Le propre des pseudo-élites occidentales décadentes, c’est de se payer de mots, de nier les réalités, de penser aux seuls effets de manche dans les journaux, de pratiquer la fuite en avant, sans réfléchir longuement avec des experts compétents, avant de connaître finalement la faillite retentissante du pays et/ou la déroute militaire, comme en juin 1940 avec l’incapable Gamelin. Marc Bloch dans L’étrange défaite a très bien décrit comment les partis pacifistes de gauche avaient tout fait pour préparer la déroute. C’est ce que nous allons revivre d’ici quelque temps lors de la défaite en Ukraine de l’OTAN, de l’Amérique, de l’UE, de Macron qui devra alors sans doute dissoudre l’Assemblée nationale, pour s’être complètement fourvoyé, une fois de plus, en sa qualité de petit cireur de chaussures inconscient de l’Amérique !

Rob Bauer, président du Comité militaire de l’OTAN depuis juin 2021, lieutenant-amiral de la Marine royale néerlandaise, prévoit une offensive russe d’envergure. Il demande à toutes les forces européennes de se tenir prêtes au combat, et insiste sur la nécessité de rentrer dans une économie de guerre ! Rob Bauer estime qu’il est nécessaire de mobiliser nos capacités de production manufacturière civile afin de satisfaire en priorité des besoins militaires !

Rob Bauer semble croire à une guerre de grande intensité et de longue durée. Nous serions donc déjà en guerre avec la Russie alors que tous les chefs d’État occidentaux, en commençant par Joe Biden, Macron et Scholz, proclament urbi et orbi que nous voulons bien aider l’Ukraine, mais que nous ne sommes surtout pas en guerre avec la Russie ! Sommes-nous en guerre ou pas ? C’est la question ! Vivons-nous le début d’un nouveau et lamentable vaudeville occidental ou d’une véritable guerre à venir ? L’Amérique, après avoir annoncé que les chars Abrams arriveraient seulement fin 2023 vient de déclarer que les GLSDB, des engins d’un petit diamètre tirés du sol et pouvant atteindre une cible située à 150 km de distance, ne seraient pas livrés avant plusieurs mois. Il n’est pas impossible qu’entre-temps l’Ukraine se soit déjà complètement écroulée économiquement et militairement.

Les livraisons de blindés et d’autres armes par les pays occidentaux ne semblent pas troubler la Russie qui envoie déjà des tracts sur les lignes ukrainiennes en demandant aux soldats ukrainiens de se rendre ! « L’Europe , l’OTAN et les États-Unis ont déjà injecté des dizaines de milliards de dollars en Ukraine et dans les livraisons d’armes » a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov.

« Fondamentalement, ces livraisons ne peuvent pas et ne vont pas changer quoi que ce soit (..) Ces livraisons ne peuvent que prolonger les souffrances du peuple ukrainien » a-t-il ajouté. Le guignol corrompu Zelensky commence enfin à reconnaître, doux euphémisme, » que la situation « se complique sur le front », dans le Donbass.

Les Ukrainiens sont la chair à canon des Occidentaux inconscients qui ont cru qu’ils allaient défaire la Russie avec des sanctions économiques de cheval, ce qui fut effectivement le cas, puisque les pires méthodes de gangster telles que le blocage des avoirs en euros et en dollars de la Banque centrale russe, d’un État internationalement reconnu et membre du Conseil de Sécurité, ont été utilisées. Le tragique, c’est lorsque le sénateur français Philippe Eliot, en visite sur le front, dans le Donbass, de la 72e division brigade d’infanterie mécanisée, vient d’apprendre de la bouche d’un combattant que sur « un peloton qui comptait trente soldats en mai dernier, nous ne sommes plus que huit encore là. Les frappes de l’artillerie ennemie ne s’arrêtent jamais et les souris mangent tout ce qu’elles trouvent, y compris les miettes de nourriture sur nos doigts ou dans nos poches » (Le Figaro du samedi 4 février).

En « acclamant debout #Zelensky », les eurodéputés acclament en réalité leur asservissement qui mènera à la 3è guerre mondiale !

Ces pantins de l’oligarchie sont grotesques, soumis et irresponsables !



Ce n’est pas la parade mais c’est la Paix qu’il faut chercher, à tout prix ! pic.twitter.com/yzCOouPzFs — Florian Philippot (@f_philippot) February 9, 2023

Le coût humain pour les Ukrainiens en morts, blessés et matériel, tout cela pour les beaux yeux de l’Amérique, est terrible. Washington tire les marrons du feu de l’aubaine tandis que des inconscients naïfs tels que Macron, qui n’ont jamais fait de service militaire, se refusent à voir les souffrances terribles, l’écroulement militaire, économique et moral à venir de l’Ukraine.

Selon le général Dominique Delawarde qui cite ses sources turques fiables, d’Hurseda Haber, les pertes ahurissantes ukrainiennes en hommes et en matériel seraient les suivantes :

Nombre de tués : Ukrainiens 157 000, Russes 18 480 (rapport de 1 à 8) / Nombre de blessés : Ukrainiens 234 000, Russes : 44 400 / Nombre de prisonniers : Ukrainiens 17 230, Russes 323 / Nombre d’hélicoptères perdus : Ukrainiens 212, Russes 56/ Nombre de véhicules blindés perdus : Ukrainiens 6 320, Russes 889/ Nombre de systèmes d’artillerie perdus : Ukrainiens 7 360, Russes 427 / Nombre de systèmes de défense anti-aériens perdus : Ukrainiens 497, Russes 12.

Ce pourrait bien être, après Kaboul, l’ultime et dernière défaite de l’OTAN avant sa dissolution !

Zelensky ! Honte à toi pour mentir aux médias et à ton peuple, tout en étant corrompu jusqu’à la moelle ! Biden, Macron, Scholz et von der Leyen ! Honte à vous pour mentir à vos peuples et aux Européens ! Le Figaro, Le Monde, France Inter et BFM TV ! Honte à vous pour désinformer sciemment les Français en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes ! Macron démission ! Dissolution de l’Assemblée nationale pour de nouvelles élections, suite à ce scandale d’État d’incompétence totale et notoire !

La fourniture de matériels occidentaux et de canons Caesar français, pour prolonger une guerre inutile et déjà perdue, se double d’un coût économique important pour les pays européens. Les dindons de la farce du dernier embargo de l’UE sur les produits raffinés russes seront les seuls automobilistes français et européens qui vont payer encore plus cher le déjà trop cher gazole à la pompe ! À quand une nouvelle révolte des Gilets jaunes ?

Lors de la dernière réunion des représentants de l’UE à Kiev, le soutien de l’UE et des États membres depuis le 24 février 2022 a été estimé à 60 milliards de dollars, dont 10 milliards au titre de l’accueil des réfugiés dans les États membres. La triste réalité, c’est que non seulement les Européens se ruinent pour l’Amérique, mais que des Ukrainiens meurent comme des mouches (un Russe tué contre huit Ukrainiens) dans une guerre qui, malgré les honteux mensonges des médias occidentaux, étant donné la disproportion de population, des ressources et des forces armées, est perdue d’avance pour l’Ukraine ! Les pertes évoquées ci-dessus sont tout simplement incroyables !

Comme l’indique le colonel américain Douglas MacGregor dans le journal The American conservative « Ni nous ni nos alliés ne sommes prêts à mener une guerre totale avec la Russie au niveau régional ou mondial ». Il remarque tout d’abord que la guerre par procuration de Washington contre la Russie est en train d’échouer. Contrairement aux espoirs et aux attentes des pays occidentaux, la Russie ne s’est pas effondrée sut le plan interne ; Poutine a plus que jamais tout le peuple russe derrière lui. Washington a sous-estimé la cohésion sociétale de la Russie, son potentiel militaire et industriel pour les armements ainsi que sa résistance inébranlable aux sanctions économiques occidentales.

Washington ignore la réalité historique de l’Ukraine, joue sur l’émotion et ne réfléchit pas suffisamment. Quant aux pertes en matériel, en hommes, les Occidentaux font preuve d’un cynisme ahurissant tandis que le colonel MacGregor fait un constat analogue à celui évoqué ci-dessus : l’Ukraine a par exemple déjà épuisé sept années de production américaine de missiles Javelin contre les chars ! Alors que l’artillerie russe peut tirer jusqu’à 60 000 cartouches de tous types par jour – roquettes, missiles, drones et munitions à coque dure – les Ukrainiens ne peuvent actuellement tirer quotidiennement que 6 000 cartouches, soit un désavantage monstrueux maximum de 1 à 10, ce qui ne peut conduire, la preuve est faite une fois de plus, qu’à la défaite inéluctable de l’Ukraine !

Analysons maintenant les capacités et les difficultés de production de munitions par le États-Unis selon l’expert américain Mike Adams que nous opposerons aux capacités hallucinantes de la Russie qui tournent en équipes de 3 x 8 à plein régime, dûment approvisionnées en matières premières avec un système autarcique mis en place à partir de 2014 , date du coup d’État de Maïdan par la CIA en Ukraine ! Selon Adams, l’Amérique a déjà perdu la guerre en Ukraine par le seul fait de son incapacité à fournir des munitions à Kiev en nombre suffisant ! Les États-Unis ont des stocks de munitions ridicules ; il leur faudrait en fait dix ans pour construire de nouvelles usines avec une main-d’œuvre qualifiée et des nouvelles sources sûres et sécurisées d’approvisionnement en matières premières.

En cas de guerre avec la Chine, les États-Unis, selon Adams, auraient une semaine seulement de munitions guidées, précises et sophistiquées. Et pour les munitions plus classiques, il faudrait un mois minimum aux États-Unis pour fabriquer 20 000 cartouches, donc 3 mois pour tirer les 60 000 cartouches ci-dessus mentionnées et tirées parfois en un seul jour par la Russie ! Malgré leur budget militaire énorme de 800 milliards de dollars soit 20 fois celui de la France et 14 fois celui de la Russie, l’Amérique est davantage faite culturellement pour spéculer à Wall Street, produire des poulets Kentucky Fried Chicken et des Hamburger Mac Donald’s que des munitions sur son sol, afin de faire la guerre avec une grande nation comme la Russie ou la Chine !

Et le bouquet c’est que les « cotton linders » nécessaires pour fabriquer les munitions sont pratiquement un monopole chinois. Les Chinois livrent les fabricants allemands et américains de munitions avec un délai de 9 mois ! L’Amérique est donc dépendante de la Chine pour la fabrication de très nombreuses munitions.

Les États-Unis n’ont donc ni les matières premières suffisantes (cobalt, cuivre, aluminium, nickel, magnésium) ni la main-d’œuvre experte spécialisée et s’ils voulaient construire d’urgence des usines, ils ne pourraient pas fournir avant 2025 ou 2026, alors que la Russie aura déjà occupé entièrement l’Ukraine , si elle le souhaite, au plus tard à l’été 2023, et cela même si les armements supplémentaires déjà promis par l’Occident arrivent effectivement dans les délais.

En fait en matière d’armements, l’Amérique et la Russie se livrent en Ukraine à une véritable guerre d’attrition. Cette guerre consiste à user d’abord les forces et les réserves de l’Ukraine (énergie, hommes, munitions, matériel) ainsi que de l’OTAN (munitions, matériel). Les Russes disposent des réserves de matériel soviétique et utilisent parfois des vieux chars et des vieux canons. Mais dans la grande offensive à venir, ils utiliseront du matériel plus moderne ; ils ont même déjà envisagé l’utilisation de chars robots pour détruire les chars américains Abrams et les chars allemands Leopard.

Les Occidentaux ont oublié qu’avec l’aide de la Chine, la Russie dispose en fait d’une capacité industrielle et technologique inégalée en matière d’armement. Les États-Unis, comme les pays européens, sont devenus l’ombre d’eux-mêmes, avec les fameux dividendes de la paix pour financer l’invasion migratoire extra-européenne ! À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, c’était 45 % de la production industrielle mondiale. Aujourd’hui, l’usine du monde c’est la Chine, et si l’Empire du Milieu s’allie avec l’énergie et les ressources minières russes, alors la Russie et la Chine peuvent même dominer les États-Unis dans de nombreux secteurs dont celui des armements et des munitions.

Si l’on prend l’exemple des fameux missiles Javelin antichars, Lockheed Martin est capable d’en produire seulement 2 100 par an et serait capable de doubler sa production d’ici un an seulement. Le stock de Lockheed Martin est actuellement à zéro car les Javelin ont déjà tous été livrés à l’Ukraine. Ces missiles de conception ancienne font l’objet de très nombreux incidents de tirs, suite à des problèmes fréquents de batteries défectueuses.

La Russie a 10 ans d’avance sur les États-Unis pour la fabrication de munitions et ne manque d’aucun composant produit sur son sol (fer, acier, aluminium, poudre). L’Amérique a dû déjà fuir en catastrophe le Vietnam à Saïgon et l’Afghanistan à l’aéroport de Kaboul (contrairement aux Russes). Comment donc Washington peut-il alors espérer vaincre la Russie, qui de plus, dispose d’armes hypersoniques invincibles ? La guerre est donc bien déjà définitivement perdue pour l’Amérique et l’OTAN !

Au début des années 1990, l’armée russe a hérité de l’Armée soviétique d’un stock ahurissant d’environ 15 millions de tonnes de missiles et de munitions stockées dans 180 arsenaux, bases et entrepôts. En 2013, il ne restait plus que 2,6 millions de tonnes utilisables. Mais, dès 2020, environ 300 000 munitions de divers types et 20 000 roquettes pour lanceurs multiples, qui avaient été jugées inutilisables, ont été remises en service. En 2021, la production annuelle de la Russie, avec 300 000 obus de 155 mm était environ 10 fois plus importante que la production des mêmes obus aux États-Unis. La Russie n’a donc pas commencé la guerre en Ukraine avec des entrepôts vides.

Aujourd’hui la Russie a procédé à la mobilisation générale d’une économie de guerre et la plupart des usines d’armement et de munitions travaillent en équipes de 3 x 8, ce qui permet d’approvisionner l’armée russe d’une façon satisfaisante. Wagner achète même parfois à la Corée du Nord capable d’aider un peu la Russie pour certaines munitions, de la même façon que l’Iran pour les drones, dont certains seraient fabriqués sous licence en Russie.

La Russie ne fait pas une guerre médiatique de perdants, en se gargarisant de belles paroles, style Zelensky et les dirigeants occidentaux. La Russie fait une guerre professionnelle pour vaincre, avec des généraux compétents, des soldats motivés, un armement et des munitions en nombre suffisant, en limitant autant que possible, contrairement à l’Ukraine, ses pertes en hommes ! La Russie vaincra en Ukraine ; il y aura des réactions en chaîne et l’Europe européenne pourra enfin se libérer du protectorat militaire américain de l’OTAN !

Marc Rousset

Auteur de « Comment sauver la France / Pour une Europe des nations avec la Russie »

https://www.businessbourse.com/2023/02/09/lamerique-est-pratiquement-en-guerre-simultanement-avec-la-russie-et-la-chine-mais-cest-de-linconscience-totale-si-lon-se-refere-a-lequilibre-des-forces-nucleai/

http://theeconomiccollapseblog.com/before-we-end-up-in-wars-with-russia-and-china-simultaneously-lets-review-the-nuclear-balance-of-power/

https://en.wikipedia.org/wiki/Big_stick_ideology