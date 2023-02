Texte de Silvano :

Le secteur technologique s’est séparé de plus de 150.000 employés au cours des derniers mois. En cause, le contexte macroéconomique et les perspectives peu optimistes. À moins qu’un autre mobile n’ait joué dans la balance. Les experts se sont penchés sur les profils des personnes licenciées et en ont tiré plusieurs observations étonnantes :



Tout d’abord, les experts ont été étonnés de constater que le niveau d’expérience moyen des personnes licenciées était de 11,5 ans. Il ne s’agissait donc pas de personnes engagées en surplus durant la pandémie.

Ensuite, les experts ont noté que 28 % de toutes les mises à pied provenaient des ressources humaines (RH). Ils avancent deux hypothèses pour expliquer cela :

La première est tout simplement liée aux licenciements de masse. En quête d’économie, les entreprises ont également réduit fortement leurs embauches, elles ont donc moins besoin de personnel RH.

La seconde est qu’une majorité des ressources humaines peut être automatisée. Il existe déjà plusieurs plateformes visant à automatiser les tâches liées aux entretiens et aux embauches, dont la vérification des références ou des identités, ainsi que la réalisation d’évaluation de santé et de sécurité.

Amazon a déjà utilisé l’IA pour identifier les employés sous-performants et les licencier.

Un point qui expliquerait aussi pourquoi les ingénieurs logiciels font partie des profils les plus touchés par les licenciements. Une partie de leur travail peut être effectué par une IA.

De ces observations, on peut se demander si les géants de la technologie se sont effectivement développés trop vite, poussés par de mauvais calculs liés à la pandémie, ou si les innovations en intelligence artificielle et en automatisation n’ont pas créé une situation dans laquelle remplacer les gens par des machines est devenue le moyen le plus rapide de faire des économies.

Lettre de Christian Darlot :

Un Afghan en qui j’ai confiance m’a dit que les E-U n’avaient pas quitté tout l’Afghanistan, mais seulement la partie qui coûtait trop cher. Non seulement ils ont laissé des agents (c’est évidemment de bonne guerre) mais ils conservent une base assez grande, en altitude, dans le doigt au N-E, d’où ils peuvent causer des noises à la Russie via l’Ouzbékistan, et à la Chine via le Ouighouristan (si ce nom existe). Bien sûr, à court terme, ce n’est sans doute guère efficace, mais le but est de garder un pied dans la porte.

Cette information serait à vérifier, mais la source paraît fiable.

Incidemment, l’oligarchie mondiale est évidemment divisée et ses desseins paraissent encore plus impénétrables que ceux du Seigneur.

Comment espérer dominer le monde en détruisant l’industrie des pays contrôlés ?

Comment espérer continuer le chantage à la guerre en envoyant le matériel militaire se faire écrabouiller en Scythie ?

Comment feindre de rester puissant alors que la majorité des jeunes hommes est trop obèse ou trop camée pour porter les armes ?

Comment vouloir à la fois dominer le monde et déstructurer la société ?

Bien d’autres questions se posent.

Qqchose m’échappe.

Textes de Christian au Saker :

De Guénon à Klaus Schwab :

Aussi une autre image plus exacte est-elle donnée par le jeu des marionnettes, puisque celles-ci ne sont animées que par la volonté d’un homme qui les fait mouvoir à son gré (et le fil au moyen duquel il les fait mouvoir est naturellement encore un symbole du sûtrâtmâ) ; et l’on trouve à cet égard un

« mythe » particulièrement frappant dans le Kathâ-Sarit-Sâgara12. Il y est question d’une cité entièrement peuplée d’automates en bois, qui se comportent en tout comme des êtres vivants, sauf qu’il leur manque la parole ; au centre est un palais où réside un homme qui est l’« unique conscience » (êkakam chêtanam) de la cité et la cause de tous les mouvements de ces automates qu’il a fabriqués lui-même ; et il y a lieu de remarquer que cet homme est dit être un charpentier, ce qui l’assimile à Vishwakarma…

