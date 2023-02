Guénon parle en mal bien sûr du fer et de la sidérurgie mais il prévoit pire : la fissure de la grande muraille et la grande dissolution (voyez le Règne de la quantité, chapitres XXIV-XXV).

Qui dit guerre dit équipement, entraînement, industrie, usine, sérieux, motivation, esprit de sacrifice : tout cela évidemment n’existe plus dans un occident devenu mauviette et gnostique, haineux du fer, de la matière ou du carbone, haineux aussi des énergies – à moins qu’on ne décide enfin d’envahir la Russie à bicyclette – en attendant la Chine. Rappelons que les USA produisent moins de 10% de l’acier chinois, et qu’ils en produisent trois fois moins qu’au début des années 70. La France et l’Europe sont désindustrialisées – le seul pays qui résistait était l’Allemagne, liquidée par son larbin social-démocrate au pouvoir, qui en même temps qu’il anéantit goulument l’industrie veut envahir la Russie pour se faire bien voir de ses maîtres de Washington et par ses voisins polonais (qui lui réclament 1300 milliards)…

Rappelons un peu de Saint Paul, les éphésiens (6, 13-17) :

« Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. »

Il est évident qu’il faut cesser de parler qu’au figuré (Saint Paul ne le fait pas) et qu’il faut prendre la guerre au sérieux comme tout chrétien. En France on s’en est souvent foutu car comme disait Tocqueville dans l’Ancien Régime et la Révolution la France est une nation abstraite et littéraire. Mais les USA ou les Allemands étaient plus sérieux – c’est maintenant fini alors qu’hystériques et féminisés ils se préparent à déclarer la guerre aux deux puissances les plus riches du monde sur le plan minier et industriel.

Un qui avait compris qu’il faudrait compter sur des réserves raréfiées est Jules Verne, qui écrit dans ses merveilleuses et cryptées Indes noires :

« Bien que les gîtes carbonifères du Nord-Amérique soient dix fois plus considérables que tous les gisements du monde entier, cent siècles ne s’écouleront pas sans que le monstre à millions de gueules de l’industrie n’ait dévoré le dernier morceau de houille du globe. La disette, on le comprend, se fera plus promptement sentir dans l’ancien monde. »

La disette, on y arrive (voir mon Grand Reset et Grand effondrement), et c’est en ce moment précis que l’on déclare la guerre à tout le monde. En réalité tout est parfaitement coordonné : effondrement minier, industriel, féminisme, antiracisme, écologisme, technognose, crétinisme, ère du cool, je-m’en-foutisme généralisé.

La fin de l’étalon-or, autre riche symbole, depuis cinquante ans maintenant, aura précipité l’inflation monétaire et l’effondrement d’une « civilisation » déjà plus très bien portante…

