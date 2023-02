Par les proscriptions de tous ces mots divers.

Pays de Descartes et de la raison, pays implacable en matière d’idées (Paul Hazard), la France n’est pas woke, intolérante ou terroriste depuis hier. Elle l’est depuis Molière au moins et cet immense et mystérieux auteur a bien cadré le totalitarisme français que ce soit dans Tartufe, dans Don Juan (la fameuse tirade sur l’hypocrisie du courtisan) ou dans les Femmes savantes (on y revient).

Cochin a parlé de Terreur sèche au XVIIIème siècle ; on l’écoute : « M. Roustan, dans son livre sur Les philosophes et la Société française au dix-huitième siècle, a fort justement insisté sur la formation de la « secte » philosophique vers 1760, et ce qu’il appelle le « clergé laïc ». Elle règne à l’Académie sous d’Alembert, dispose de la censure par Malesherbes, fait interdire les livres de ses adversaires, et jeter les auteurs à Vincennes et à la Bastille, répand sur l’opinion et sur le monde des lettres une sorte de terreur sèche. »

Jardins à la française…

Je me suis souvenu des Femmes savantes que j’aime relire de temps à autre. Toute notre époque y est : le gnosticisme, la haine de la matière ; le féminisme et la tyrannie des femmes (l’épouse dragon, dit Chrysale) ; la haine insistante et la volonté de nuire ; la rage aussi contre les autres femmes (Henriette ou la cuisinière Martine) qui ne rentre pas dans les schémas de la secte. Tout cela est à l’image du Grand Siècle où on coupe les talents avant plus tard de couper les têtes. Après Molière, notre théâtre…

Et voici ce que dit génialement Armande :

« Loin d’être aux lois d’un homme en esclave asservie,

Mariez-vous, ma soeur, à la philosophie,

Qui nous monte au-dessus de tout le genre humain,

Et donne à la raison l’empire souverain,

Soumettant à ses lois la partie animale,

Dont l’appétit grossier aux bêtes nous ravale.

Ce sont là les beaux feux, les doux attachements… »

Puis on crée une académie (manie bien française) et cela donne :

« Par une antipathie, ou juste, ou naturelle,

Nous avons pris chacune une haine mortelle

Pour un nombre de mots, soit ou verbes ou noms,

Que mutuellement nous nous abandonnons ;

Contre eux nous préparons de mortelles sentences,

Et nous devons ouvrir nos doctes conférences

Par les proscriptions de tous ces mots divers.

Dont nous voulons purger et la prose et les vers. »

Purge et proscriptions, que du bon. On vous laisse finir :

« Nous serons, par nos lois, les juges des ouvrages ;

Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis ;

Nul n’aura de l’esprit, hors nous et nos amis ;

Nous chercherons partout à trouver à redire,

Et ne verrons que nous qui sache bien écrire… »

France, pays de la Liberté et de la tolérance…

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2023/02/07/sur-la-folie-des-femmes-actuelles-americaines-en-particulier.html

https://www.dedefensa.org/article/le-feminisme-us-par-dela-le-rien-et-le-male

https://reseauinternational.net/chesterton-et-la-menace-feministe-en-occident/?print=pdf