Kerillis, De Gaulle dictateur. De Gaulle c’est une malédiction portée sur l’extrême-droite collabo et une sanctuarisation de la Résistance dont se réclament tous les escrocs et qui nous gouvernent. Ses Mémoires de guerre sont le livre de chevet (au moins officiel) de Macron. De Gaulle c’est aussi l’oubli de la trahison et de la désertion incroyable des communistes qui sont chargés ensuite de cette impayable épuration qui ne cessera jamais.

De Gaulle c’est la trahison des pieds noirs et la perte brutale, sanglante et bâclée de l’Algérie (voyez les livres publiés par mon éditeur Dualpha notamment celui de Manuel Gomez).

De Gaulle c’est les Trente Glorieuses (disparition des paysans et mauvais traitements des ouvriers) et la destruction de la France rurale traditionnelle, la transformation et l’américanisation d’un hexagone mué en France défigurée pour reprendre le titre d’une émission célèbre de Michel Péricard, lui-même gaulliste. Comparez Farrebique et Biquefarre.

De Gaulle c’est aussi le début de la massive immigration africaine qui suit la décolonisation ratée – Audiard s’en moque dans son libertaire et jubilatoire Vive la France. Les cinéastes ont bien vu les maléfices en œuvre sous de Gaulle : voyez Weekend ou Deux ou trois choses de Godard sans oublier Alphaville ; voyez Play Time de Jacques Tati, le début de Mélodie en sous-sol…

Sur le plan des Français on voit une détérioration du matériel humain : société de consommateurs, d’assistés, de téléphages et d’automobilistes. L’enlaidissement du pays modernisé entraîne l’enlaidissement des gens, la fin de l’élégance parisienne et le déclin de la culture française. Voyez Debord qui rejoint Pierre Etaix. Et ne parlons pas de mai 68, de l’explosion de la pornographie et de la destruction finale de Paris sous Pompidou, ancien laquais de Rothschild (pour ceux qui se plaindraient de l’autre). De Gaulle nous laissa aussi Chirac et Giscard…

Déclin de la culture ? Lisez mon livre sur la comédie musicale. Paris enlaidi cesse d’influencer ou d’inspirer les créateurs américains. Zemmour en parle dans son livre sur la mélancolie française : Malraux a tourné le dos à la France traditionnelle (Chirac aussi avec ses arts premiers) et africanisé notre culture. Sinistre politique de l’Etat culturel livré au gauchisme (dixit Debré lui-même).

Enfin sur le plan de la vie politique on souffre de cette catastrophique constitution et des éternels effets du scrutin majoritaire. On a Macron et on le garde.

Politique étrangère ? On a gardé l’Otan, l’Europe : quant à la politique arabe…

On relira avec intérêt les remarques de Debré qui voyait l’effondrement français arriver avec cette cinquième. De Gaulle œuvra en destructeur ET en fantôme.

« cette question qui mériterait un bon livre – un de plus… » : parmi eux, l’implacable et magnifique *Mauriac sous de Gaulle* de Jacques Laurent, qui permet d’imaginer un ouvrage à la Plutarque pour comparer, *mutatis mutandis* évidemment, Cédégé[1] et foutriquet 2.0 : le rapprochement n’est pas sacrilège, et ce n’est pas un hasard si les deux individus adeptes de l’enmêmetempisme, cette philosophie chère aux médiocres, éprouvent un identique mépris pour la population française, non parce qu’ils lui seraient, moralement et intellectuellement, supérieurs[2], mais simplement parce qu’ils ont, pour se faire craindre et pour se faire obéir — eux, candides, diraient sans doute : pour se faire *respecter –, des troupes armées prêtes à tout.

193 centimètres de petitesse et de petitesses, c’est la taille d’un individu ne paraissant aujourd’hui grand qu’aux naïfs, et surtout à proportion des minuscules qui lui ont succédé — Chamfort avait déjà noté le phénomène.

Debord disait avec raison que calomnier un individu était inutile quand le citer suffisait à le condamner ; Jacques Laurent ne pensait pas autrement : « Nul n’aura mieux trahi de Gaulle que lui-même. Plume en main, il révèle qui il est. » (p. 191). Démonstration.

L’esprit de Mongénéral qui, pour se venger de ses humiliations[3] et pour se faire une carrière, attendait avec impatience de grands malheurs pour la France, est ainsi parfaitement résumé : « Le raisonnement de de Gaulle est assez naïvement celui-ci : pour que j’aie ma chance, une catastrophe est nécessaire, il est donc nécessaire que la catastrophe se produise. Elle se produisit. » (p. 64)

Ce seul trait dit l’ignominie du personnage : « Cet homme ne s’est jamais intéressé à la *guérison* de nos désastres, il a été intéressé par leur exploitation. » (p. 70)

En parlant d’ignominies, de Gaulle aurait pu arrêter celles de la prétendue « épuration » menée par ses complices. Entre autres illustrations rapportées par Jacques Laurent, écrivain qui connaît ses confrères même militaires, celle-ci : « A Paris, le premier condamné à mort fut un journaliste frappé pour délit d’opinion. S’il avait prononcé sa grâce, de Gaulle eût marqué à ses cuisiniers qu’il trouvait leur sauce trop épicée. Il ne le fit pas. Le condamné suivant s’appelait Paul Chack. Il avait toutes les excuses du monde. De Gaulle ne lui en trouva pas. Il ne demandait qu’une faveur : mourir sans qu’on lui bandât les yeux. De Gaulle ne la lui accorda pas. Il est vrai que sur des sujets voisins, et à la même époque, les livres de Paul Chack se vendaient bien et celui de de Gaulle très mal. » (p. 78)

La conclusion est irréfutable qui vient après une série de preuves exemplaires : « Il n’y a ni morale gaulliste, ni politique gaulliste, il n’y a même pas une préférence gaulliste pour quoi que ce soit. Le gaullisme repose sur le mépris des idées générales.

Qu’il s’agisse de l’Europe, de la République, de la décolonisation, de l’obéissance militaire, du communisme ou de tout ce que vous voudrez, le gaullisme varie selon son intérêt immédiat, au gré d’avantages passagers, mais avec assez d’autorité pour envoyer au poteau d’exécution celui qui n’a pas varié assez vite » (pp. 83 et 84), et Jacques Laurent d’exposer à regret les coupes malhonnêtes faites par Mauriac dans un discours de de Gaulle afin d’en cacher maladroitement les mensonges.

On constate une étrange ressemblance avec un télévangéliste sans talent, petit employé de banque aux petits talents de catin (à en croire un de ses marionnettistes dans une vidéo célèbre) : « De Gaulle ne se soucie jamais de dissimuler ses idées générales ; sa doctrine, il ne la farde pas : il n’en a pas.

[…]

Le gaullisme est une pratique. Il n’y a ni doctrine, ni convictions, ni ligne de conduite gaullistes. En tiennent lieu le culte de soi-même pour le chef, et pour les autres le culte du chef. » (pp. 95 et 96)

Tout de Gaulle, qui acceptait la protection des ricains s’ils consentaient à tolérer ses menues insolences, est dans cette formule : « Il enrage à la pensée qu’un mot de Johnson pèse plus lourd qu’un mot de de Gaulle » (p. 107).

Quant au mythe, excessivement flatteur, d’un de Gaulle influencé par Maurras… « De Gaulle avait une vision magique de la guerre ; Maurras, une vision politique. La différence valait d’être signalée. Elle permet d’apparenter le lieutenant de Gaulle au courant de nationalisme mystique, style Déroulède, plus qu’à la pensée maurassienne. » (p. 169)

Et notre auteur, trop indulgent, de déplorer un vilain trait de caractère : « Je n’aime pas que de Gaulle ait pris autant d’intérêt à voir à ses genoux se déshonorer ses adversaires et ses serviteurs. C’est mauvais signe. » (p. 184)

Leclerc, Juin et de Lattre ont remporté des victoires, mais pas leur maître, qui ne pouvait donc le leur pardonner : « Autour de Montcornet, il ne s’est fait qu’une légende. Les généraux allemands ne se sont pas aperçus pendant leur avance qu’un grand seigneur de la guerre fût devant eux pour les freiner. Et de Gaulle sait mieux qu’eux encore qu’il fut banal et même brouillon quand une petite bataille lui est confiée. » (p.186)

Admirable sens du détail, chez Cédégé : « Dans la première édition du Fil de l’Epée, le mot *armée* (de Gaulle étant militaire, n’attendant encore sa fortune que des armes) est imprimé avec un *a* majuscule.

Et le mot Etat avec un *e* minuscule.

Le Fil de l’Epée est réédité en 1944 ; son auteur n’est plus un homme d’épée mais un homme d’Etat. Dans la réédition, le mot armée s’écrit avec une minuscule.

Et le mot *Etat* avec une majuscule. » (p. 193)

Ce trait dit tout de l’individu qui n’aura remporté de faciles victoires que sur ses compatriotes, fidèles, eux, à leurs serments :

« Quand sur l’écran de la télévision les Français remarquèrent le visage et le ton de de Gaulle insultant les généraux putschistes, visage et ton qu’il n’avait jamais trouvés pour s’adresser aux fellaghas, ils comprirent à leur tour qu’ils seraient bien servis et qu’on allait, de main de maître, leur transformer la victoire de Ben Bella sur la France en une victoire de la France sur Salan. » (pp. 213 et 214)

De manière savoureuse, le vrai sujet du livre de Laurent, ce n’est même pas le politique ivre de pouvoir, c’est l’homme de lettres qui s’est abaissé à jouer les flagorneurs. Combien, aujourd’hui, pour regarder le Césarion de carnaval avec l’audace et la sévérité de Tacite ?

Et pour en finir avec Cédégé, l’avis réfléchi, en quelques citations, d’un auteur de deuxième ou de troisième ordre, bon artisan pourtant, que l’image de mongénéral laissait dubitatif bien que l’écrivain ne fût pas de drouate, encore moins de drouate esstrème :

« Je ne peux pas souffrir François Mauriac. Il est pour moi le type achevé du Pharisien qui porte Dieu dans sa manche comme une carte biseautée, et l’en tire subrepticement pour emporter la levée. J’appelle cela un tricheur. […] Ce grand chrétien n’a cessé de se pousser dans la carrière et de se faufiler aux bons endroits. Couvert d’honneurs et de prébendes, il ne recule devant aucun aplatissement pour décrocher un hochet de plus. […] Aussi bien, le talent de Mauriac n’est pas en discussion. Ce qui m’irrite, c’est l’usage cauteleux qu’il en fait, dans le rôle de Bossuet à la petite semaine, sans négliger de faire à Mammon les concessions qui vous mettent en poche le bon argent des services rendus aux causes opportunes et payantes. » — c’est être ici sur la même ligne que Laurent et Poulet.

« Je ne le [Jacques Perret] suis pas dans ses opinions politiques. Mais j’admire sa façon de ramer à contre-courant, ce qui l’expose aux coups. On lui a retiré sa médaille militaire, mesure plus rabaissante pour celui qui l’a prise que pour celui qui est frappé. Je croyais que la médaille militaire récompensait des faits de guerre où l’on avait risqué sa vie. Je ne vois pas comment on peut décréter que ces faits ne sont plus honorables. Rayé de la bravoure parce qu’on ne pense pas conforme, ça me paraît monstrueux. Plus monstreux encore quand on applique ce genre de sanction à un homme de talent. »

« Qu’un général français renonce à la victoire pour la France (les villayas étaient épuisées), cela ne s’était jamais vu ; qu’il ait imposé à quatre cent cinquante mille des nôtres l’humiliation de capituler devant trente mille guenilleux mal armés, ça réhabilite Bazaine, qui du moins avait devant lui une armée plus puissante que la sienne et mieux disposée sur le terrain. »

« Je m’étais fait du général de Gaulle l’idée d’un très grand Monsieur, hors pointure, bon écrivain qui plus est. Cela concerne le de Gaulle première manière, celui qui remit la France en selle et réussit à l’imposer en 1945 à la table des vainqueurs. Il a depuis trop lenti et renié, il s’est montré trop implacable, on a trop vu les sombres abîmes de son caractère. J’ai cessé de le suivre. » — mais fallait-il, pour commencer, le suivre ?

On trouvera facilement l’auteur, si on le souhaite.

[1] Cédégé, c’est comme Béachelle : le sigle qui convient à un trompeur nom de marque commerciale.

[2] Ils le croient probablement, sans toutefois avoir les moyens de leur opinion, faute de distinguer position de force et force par position.

[3] Ah, la honteuse *Capture* si bien commentée par Yves Amiot, auteur aussi du mémorable *Cavalier Rampin*. Voir *infra*.