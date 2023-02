De notre lecteur Mr Alexandre: « Je lis souvent dans vos articles que la révolte gronde. Voici une liste de constats qui vous prouveront que non, les roitelets de basse-cour ont toute latitude devant eux, et en effet, ils peuvent toujours proclamer crânement « venez me chercher » car personne ne bougera un ongle. Voici pourquoi :

-La moitié du pays sous antidépresseurs, anxiolytiques, benzodiazépine, neuroleptiques, opiacés etc., etc.

-Une majorité du pays à recours à des stupéfiants illicites pour « tenir le coup » (200 OOO Français vivent du trafic de drogue, première industrie nationale, lol).

-En moyenne 4 heures de télé mainsteam par français, avec pour certains une télé dans chaque pièce, BFM, Pujadas et autre guignoleries H24.

-Tissus social en charpie : le message subliminal des médias : éliminez-vous les uns les autres (The Voice/télé-réalité/Kho Lanta etc etc) et culture de la compétition à outrance. Sans parler des jeux vidéo. Les gens n’ont jamais été aussi malveillants avec leur prochain.

-Paupérisation / acculturation des masses : On ne sait plus ni lire, ni écrire, ni compter ni… nager (550 noyades cette année dont 125 décès, du jamais vu.)

-Niveau de l’éducation bien plus désastreuse que ce que disent les statistiques : comment un ignorant peut-il se révolter ?

-Consommation d’alcool à son plus haut niveau historique, en particulier chez les jeunes.

-Par peur de disqualification sociale, de marginalisation, de perte d’emploi, de sortie de route de la norme assénée par les médias, le showbiz, aucune contestation publique ne transpire.

-Toute tentative de dissidence est assimilée à du « fascisme », avec les conséquences qui vont avec : la pensée unique fait son œuvre à plein régime.

-Corruption massive des élites (corruption surtout intellectuelle, à la limite leur enrichissement personnel c’est rien à côté de leur malhonnêteté), etc. etc.

Le cher lecteur Alexandre me fait penser au dentiste des Visiteurs qui se plaignait de voir messire Hubert et son esclave fripouille « patauger dans la cuvette des chiottes. » Il n’avait pas goûté à LREM celui-là.

Et le lecteur de Pierre ajoutait sur cette « extension du domaine du crétinisme » :

« Une petite anecdote au passage: une DRH d’une grosse PME me donne rendez-vous. Elle me donne l’adresse, dans la foulée je regarde sur Googlemaps. Je lui dis alors « ah oui, vous êtes plein ouest du centre-ville. Sa réponse : « euh… je sais pas… » J’ai vérifié après sur plusieurs personnes (patron d’un bar tabac pmu, étudiants, adjoint de sécurité…) les gens ne savent plus à quoi correspondent les points cardinaux (le mot « boussole » n’est pas dans leur dictionnaire.) Par ailleurs j’ai pu remarquer que des étudiants en master ne savaient pas calculer un simple pourcentage type 75%, autrement dit trois quarts, autrement dit ne savent pas faire une règle de trois. Une amie qui a obtenu une double licence doit utiliser une calculette pour faire une multiplication par 10, qui consiste à ajouter un zéro au nombre multiplié. Et la liste est encore longue. »

Et l’auguste lecteur de conclure :

« Alors cher Pierre, avec tout ça, croyez-vous qu’un tel peuple peut encore se soulever ? Réellement ? Sérieusement? A mon avis, la dictature à de beaux jours devant elle, les gens continueront de brouter tranquille. »

Mais quel pessimisme, mais quelle arrogance, mais quel toupet…

