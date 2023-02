En 500 mots again…

On me reproche d’être dur avec ces froncés qui ont tout gobé, guerre, reset, fin du pétrole, vaccin obligatoire, passe vaccinal, et qui ont revoté Macron dans un fauteuil. Là on semble résister plus sur cette institution-obsession si française, la retraite, dont Charles Péguy ne disait déjà pas le plus grand bien il y a un bon siècle déjà :

Il disait justement le Péguy :

« C’est toujours le système de la retraite. C’est toujours le même système de repos, de tranquillité, de consolidation finale et mortuaire. Ils ne pensent qu’à leur retraite, c’est-à-dire à cette pension qu’ils toucheront de l’État non plus pour faire, mais pour avoir fait. Leur idéal, s’il est permis de parler ainsi, est un idéal d’État, un idéal d’hôpital d’État, une immense maison finale et mortuaire, sans soucis, sans pensée, sans race. Un immense asile de vieillards. Une maison de retraite. Toute leur vie n’est pour eux qu’un acheminement à cette retraite, une préparation de cette retraite, une justification devant cette retraite. Comme le chrétien se prépare à la mort, le moderne se prépare à cette retraite. Mais c’est pour en jouir, comme ils disent. »

Et voici ce qu’écrit un lecteur de Maxime Tandonnet à ce sujet :

« 70% des Français sont opposés à ce projet de réforme des retraites mais en parallèle trois Français sur quatre pensent qu’elle sera votée. Cela signifie que tout en étant hostiles à ce projet de réforme, les Français, tout aussi massivement, croient à la détermination du gouvernement. Les cortèges de manifestants dans la rue n’auront aucun effet sur l’exécutif déterminé et conforté en creux par les sondages. Le chaos de la grève de 1995 n’est plus envisageable puisque l’assurance a été donnée aux personnes du secteur public qu’elles conserveraient individuellement les dispositions de départ à la retraite dont elles bénéficient. »

FAUSSE OPPOSITION

😲Le président du RN Bardella s'est levé pour applaudir à tout rompre…

..Zelensky,lors du passage de celui-ci à Bruxelles où il était venu quémander encore des armes et de l'argent.

Le RN, c'est comme Meloni en Italie : changement zéro.https://t.co/0k2qrrRS41 — François Asselineau (@UPR_Asselineau) February 11, 2023

Pas fou, Macron épargne ses fonctionnaires, sachant que le secteur privé n’est pas d’attaque, s’il l’a été un jour depuis les années 70. Pour le reste, la masse acceptera tout, comme elle a accepté la guerre, le reset et le vaccin.

S’il y a une chose qui m’énerve c’est qu’on m’accuse d’accuser les gens. Et s’il y a une chose qui m’énerve encore plus c’est de ne pas comprendre que dans cette histoire comme dans les autres les vraies coupables ce sont les victimes. C’est ce que j’explique pourtant livre après livre, texte après texte.

Nihil novi sub sole au pays de la république et de la révolution. Un peu de Léon Bloy ?

« Et ce cortège est contemplé par un peuple immense, mais si prodigieusement imbécile qu’on peut lui casser les dents à coups de maillet et l’émasculer avec des tenailles de forgeur de fer, avant qu’il s’aperçoive seulement qu’il a des maîtres, — les épouvantables maîtres qu’il tolère et qu’il s’est choisis. »

Péguy, Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne (1914)

▪️où l'on peut voir des ministres, journalistes,artistes…n'ayant fait aucune étude médicale,se permettre de traiter publiquement de "charlatans" ou de "cinglés" les Prix Nobel de Médecine ou les Professeurs de médecine qui contredisent la politique dictée par Pfizer et McKinsey — François Asselineau (@UPR_Asselineau) February 10, 2023

Le gouvernement veut se débarrasser de C8, CNews, Sud Radio. Il faut y ajouter France Soir.



La tyrannie macroniste est sans limite, il est plus que temps d’arrêter cette bande de dingues ! — Florian Philippot (@f_philippot) February 10, 2023

On apprend qu’Ursula commande 500 millions de doses de Pfizer et Moderna en + pour 2023 puis pour 2024 !



Folie totale alors que seuls 7% des gens ont fait une quatrième dose : plus personne n’en veut de ce truc !



Que cachent ces contrats de milliards d’euros ?! Vérité, vite ! — Florian Philippot (@f_philippot) February 10, 2023

