Che bella idea! Piccole case ricavate da container riciclati. Vorresti vivere in una casa così? 🏠#ChangeForClimate @Containerwerk1 — BASF Italia (@BASF_IT) November 1, 2022

Un article d’une journaliste de Ria.ru soulignait que le danger occidental (l’occident menace le monde, la paix dans le monde, et via l’écologie et le Reset la survie de ses propres populations) ne prenait pas sa source tant dans les faucons occidentaux, ou chez les néocons si bien nommés, que dans les dirigeants incompétents de ces pays occidentaux. Cet article écrit par une femme soulignait l’incompétence et la dégradation du personnel politique y compris féminin qui aujourd’hui tient partout ou presque les rênes du pouvoir : la mort (de rire) au Truss (comme j’ai écrit un bon livre sur Hitchcock et les femmes je me permets ce mauvais jeu de mots) passée, on attend la prochaine folie de Mère Ursula, qui ruine le continent avec sa guerre, son vaccin, sa russophobie, son écologisme, son germanisme et sa guerre qu’on espère interminable.

" L'implication des 🇺🇲 dans le sabotage des gazoducs nous semble absurde. Durant toutes les années d'existence des 🇺🇲, pas un seul fait de violation ou d'action hors du droit international. Leur réputation irréprochable ne nous permet pas d'envisager cela " pic.twitter.com/uAjC8GRfUm — Loetitia Halàsz 🇭🇺✝️ ن (@LoetitiaH) February 16, 2023

L’exceptionnelle incompétence des femmes et des hommes politiques en Europe occidentale (l’Europe de l’Est avec son héritage communiste semble un peu plus sérieuse) va pouvoir se manifester avec Meloni qui telle une Marine Le Pen fera ce qu’elle pourra pour se faire bien voir par les hautes autorités morales et humanitaires et bien sûr par les marchés financiers qui bien que brinquebalants imposent ce que nous devons faire et penser pour disparaître. Vive BlackRock et l’OTAN…

Grand remplacement, grand reset, féminisation et castration, neuropuçage, crétinisation et désindustrialisation tout y passera pour faire plaisir au néanderthalien Schwab qui perdu dans son bunker de Davos rêve de créer avec son troupeau de nonagénaires perturbés un monde déglingué, asexué et taré. On y est arrivé presque sans lui remarquez.

Le langage non verbal est terrible sur cette vidéo : on voit le 1er ministre de la France intimidé, stressé, dominé, fier comme tout d’être à côté d’Ursula, technocrate sans légitimité qui se prend pour la Reine d’Europe !



Quand on voit ça, on sait d’emblée qu’on est trahis ! pic.twitter.com/NTTQ7aUqYC — Florian Philippot (@f_philippot) February 16, 2023

Il faut bien reconnaître en effet que les peuples occidentaux sont devenus débiles : la télé, la presse (elle est intolérable la presse, elle est insupportable, il semble qu’il n’y ait qu’un seul journal en occident, torchon multifacettes qui est décliné et imposé partout dans les poubelles de nos cerveaux), l’éducation, l’université, tout concourt à achever cette société euro-américaine qui n’est plus décadente au sens d’Aron (voir son plaidoyer) mais carrément dégénérée et en attente ardente d’être liquidée. Le reste du monde (Afrique, Asie, islam, etc.) devrait y échapper. On sent du reste le dégoût que le monde à Biden et Leyen inspirent partout maintenant1.

En une ou deux générations donc (vive la conquête du cool de Thomas Frank et la fin de l’étalon-or de Nixon), l’Occident s’est désindustrialisé, couvert de dettes, féminisé, métissé, fascisé, bloqué (au sens de la société bloquée de Crozier, mais cette fois vraiment), et tout cela sans coup férir ; comme dit Jonah Goldberg dans son si bon livre le fascisme libéral s’est imposé partout, surtout à droite. La masse des neuneus a suivi le mouvement, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche. Ce processus de crétinisation moderne des populations avait été dénoncé par Céline puis par Debord et des Italiens comme l’historien de l’économie Cipolla ou le brillant duo Fruttero-Lucentini. J’ajoute que plus on avance moins on trouve de gens pour le dénoncer : les mécontents comme nous deviennent une poignée destinée à disparaître sous les huées. Philippe Muray est mort il y a quinze ans et le niveau de la classe intello-médiatique est devenu tellement taré (en France cela relève à mon sens de l’épouvante) qu’on ne peut plus évoquer ces problèmes. La population perdue sur ses plateformes numériques et rendue vile et débile à outrance ne se rend plus compte de ce qui lui arrive. Je sais, j’exagère.

NOUVEAU RECORD

DE SABOTAGE DE MACRON

La production française d'électricité s'est effondrée en 2022,atteignant son plus bas niveau depuis 30ans.

65% du parc nucléaire étaient à l'arrêt le 28 août 2022,c'est du jamais vu.

L'hydraulique est aussi au plus bashttps://t.co/TQ8NpuEh1s — François Asselineau (@UPR_Asselineau) February 16, 2023

On peut donc imposer guerre, pénurie, reset, changement de sexe, et toute la masse ou presque sera contente. Si le mouvement s’est accéléré à cause de l’informatique et la mondialisation US depuis les années 90 (lisez Bauman), on pourra trouver ses sources avant : voyez John Glubb dont j’ai déjà parlé, ou Stefan Zweig qui dénonce l’américanisation et l’uniformisation par le bas dans un merveilleux petit essai publié dans les années 1920. Car le processus est séculaire comme toujours : pensez à ce que dit Ortega Y Gasset du citoyen « tonto » (on traduit ?) du bas-empire romain.

L’écroulement matériel va arriver bientôt, cet hiver peut-être : ce sera un grand moment de Schadenfreude. Et retirons-nous l’idée que nous sommes victimes d’un complot. Nous sommes victimes de notre nullité humaine et collective. Dans maint désastre les vrais coupables ce sont les victimes.

Nicolas Bonnal

UN OXYMORE

est une formule de style consistant à juxtaposer deux mots contradictoires.

L'exemple du jour est fourni par N.Sturgeon,Première ministre d'Écosse démissionnaire, que la Tribune décrit comme «militante fervente de l'indépendance ET du maintien[de l'Écosse] dans l'UE»

. pic.twitter.com/LQj2SlYZxT — François Asselineau (@UPR_Asselineau) February 16, 2023

Le ministre du Travail #Dussopt vient d’avouer sur BFM jouer aux #motscroisés à l’Assemblée pendant le débat des #retraites ! 🤦



➡️ Quelle marque de mépris supplémentaire faut-il aux députés « d’opposition » pour qu’ils dégagent enfin ce gouvernement par une motion de censure ?! — Florian Philippot (@f_philippot) February 17, 2023

