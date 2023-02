La bonne dame est prudente mais se lâche…

Je ne veux pas offenser les gentils et amicaux Français, je leur en suis infiniment reconnaissante, mais ce serait une erreur si vous veniez ici !

De ma propre expérience ! Je pars d’ici car c’est très difficile ici avec le logement, avec le travail, ils vous poussent dans un trou, où même le bus ne passe pas, il n’y a pas de commerces, rien, si vous n’êtes pas allé en France, vous allez être choqué par le Moyen Âge et la vie autour, aussi les produits les plus chers de l’UE qui ne sont pas savoureux, et ne laissez pas les Français me lire, parce qu’ils pensent que leur cuisine est la meilleure, mais les produits ici sont terribles, et le la viande est comme une éponge, et les légumes et les fruits n’ont ni goût ni odeur, la médecine est fondamentalement la survie, pour aller chez le médecin, vous pouvez attendre une demi-année et y aller quand vous n’avez pas à le faire ! J’ai traité la gastrite avec des médicaments ukrainiens, car pour faire une fibrogastroscopie, il faut prendre une recommandation d’un membre de la famille et attendre au moins trois mois pour cette fibroscopie, puis encore trois mois au moins pour une consultation afin qu’un gastro-entérologue peut prescrire un traitement, un tamis peut être fabriqué à partir de l’estomac pendant ce temps, c’est une sorte d’horreur ! Il y a des hôpitaux où vous serez admis en urgence si vous êtes proche de la mort ou si quelque chose vous fait mal, puis vous ferez la queue pendant 4 à 8 heures et aurez un rendez-vous où l’on vous prescrira du paracétamol, ils soignent tout ici !

Il est impossible de trouver un logement car il faut gagner beaucoup, donner une caution, avoir un garant, et un sac de papiers en plus, alors peut-être qu’ils te le remettront ! Une dernière chose à propos des paiements, ne comptez pas sur l’un d’eux supprimé, l’autre moitié supprimée, chaos complet dans des situations identiques ! Les travailleurs sociaux sont généralement incompétents, les services qui hébergent les gens vont bêtement vous abandonner s’ils n’ont plus de revenus pour votre famille (ne vous étonnez pas, il y a de la corruption ici, même à la Croix-Rouge, les employés emballent la nourriture dans leurs sacs, et ce qui reste vous est donné) . handicap d’un enfant : ici personne ne reconnaît si l’enfant est marcheur sauf s’il a quelque chose de très fort…

Résistance à Madrid :