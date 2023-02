( Natural News ) Alors que les médias de propagande prostitués prétendent de manière absurde que la Russie se retire et que les forces de l’OTAN gagnent la guerre en Ukraine, la vérité est bien plus décevante : l’OTAN a déjà perdu la guerre avec la Russie . Voici comment nous savons :

Une guerre terrestre avec une puissance militaire majeure est une longue et interminable fête des limaces qui nécessite la dépense soutenue d’énormes quantités de munitions : obus d’artillerie, roquettes, missiles, cartouches d’armes légères, etc.

Pour fournir ces munitions, une force combattante doit être soutenue par une solide infrastructure de fabrication de munitions ou disposer d’énormes stocks qui peuvent soutenir la guerre alors que les approvisionnements sont épuisés. Les États-Unis n’ont ni l’un ni l’autre . Pas de stocks suffisamment importants et pas d’infrastructure de fabrication de munitions existante qui puisse suivre le rythme de la Russie, qui a parfois dépensé jusqu’à 20 000 obus d’artillerie par jour . (Remarque : l’infrastructure de munitions existante aux États-Unis ne peut même pas produire autant de cartouches en un mois complet de production…)

Considérez cet article récent de Breitbart.com : Un flux d’armes sans fin vers l’Ukraine suscite des inquiétudes quant à l’état de préparation militaire des États-Unis contre la Chine , qui prévient que les munitions à guidage de précision américaines s’épuiseraient en une semaine seulement :

Une analyse d’un groupe de réflexion récemment publiée a averti que, dans l’état actuel des choses, les États-Unis seraient à court de munitions à longue portée et à guidage de précision dans une guerre avec la Chine au sujet de Taïwan en moins d’une semaine – un problème que l’auteur Seth Jones a appelé un de « poubelles vides ».

« Les États-Unis ont été lents à reconstituer leur arsenal, et le DoD n’a mis sous contrat qu’une fraction des armes qu’il a envoyées à l’Ukraine », a écrit Jones, vice-président senior du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). .

Les États-Unis manquent de matières premières et d’un bassin de main-d’œuvre pour exploiter des usines de munitions à grande échelle

Plus important encore, pour fabriquer de telles munitions — même si vous avez les usines d’infrastructure qui peuvent les produire — vous devez avoir : 1) Des matières premières (métaux, circuits imprimés, linters de coton, etc.) et 2) Un bassin de main-d’œuvre qui est suffisamment instruits et motivés pour travailler dans les usines.

Si vous n’avez jamais entendu parler de linters de coton, il s’agit d’un composant essentiel nécessaire à la fabrication de cartouches d’artillerie. La principale source est la Chine, et les exportations chinoises de linters de coton ont actuellement neuf mois de retard , causant des ravages dans la fabrication allemande de munitions. Comme le rapporte Nikkei Asia :

Lors d’un récent symposium sur la défense près de Munich, les fabricants allemands de munitions ont signalé que le délai de livraison des commandes de linters de coton en provenance de Chine – un élément clé pour propulser les charges des petits canons et de l’artillerie – avait triplé jusqu’à neuf mois, selon le quotidien allemand Die Welt signalé.

Alors que les linters de coton sont un matériau de base produit et commercialisé dans le monde entier, le rapport cite des sources anonymes de l’industrie affirmant que tous les fabricants européens de munitions comptent sur la Chine pour eux.

Les goulots d’étranglement massifs dans l’approvisionnement en matières premières « concernent en particulier les munitions et les aciers spéciaux », a déclaré Wolfgang Hellmich, le porte-parole des affaires de défense du Parti social-démocrate (SPD) au Parlement, à Nikkei Asia…

Les États-Unis manquent de production nationale de matières premières ainsi que d’un bassin de main-d’œuvre nationale fiable et instruite . Les jeunes hommes et femmes américains qui auraient traditionnellement travaillé dans des usines d’armement ne sont plus du tout intéressés à travailler. L’éthique de travail de l’Amérique a été complètement détruite, et la plupart des jeunes américains s’attendent à collecter de l’argent du revenu de base universel / de l’argent de relance et à fonctionner uniquement en tant que consommateurs dans la société, pas en tant que producteurs.

Le Pentagone a récemment annoncé qu’il augmenterait la production d’artillerie de 500 % , espérant atteindre une production de 90 000 obus d’artillerie par mois. Cela a été largement rapporté dans les médias, mais ce qui n’a pas fait la une des journaux, c’est le fait que les usines pour produire ces cartouches n’existent pas et doivent être construites à partir de rien . Le processus de construction des usines devrait prendre deux ans, et cela suppose que tout se passe comme prévu (ce qui n’est jamais le cas). Quelque temps après la construction et les essais de ces usines, des munitions supplémentaires pourraient être produites. Cela commencera très probablement à apparaître à la fin de 2025 ou 2026. Le problème avec ce plan, bien sûr, est que la Russie va probablement vaincre l’Ukraine cette année (en 2023), car la Russie a la capacité de produire ces niveaux élevés de munitions en ce moment .

En d’autres termes, les États-Unis et l’OTAN pourraient éventuellement augmenter la production de munitions pour mener une guerre en 2025 ou 2026, mais pas en 2023 ou même en 2024. Cela signifie que la Russie a une énorme fenêtre d’opportunité pour vaincre l’Ukraine et envoyer l’OTAN emballer, longtemps avant que l’OTAN ne puisse récupérer les munitions pour constituer une menace réelle pour les forces militaires russes.

Les missiles Javelin mettront des années à augmenter leur production… et leur conception date de plusieurs décennies

Les missiles antichars Javelin, qui ont été épuisés dans les stocks américains car la plupart d’entre eux ont été expédiés en Ukraine, devraient également être produits par Lockheed Martin. Mais le directeur général de Lockheed Martin ne semble pas avoir une idée précise du temps qu’il faudra pour en produire seulement 4 000 par an – une petite fraction de ce qui serait nécessaire pour mener une guerre terrestre avec une grande puissance militaire comme la Russie. Tel que rapporté par DefenseNews.com :

Lockheed Martin vise à presque doubler la production de missiles antichars Javelin de 2 100 à 4 000 par an, mais il a besoin que la chaîne d’approvisionnement « s’accélère », selon son directeur général.

Alors que les États-Unis envoient des javelots de leurs propres stocks militaires pour combattre l’Ukraine contre la Russie, Lockheed augmente la production de javelots ? mais atteindre son objectif pourrait prendre jusqu’à deux ans, a déclaré Jim Taiclet dimanche sur « Face the Nation » de CBS.

« Nous nous efforçons de porter cela à 4 000 par an, et cela prendra plusieurs mois, voire quelques années pour y arriver, car nous devons également faire en sorte que notre chaîne d’approvisionnement démarre », a déclaré Taiclet. « Nous pensons que nous pouvons presque doubler la capacité dans un délai raisonnable. »

Alors est-ce des mois, ou est-ce un an? Et même une fois cet objectif de 4 000 par an atteint, cela ne résout pas le problème que les systèmes antichars Javelin sont basés sur une conception vieille de plusieurs décennies qui les rend moins qu’impressionnants face aux chars russes modernes.

Un autre problème est que l’inventaire actuel des missiles Javelin a largement expiré, les transformant en ratés. Souvent, ils ne déclenchent pas leurs propulseurs principaux et se contentent de tomber au sol. C’est parce qu’ils contiennent des batteries internes et que les batteries ont perdu leur jus.

Avertissement de blasphème pour cette vidéo montrant l’échec de Javelin :

Chaque obus antichar Javelin est composé de 250 microprocesseurs, indique Defense News. Beaucoup d’entre eux proviennent de l’extérieur des États-Unis , ce qui signifie qu’ils viennent probablement de Taïwan ou d’autres pays asiatiques. Taïwan est sur le point de faire face à une attaque de la Chine qui inclura presque certainement un embargo naval contre la nation insulaire, bloquant les exportations de micropuces. Cela signifie que la chaîne d’approvisionnement de la production de javelot aux États-Unis s’arrête.

Étonnamment, personne au Pentagone ne s’est soucié de sécuriser les sources nationales de pièces de munitions critiques .

Et il est trop tard pour créer une toute nouvelle chaîne d’approvisionnement dans un avenir proche, car de tels changements radicaux nécessitent de nombreuses années pour être accomplis.

La Russie, en revanche, a été contrainte de développer sa chaîne d’approvisionnement nationale depuis au moins 2014, lorsque de sévères sanctions économiques ont été imposées à la nation. Les sanctions de 2022 qui ont coupé la Russie du système de transactions financières SWIFT ont en outre forcé la Russie à compter presque exclusivement sur les approvisionnements nationaux pour le minerai de fer, l’acier, l’aluminium, le cuivre, les micropuces, la poudre à canon et plus encore. En conséquence, la Russie a au moins une décennie d’avance sur les États-Unis en termes d’approvisionnement national en composants de munitions .

Il faudrait aux États-Unis une décennie, en d’autres termes, juste pour reconfigurer leurs chaînes d’approvisionnement militaires au point où ils pourraient commencer à fabriquer de manière fiable de grandes quantités de munitions au niveau national. Mais avant que cela ne devienne une réalité, les manifestants verts essaieraient de fermer les mines nécessaires pour acquérir des matières premières au niveau national : cobalt, cuivre, aluminium, nickel, magnésium, etc.

En effet, les États-Unis d’Amérique ne sont plus capables de produire des munitions nationales à l’échelle nécessaire pour mener une guerre soutenue contre une puissance militaire sérieuse : la Chine, la Russie ou autre. Les États-Unis et l’OTAN ont déjà perdu cette guerre avec la Russie avant même qu’elle n’atteigne une escalade complète. Il n’y a tout simplement pas la chaîne d’approvisionnement et l’infrastructure de fabrication pour mener une telle guerre dans le monde réel, c’est pourquoi le Département d’État américain s’appuie sur de fausses campagnes médiatiques et de propagande pour tenter de convaincre le peuple américain qu’il est en train de gagner une guerre qu’il ‘re réellement perdre mal.

Comme nous l’avons vu au début de l’occupation de la Maison Blanche par le régime Biden, l’armée américaine ne peut même pas combattre les talibans sans faire demi-tour et fuir, laissant derrière elle des milliards de dollars d’équipement qui sont instantanément tombés entre les mains de groupes terroristes parrainés par l’État.

Si l’Amérique ne peut pas combattre les talibans, comment pouvons-nous exactement nous attendre à combattre la Russie ?

Rien de ce que j’ai écrit ici n’entre même dans les détails des missiles hypersoniques techniquement supérieurs de la Russie, des ICBM à rentrée multiple, des systèmes de défense anti-aérienne de classe mondiale, de l’artillerie supérieure, des drones, de la guerre électronique et plus encore. Même si les États-Unis et l’OTAN égalaient la Russie char à char, artillerie à artillerie, la Russie gagnerait quand même parce que son matériel est tout simplement plus efficace et plus fiable.

Tel est le résultat du Pentagone américain qui s’est «réveillé» et s’est concentré sur les soldats transgenres, les soutiens-gorge gonflés pour hommes et les soirées travestissement à talons hauts au lieu de se concentrer sur la construction d’une armée capable de projeter le pouvoir et de vaincre les ennemis géopolitiques. Sous la direction idiote et éveillée des hauts gradés du Pentagone, l’armée américaine d’aujourd’hui n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était même pendant la Tempête du désert. Et à l’époque, les Irakiens n’avaient pas d’armes nucléaires, de missiles hypersoniques, de drones kamikazes et de systèmes de défense anti-aérienne haut de gamme.

Je répète : les États-Unis et l’OTAN ont déjà perdu cette guerre avec la Russie. C’est déjà dans les cartons. Maintenant, il ne reste plus qu’à la Russie d’accomplir le travail acharné de la guerre pour atteindre ses objectifs militaires. La seule façon pour la Russie de perdre ce conflit est si la Russie choisit de reculer et de battre en retraite.

Ce résultat semble incroyablement improbable.

Écoutez mon analyse complète sur tout cela et plus encore dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui :

– Damar Hamlin se prostitue au vaccin poussant l’American Heart Association

– L’AHA est un groupe de façade Big Pharma qui pousse les statines et les vaccins

– #Hollywood libtards menace d’ARRÊTER de faire des films éveillés jusqu’à ce que tout le monde soit vacciné

– CHER HOLLYWOOD : NOUS ACCEPTONS VOS CONDITIONS ! – Pourquoi les films d’Hollywood sont nuls : pleins de thèmes

WOKE et scénarisés par des idiots Les pays de l’OTAN seront « réduits en poussière » si l’escalade se poursuit









– Les pays de l’OTAN ont des ANNÉES de retard sur la courbe de production industrielle nécessaire pour mener une guerre

– Les forces américaines et britanniques seront à court de munitions dans quelques semaines

– L’Autriche et la Hongrie déclarent AUCUNE arme pour #Ukraine

– Les États-Unis sont laissés sans défense contre la Chine, pas de défense nationale restants

– Les Américains qui gagnent 100 000 $ vivent toujours d’un chèque de paie à l’autre

– Le gestionnaire de fonds spéculatifs met en garde contre le crash de la «méga bombe à retardement» à venir

– La plupart des villes les plus dangereuses du monde sont situées aux États-Unis

– Le Trésor américain affirme qu’aucun fonds américain n’a été utilisé Ukraine… sérieusement

– ​​Achats d’or colossaux par les banques centrales, des milliers de tonnes en 2022

– La roche spatiale géante contient des milliards de dollars de minéraux (mais alors quoi ?)

https://www.naturalnews.com/2023-02-01-too-late-for-nato-to-win-the-war-against-russia.html

http://lachute.over-blog.com/2023/01/et-l-arriere-ne-tint-plus.html

http://lachute.over-blog.com/2023/01/barbarossa.html

Le FMI vient de l’annoncer : l’an prochain la Russie aura une croissance économique supérieure à celle de la zone euro !



Bruno Le Maire a bien réussi « à mettre à genoux une économie »…mais pas la russe ! 😅

Un sacré champion ! 🤦 — Florian Philippot (@f_philippot) February 2, 2023

https://www.dedefensa.org/article/faire-1941-en-2023-le-progres-de-lecrevisse

http://lachute.over-blog.com/2023/02/les-horrrrreuurrrs-de-la-guerre.html