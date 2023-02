Ce pape semblait parfait et il l’était. Puis est venu l’enfer, la roche tarpéienne étant comme on dit près du Capitole.

Voici qu’il a dit sur la domination par Mammon (Fink, Soros, Gates, Rothschild, etc.) de ce monde :

« Nous voyons comment le monde de la finance peut dominer l’homme, que ‘l’avoir’ et le ‘paraître’ dominent le monde et l’asservissent. Le monde de la finance ne représente plus un instrument pour favoriser le bien-être, pour favoriser la vie de l’homme, mais devient un pouvoir qui l’opprime, qui doit presque être adoré: «Mammon», la vraie fausse divinité qui domine le monde. Contre ce conformisme de la soumission à ce pouvoir, nous devons être non-conformistes: ce qui compte, ce n’est pas avoir, c’est d’être!…le monde virtuel devient plus réel, plus fort et on ne voit plus le monde réel de la création de Dieu. Le non- conformisme chrétien nous rachète, nous restitue à la vérité… »





Et le Pape de poursuivre sur le thème de l’anticonformisme chrétien (Bloy, Bernanos, Bonald, Belloc, Drumont…) :



« Il y a un non-conformisme du chrétien qui ne se laisse pas conformer. »

Car il y a deux mondes, celui de Dieu et celui des puissances de ce monde :

« Cela ne signifie pas que nous voulons fuir monde, que nous ne sommes pas intéressés par le monde; au contraire, nous voulons nous transformer nous-mêmes et nous laisser transformer, transformant ainsi le monde.

“Et nous devons garder à l’esprit que dans le Nouveau Testament, en particulier dans l’Evangile de saint Jean, le mot «monde» a deux significations, et indique donc le problème et la réalité dont il s’agit. D’une part, le «monde» créé par Dieu, aimé de Dieu, au point de se donner lui-même et son Fils pour ce monde; le monde est une créature de Dieu, Dieu l’aime et veut se donner lui-même afin qu’il soit réellement création et réponse à son amour.

Mais il y a aussi l’autre concept de «monde», kosmos houtos: le monde qui est dans le mal, qui se trouve dans le pouvoir du mal, qui reflète le péché originel. »

Et le bon Pape d’oser écrire :

« Nous voyons comment le monde de la finance peut dominer l’homme, que ‘l’avoir’ et le ‘paraître’ dominent le monde et l’asservissent. Le monde de la finance ne représente plus un instrument pour favoriser le bien-être, pour favoriser la vie de l’homme, mais devient un pouvoir qui l’opprime, qui doit presque être adoré: «Mammon», la vraie fausse divinité qui domine le monde. Contre ce conformisme de la soumission à ce pouvoir, nous devons être non-conformistes: ce qui compte, ce n’est pas avoir, c’est d’être! Ne nous soumettons pas à cela, utilisons-le comme un moyen, mais avec la liberté des enfants de Dieu. »

Comme on sait la finance et la puissance US le mirent à la porte pour le remplacer par un mécréant qui fit du vaccin un sacrement. Priez fort. Nous vivons dans la bulle du diable.

Putsch de l’UE et passage en force de Leyen. Gouvernement européen de débiles et de satanistes. Aucune résistance nulle part.

– L’une cache ses SMS, l’autre cache ses comptes en banque.

– Les deux servent les intérêts américains.

– Les deux font tout pour que la guerre dégénère.

– Les deux sont des pantins.

– Les deux bossent étroitement avec BlackRock

➡️ Les deux sont un grave problème ! pic.twitter.com/sCOtzsLeP0 — Florian Philippot (@f_philippot) February 3, 2023

Le nouveau président tchèque M.Pavel, ancien cadre de l’OTAN, est un fou furieux qui vient de déclarer :

« Nous disposons de capacités nucléaires. Nous ne voulons pas nous en servir, mais nous sommes prêts si nécessaires » !



➡️ Nucléaire ! Ils sont prêts à tout, arrêtons-les ! — Florian Philippot (@f_philippot) February 3, 2023

⛔️Elle vient ainsi de se rendre -de sa propre initiative et pour la 4e fois!- à Kiev pour y faire avancer le projet,délirant à tous égards,d'entrée de 🇺🇦 dans 🇪🇺.

Pire encore: 15 Commissaires🇪🇺l'y ont suivie pour un pseudo "sommet🇪🇺",boycotté par les 12 autres Commissaires dont🇫🇷 — François Asselineau (@UPR_Asselineau) February 3, 2023

🚨COUP D'ÉTAT PERMANENT DE LEYEN

Corrompue jusqu'à l'os,

apparentée à d'anciens nazis,

élue par personne,

marionnette des🇺🇸,

la présidente de la Commission 🇪🇺prend des INITIATIVES TOTALEMENT ILLÉGALES au regard des traités🇪🇺,sans que Macron ne réagisse !https://t.co/lbf5T0dmsF — François Asselineau (@UPR_Asselineau) February 3, 2023

⚠️ Son profil est comparable à ceux de

Macron🇫🇷45ans

Sunak🇬🇧42ans

Meloni🇮🇹46ans

Marin🇫🇮37ans

Šimonytė🇱🇹48ans

Heger🇸🇰46ans

Trudeau🇨🇦51ans

Ardern🇳🇿42ans

Etc.

qui ont été catapultés à la tête des États asservis aux🇺🇸 par des manipulations médiatiques et sondagières massives. — François Asselineau (@UPR_Asselineau) February 3, 2023

Le monde fonce vers la 3è guerre mondiale. Certains y ont intérêt et nous y mènent coûte que coûte !

➡️ Il est temps que toutes les forces de Paix s’unissent et appellent à la désescalade avant qu’il ne soit trop tard !#MarcheNationalePourLaPaix dimanche 12/02 ! Diffusez svp ⤵️ pic.twitter.com/bl7456O1VL — Florian Philippot (@f_philippot) February 3, 2023

