ZELENSKY EN CATIMINI

8/2/23

On apprend que Macron reçoit Zelensky à l'Élysée ce soir.

Le Pdt🇺🇦arrive de Londres et sera à un"sommet🇪🇺"à Bruxelles demain.

Tout ça vise à faire entrer🇺🇦dans🇪🇺+OTAN,au risque de 3e guerre mondiale et sans l'accord des Françaishttps://t.co/h90veviwtF