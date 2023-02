Un miracle a-t-il lieu ?

Dimanche dernier, nous avons eu l’évangile de la tempête apaisée. Jésus étant monté dans une barque avec ses disciples sur le lac de Génésareth, celle-ci une fois au large se trouve prise dans une tempête si épouvantable que ses occupants croient leur dernière heure arrivée, alors que Jésus dort dans la barque. Paniqués ils le réveillent et celui-ci en quelques mots donne l’ordre aux éléments de se calmer, tout en fustigeant leur manque de confiance. Commentant cet évangile, à l’homélie, le prêtre nous confia cette réflexion : « plus la tempête est grande, plus le miracle est grand« .



Je n’ai pas pu m’empêcher de faire un lien avec notre temps car nous vivons depuis un bon demi-siècle, nous catholiques, et particulièrement les traditionalistes, une tempête particulièrement épouvantable, autant dans l’Eglise que dans le monde, c’est à dire autant dans notre vie spirituelle que dans notre vie de tous les jours. Une tempête qui prend des proportions effrayantes, d’une part avec un « pape » qui prône un faux catholicisme plus proche de la mystique maçonnique que de la foi au Christ; et d’autre part avec une société civile qui pousse la dépravation le plus loin possible, qu’il s’agisse de mœurs, de vie familiale et sociale, de vie professionnelle, où les valeurs sont inversées et la loi naturelle niée et transgressée.

Bref une tempête telle, que nous aussi en sommes arrivés au moment où nous allons sombrer corps et biens, et où ne reste plus qu’une seule solution : se tourner vers le Seigneur et le réveiller pour qu’il intervienne avant qu’il ne soit trop tard, conformément à sa promesse : « Et, si ces jours n’étaient abrégés, nul n’échapperait ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. » (Matthieu 24:22).



Mais, comme si c’était une réponse du Ciel, il y a dans ce que nous vivons quelque chose qui ne va pas : l’attitude de la Russie face à Babylone. Nous n’arrivons pas à la situer, à trancher, à savoir dans quel camp elle se trouve.

Alors une des réponses, tout du moins une piste de réflexion, ne serait-elle pas d’envisager que nous vivons en direct un miracle ? Un miracle si grand que nous n’arrivons pas à y croire, un miracle à la mesure de l’ampleur de la tempête qui secoue le monde entier.

Ça va faire un an que la Russie s’est dressée contre les nations les plus satanistes du globe -et qui le sont ouvertement, soyons-en conscients !- par Ukraine interposée (mais personne n’est dupe du véritable enjeu et du véritable affrontement, sinon nous ne l’aiderions pas autant). Ça va faire un an que la Russie explique publiquement que le conflit qui l’oppose à l’OTAN n’est pas un conflit territorial avec son voisin, mais une opposition civilisationnelle en matière de mœurs et d’organisation politique et économique. Et ça va faire un an que cet aspect du conflit, primordial pourtant, est délibérément occulté par les gouvernements et les médias occidentaux.



Peut-être justement parce que ces gouvernements, ouvertement satanistes je le répète, sont les premiers à refuser d’admettre le miracle qui s’opère devant nos yeux. Nous aussi d’ailleurs. Parce que le miracle est tellement grand, tellement incroyable, qu’il ne peut se révéler à nous que lentement et partiellement. Voilà pourquoi mon titre est au présent : un miracle a-t-il lieu ? et non pas un miracle a-t-il eu lieu ?





Je crois qu’il est temps d’envisager cette possibilité, et d’accepter aussi que ce miracle soit composé de plusieurs phases, que nous ne vivons pour le moment que la première phase, et que les suivantes ne peuvent être, à ce stade, connues ou même supposées ou anticipées.

C’est très dur à admettre parce que nos esprits cartésiens et orgueilleux veulent savoir à l’avance ce qui va se passer ; or ici nous sommes obligés de nous en remettre totalement à Dieu et de lui faire une confiance totale et aveugle.

C’est même un comble d’ailleurs, que de réclamer une intervention divine, et de ne pas l’accepter quand elle se manifeste, parce qu’elle ne correspond pas à ce que l’on a décidé ou envisagé. Mais Jésus n’a-t-il pas raison de nous remettre à notre place et de nous montrer que le bon chemin c’est de cultiver l’humilité et non l’orgueil ? C’est lui qui décide, pas nous.



En ce dimanche de la Septuagésime, je ne peux m’empêcher de faire le rapprochement, là encore, avec l’évangile du jour car notre attitude a tout de celle des ouvriers de la première heure. En fait, ce que nous reprochons aux Russes d’aujourd’hui, c’est de défendre des valeurs que nous n’avons plus. Nous reprochons aux ouvriers de la dernière heure, car effectivement ils reviennent de loin et arrivent sur le tard, de faire le boulot à notre place, de faire ce que nous devrions faire et que nous ne faisons plus. Nous les descendants de Clovis, les pionniers du catholicisme, nous sommes tombés plus bas que terre et nous prenons des leçons d’un ramassis d’orthodoxes, ex-communistes, ex-barbares, que rien ne destinait à relever le flambeau ; voilà pourquoi notre œil est mauvais comme le dit le texte, ce à quoi Jésus nous prévient par cette célèbre sentence, qui clôt l’évangile : « les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. »

Il me semble que nous sommes en train de vivre en direct cette situation, et évidemment ça grince des dents chez les premiers.

La préparation du miracle

Toute la force du miracle est d’être autant incroyable qu’inattendu. Et donc d’avoir pour seule explication plausible une origine qui ne soit pas humaine mais surnaturelle.

En effet le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, n’était pas prédestiné à devenir le porte-drapeau du christianisme, bien au contraire il avait été choisi par les élites mondialistes pour inscrire son pays dans la même mouvance. D’où son entourage, d’où ses relations avec les milieux d’affaires, d’où ses amitiés avec certaines communautés comme les Loubavitch, etc.

Je rappelle aussi que Poutine, quand il arrive aux affaires en 2000, hérite d’un pays avec une histoire, un passé et un présent avec lesquels il est bien obligé de composer. Les 70 ans de communisme, même rejetés en bloc dans les années 90, ont laissé des traces dans les habitudes, les mentalités, les mœurs ; le pays est une fédération de peuples aux nombreuses ethnies et religions, dont l’islam, fédération rescapée de l’éclatement de l’ex URSS, qui a vu plusieurs ex-satellites prendre leur indépendance.



Et pourtant, j’estime que Vladimir Poutine a connu son chemin de Damas.

Je me permet d’effectuer un parallèle avec la célèbre conversion de saint Paul par une intervention divine en arrivant à Damas, et qui fera d’un persécuteur des chrétiens un des plus zélés apôtres. Un retournement complet.

La comparaison s’arrête là, car nous sommes aux temps de l’Antéchrist, sous le pouvoir de la Bête, et personne ne lui échappe, ni les Russes ni nous les français donneurs de leçons. Donc ici la prise de conscience ne sera pas immédiate mais progressive.

Progressive mais bien réelle. Car c’est à partir des événements en Syrie que Vladimir Poutine va comprendre la nature réelle des projets de l’élite occulte mondialiste et, contre toute attente, il va s’y opposer, en soutenant le régime de Damas. Le chemin de Damas de Poutine commence en 2012, voilà ce que l’on peut observer par les faits. Et à partir de cette date, Poutine commence à se détacher du plan mondialiste d’une part, et à s’opposer à certaines de ses phases d’autre part, la plus célèbre étant le blocage de l’intervention franco-américaine en Syrie début septembre 2013.

Donc, à mon sens, il y a un avant et un après 2012, même si ce n’est pas visible immédiatement, du moins pour le commun des mortels.

Je rappelle aussi qu’un personnage comme le Président de la Fédération de Russie, dispose d’une part de moyens considérables d’obtentions d’informations plus ou moins confidentielles, et d’autre part de liens privilégiés avec le gouvernement mondial occulte, bien obligé de l’initier, ou de lui faire partager un certain nombre de secrets, même partiellement.

Nous ne pouvons pas connaître les véritables plans secrets de l’élite mondialiste, ni leur degré de connaissance par Poutine, mais nous pouvons déduire certaines intentions par le biais des faits, car seuls les faits peuvent nous aider à comprendre et connaître les projets occultes.

Il convient donc de reconnaître qu’il y a eu à peu près en même temps un faisceau d’éléments qui ont dû amener le président Poutine à s’interroger sur les intentions des maîtres du monde, et qui l’ont poussé à s’en désolidariser ou du moins à s’en méfier.

J’ai identifié principalement quatre faits qui arrivent à peu près à la même époque (2012/2013) :

1) Le projet d’écrasement de la Syrie aurait probablement généré un embrasement du monde musulman ; il aurait probablement aussi été suivi d’une intervention armée en Iran, souhaitée depuis des lustres par Israël ; on peut estimer que cet embrasement était volontaire de la part du gouvernement mondial. En bloquant la Syrie, Poutine empêchait cet embrasement, pour des raisons inconnues, mais son pays contenant une forte minorité musulmane, on peut penser qu’il voulait a minima éviter des émeutes sur son propre sol.

2) La démission surprise de Benoît XVI en février 2013 a permis son remplacement par un auxiliaire plus zélé du mondialisme. Ceci fut une victoire du gouvernement mondial et une assurance de progrès dans ce domaine. Les peuples sont maintenus dans l’ignorance des aspects spirituels dans la gouvernance du monde, mais les dirigeants, du moins ceux du niveau de Poutine, ne les ignorent pas, et connaissent mieux que d’autres les influences et les implications à ce niveau, ainsi que les projets. Et tous savent que Rome est une clé essentielle dans l’avancement des projets mondialistes. En d’autres termes, Poutine sait ce qu’implique la nomination de Bergoglio par les mondialistes, et il en tient compte.

3) On l’a tous oublié, mais une immense rumeur plusieurs années avant 2012, annonçait la fin du monde au 21 décembre 2012 selon une interprétation du calendrier maya. Cette rumeur, mondiale, fut entretenue durant des années, elle ne pouvait être fortuite. Là encore, même si le petit peuple doit se contenter de la façade, d’autres en savent un peu plus. Dont évidemment le maître du Kremlin. Or qu’est ce que Poutine et d’autres dirigeants constatent ? Que cette même année 2012, François Hollande est élu président de la République française, et qu’il choisit comme secrétaire général de l’Elysée un parfait inconnu, un certain Emmanuel Macron, parachuté par Rothschild, et ce Macron est né un 21 décembre. A ce niveau-là il ne peut y avoir de hasard. Toute personne bien renseignée se rend compte très vite que le mandat d’Hollande, nullissime notoire, n’a qu’un seul but, préparer la mise en orbite de son successeur et que ce dernier est déjà choisi, ce sera Emmanuel Macron. Voilà à quoi sert François Hollande. Je rappelle que Macron étant secrétaire général de l’Elysée, il est en contact avec les chancelleries du monde entier ; nous on ne se rend compte de rien, mais à ce niveau-là ils savent faire la différence. A ce poste, Macron était déjà en contact régulier aves ses futurs interlocuteurs.

Or, sans même être au parfum, il ne pouvait pas échapper aux observateurs attentifs la similitude de dates entre la fin du monde et le nouveau secrétaire général de l’Elysée. Ce qui pouvait être une supposition en 2012 devient une réalité en 2017 lorsque cet homme est élu président de la France. Par conséquent, un chef d’Etat du niveau de Poutine a très certainement essayé de savoir en quoi consistait, dans l’esprit du gouvernement mondial, le lien entre fin du monde et Emmanuel Macron, et ce qu’ils entendaient par fin du monde. Nous devons donc toujours avoir à l’esprit que la connaissance de certains secrets explique les comportements des dirigeants, parce que leurs décisions sont prises en fonction de ces plans secrets.



4) Et enfin, un autre facteur a très certainement influencé le chemin de Damas de Poutine : « en décembre 2011, Obama décide de faire du mouvement LGBT une priorité » nous rappelle Jean-Pierre Dickès dans son livre L’ultime transgression ; il ajoute que « en même temps, Hillary Clinton, ministre des Affaires Etrangères des Etats-Unis, fit un puissant discours à l’ONU affirmant que le statut des LGBT avait une importance équivalente à celle de la religion. Elle déclarait notamment : les droits des gays sont les droits de l’homme et les droits de l’homme sont les droits des gays. »

Quelques mois après, en 2012, le nouveau président français fraîchement élu ne trouvait rien de mieux à faire, dès le début de son mandat, que de proposer une loi instituant le mariage homosexuel, loi qui sera adoptée en 2013, juste après la nomination de Bergoglio. Or tout le monde sait que les Etats-Unis et la France sont les deux fers de lance du monde moderne, les deux pays ayant valeur de symbole, l’un économique l’autre spirituel, et servent de guides pour les autres.

Pourquoi est-ce un miracle ?

La prédiction de Fatima est accomplie

Je l’ai déjà démontré dans d’autres articles, la prédiction de Fatima annonçant que la Russie se convertira, ce qui aura pour conséquence que le monde aura un certain temps de paix, est un fait avéré. Qu’on le veuille ou non, la consécration faite par Jean-Paul II le 25 mars 1984 aura pour conséquence, quelques années plus tard, la chute du mur de Berlin, puis l’éclatement de l’URSS, le rejet intégral du communisme par les russes, et enfin un retour spectaculaire à la foi orthodoxe de la Russie, visible dès le début des années 2000 et indéniable, indiscutable aujourd’hui.

Les catholiques objectent qu’il s’agit d’un retour à la foi orthodoxe ; oui mais celle-ci est-elle moins valable que celle de l’Eglise conciliaire actuelle ? D’autre part, ceux qui connaissent ce renouveau orthodoxe de l’intérieur, savent, et on me l’a confirmé, qu’ils ont plus d’affinités aujourd’hui avec les catholiques traditionalistes qu’avec la Rome conciliaire ; non seulement ils connaissent le courant lefébvriste, mais ils s’en sentent plus proches que des conciliaires. Ceci est un fait avéré.

Donc la conversion à l’orthodoxie n’est peut-être pas vue d’un si mauvais œil que ça par le Bon Dieu ; en tout cas, la cohérence entre la prophétie de Fatima et le retour réel de la Russie à la foi tendent à prouver que cette conversion est une des composantes du miracle dont je parle.

On m’objecte aussi que Poutine favorise l’islam, par exemple en laissant construire à Moscou la plus grande mosquée du monde ; mais ces gens-là semblent ignorer le rôle du Président d’une Fédération de peuples si différents. Non seulement Poutine est aussi le Président des peuples musulmans sous son autorité, mais il n’a aucun intérêt à pousser ces populations à la révolte et à la sédition. La construction d’une mosquée, pour obtenir et maintenir la paix sociale, est dérisoire par rapport aux centaines d’églises orthodoxes qui, parallèlement, sont restaurées ou construites.





La façon de mener la guerre

Soyons francs, je n’avais jamais vu jusqu’à présent la Russie mener une guerre propre. Jusqu’à maintenant, l’armée rouge avait une réputation déplorable, semant le malheur et la désolation sur son passage. Au seuil de la seconde guerre mondiale, tous les pays libérés par la Russie auraient préféré de loin se tourner vers les américains et les européens. Les russes ne sont synonymes que de barbarie, de massacres, de viols, de pillages, de tyrannie, d’annexions sauvages.

Or la guerre en Ukraine menée depuis 2022 est bien différente ; pour la première fois les russes prennent d’incroyables précautions pour éviter d’impacter les population civiles, pour épargner les villes et les objectifs non militaires, pour réduire les pertes, autant dans ses rangs que chez l’ennemi.

Bref nous assistons à une guerre exemplaire, si tant est que ce terme puisse s’appliquer à une guerre, du moins à une guerre propre.

Aurait-on changé les russes ? Auraient-ils oublié leur brutalité proverbiale ?

Là encore, dans ce domaine, il y a un miracle.

Et pourquoi ne l’associerait-on pas au fait que nombreux militaires se réclament de la Vierge Marie, portant son icône sur eux, à l’instar de nos soldats de la Première guerre mondiale qui arboraient le Sacré-Cœur ?

Si c’était de l’hypocrisie, alors pourquoi les soldats en face n’en font-ils pas autant ? C’est pourtant facile de voir ceux qui se sont du côté du bien -ils se réclament ouvertement de la Vierge Marie- et ceux du côté du mal qui l’ont qu’une idée, les défoncer.

Conclusion

Plus que jamais, nous devons faire confiance au Bon Dieu. C’est même l’attitude principale qu’il nous demande en cette fin des temps : lui faire une confiance aveugle.

Nous sentons bien que la guerre de la Russie contre l’OTAN n’est pas normale, ne serait-ce à cause de la réaction disproportionnée de l’Occident ; alors il faut en chercher les véritables raisons, cachées. Or personne ne peut nier qu’il y a un différent civilisationnel, et que celui-ci porte principalement sur les mœurs et l’organisation politique et sociale des nations. Les « valeurs » ne sont pas les mêmes et deux camps s’affrontent non pas pour sauvegarder quelques provinces ukrainiennes, mais pour imposer deux visions du monde antagonistes. L’une est sataniste dans son essence, elle ne peut le cacher, l’autre est visiblement d’inspiration chrétienne, elle ne le cache pas non plus.

Le miracle, c’est que cette civilisation chrétienne qui s’oppose à la Bête a les moyens de prendre le dessus.

Le miracle, c’est qu’un pays a priori destiné à la mort, via le communisme, ait pris aussi vite le chemin du renouveau. Selon les paroles de Fatima.

Le miracle, c’est que le Seigneur semble avoir choisi des instruments nouveaux et inédits , ce qui nous agace nous les ouvriers de la première heure, pour mettre en échec la Bête et ses projets.

Si je me trompe, l’histoire suivra son cours ; mais sinon, notre devoir est d’ouvrir nos yeux et nos cœurs à la volonté du Seigneur, à l’observer et à la suivre, même si nous ne la comprenons pas tout de suite, et à attendre dans l’humilité la manifestation concrète de cette volonté, en nous y soumettant t non en nous y opposant.

Que la volonté de Dieu soit faite et non la nôtre et que nous fassions nôtres ses choix. Voilà pourquoi, dans ce contexte, prenons bien garde de ne pas juger trop vite l’action de la Russie, et n’écartons pas l’éventualité que nous vivons par elle un miracle qui nous dépasse.

Louis d’Alencourt, le 5 février 2023, en la fête de sainte Agathe, dimanche de la Septuagésime

Illustration : Vladimir Poutine assiste seul à la célébration de la fête de Noël (orthodoxe) le 7 janvier 2023

