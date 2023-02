Conflit judéo-russe : ‘les juifs sont incontestablement la race la plus énergique, la plus tenace et la plus pure qu’il y ait dans l’Europe actuelle ; ils savent tirer parti des pires conditions et ils le doivent à quelqu’une de ces vertus dont on voudrait aujourd’hui faire des vices, ils le doivent surtout à une foi robuste qui n’a pas de raison de rougir devant les idées modernes ; ils se transforment, quand ils se transforment, comme l’empire russe conquiert : la Russie étend ses conquêtes en empire qui a du temps devant lui et qui ne date pas d’hier, — eux se transforment suivant la maxime : Aussi lentement que possible ! Le penseur que préoccupe l’avenir de l’Europe doit, dans toutes ses spéculations sur cet avenir, compter avec les juifs et les Russes comme avec les facteurs les plus certains et les plus probables du jeu et du conflit des forces’ (Nietzsche).

Par-delà le bien et le mal, § 251.

https://www.naturalnews.com/2023-02-15-oblivious-masses-have-no-idea-they-are-being-systematically-exterminated.html

https://www.naturalnews.com/2023-02-14-toxic-gas-cloud-unleashed-over-ohio-farms-and-rivers.html

https://lesakerfrancophone.fr/une-russie-qui-change-la-donne

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-patron-de-wagner-pense-prendre-bakhmout-en-mars-ou-en-avril-20230216

Le Figaro :

https://www.lefigaro.fr/politique/reforme-des-retraites-la-tournure-des-debats-agace-emmanuel-macron-20230215

http://echelledejacob.blogspot.com/2023/02/lespagne.html

https://changera4.blogspot.com/2023/02/mike-adams-ils-nous-tuent-deliberement.html

https://changera4.blogspot.com/2023/02/carlo-brusa-ils-veulent-piquer-les.html