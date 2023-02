Vous évoquiez hier ces candides qui réclament des solutions. Matheux et facétieux, on pourrait invoquer les solutions *imaginaires* ou encore les méthodes de résolution des problèmes mal posés (titre d’un ouvrage des éditions Mir), mais plus sérieusement, il en est une, mentionnée par Nicholas (!) Meyer : la solution à 7% — 7, chiffre magique apprécié par l’immonde numérologue Lagarde, sans doute à cause de ses immérités salaires à 7 chiffres.

« Solution à 7% » pourrait être le nom de code pour les opérations conjuguées (injections, massacres, famines et autres) permettant d’effacer 93% du bétail occidental en Iourope comme en Améwik ; resteraient, en guise de solution schwabienne, 7% de survivants transformés en esclaves pour le tout petit groupe des futurs eurodieux transhumains.

Savoir comment réagira le reste d’un monde de plus en plus digne du feuilleton *MillenniuM*, that’s another story…

« Ils vont en finir plus vite avec nous : un an au lieu de dix. » : vous avez raison ; contrairement aux espoirs des naïfs, le monstre n’a pas ralenti sa marche, il sait n’avoir aucune opposition véritable — raison pour laquelle loin d’avoir peur (ah, les délires des philipipotistes !), il accélère la mise en place de tous ses projets de mort.

L’idée de tous ces cadavres (vrais collabos et faux résistants) a inspiré le divertissement que voici, à tout hasard.

//

« Pourquoi nous les imposer ? Leur présence n’est pas *souhaitée*. Leur place n’est pas ici. Nous ne voulons pas d’eux. Bien sûr, vous êtes le Maître, vous décidez selon votre volonté et non la nôtre ; mais tout de même, pas eux, pas ici. De grâce, écoutez notre prière et rassemblez-les ailleurs, anywhere out of *this* world. Vous en avez le pouvoir. »

Ainsi parlaient les innombrables âmes mortes s’adressant au maître des Enfers où elles résidaient pour l’éternité plus quelques éons — la formule ne les faisait plus rire depuis… des éternités.

Ainsi parlaient dans les mêmes termes destinés à un autre maître — paradoxalement plus formidable (au très vieux sens) que l’Autre –, les âmes, en vérité peu nombreuses (plus qu’on ne le croit, moins qu’on ne l’espère), admises au Paradis.

Si aucune clameur comparable ne se faisait entendre au Purgatoire, c’est parce que l’endroit, qui existait bien, avait toujours été et serait toujours vide — manifestation d’humour théologique chez un Tétragramme rarement facétieux mais toujours avec d’excellents et impérieux motifs. S’il trichait souvent avec l’idée de liberté, il prenait très au sérieux l’idée de responsabilité.

Pourtant habitués — ou contraints — à l’obéissance, Elus et Damnés, confrontés à la même situation intolérable, avaient eu la même réaction, qui avaient trouvé le courage d’ignorer les médiations ordinaires — angéliques ou démoniaques — pour exprimer directement leurs doléances au sommet de la hiérarchie dont ils dépendaient — une audace qui pouvait être lourde de conséquences, les échelons intermédiaires des bureaucraties n’aimant guère à être contournés, et les chefs suprêmes préférant ignorer ce qui se passait aux étages inférieurs.

Mais l’affaire était trop grave, qui exigeait de toutes les âmes déjà affectées à l’une ou l’autre destination finale, la même prompte réaction, fût-ce pour des raisons bien différentes : après avoir été submergé par le nombre effroyable des nouveaux arrivants, le service du tri *post mortem* avait l’incroyable prétention d’imposer, en haut comme en bas, la présence de moutons bipèdes morts en masse pour raisons diverses, par tous les moyens même faussement vaccinaux, pendant l’opération d’extermination planétaire baptisée « Great Reset » (un titre volé, soit dit en passant) par son principal attaché de presse — bien étonné d’avoir été occis comme le premier rien venu et surtout bien abattu de découvrir une après-vie où il n’était pas un dieu transhumain « augmenté » à la *Deus Ex*. Dark Schwabor était prêt à faire un mauvais parti à Laurent Alexandre le Petit, s’il croisait sa route. Cette pensée l’aidait à tenir le choc.

Si les Enfers devaient rapidement accueillir plusieurs milliards d’âmes et le Paradis quelques millions à peine, les résidents ayant le bénéfice de l’ancienneté n’étaient pas d’accord pour tolérer la présence des nouveaux arrivés, non pour des raisons de place — laquelle était infinie pour des raisons accessibles aux seuls spécialistes, toujours plus rares à proportion de la chute générale des facultés intellectuelles, de la physique quantique — mais pour des raisons de décence — entendue au sens latin.

Au Paradis, le raisonnement était le suivant : les nouveaux n’avaient pas collaboré avec le Moloch, ayant compris — très tôt pour les plus lucides — la situation et le plan général des oligarchies internationales résolues à éliminer le troupeau des prétendus inutiles afin d’imposer une tyrannie éternelle aux survivants, maintenant qu’elles en avaient enfin les moyens techniques — ne jamais se fier à un mécanisme plus compliqué qu’une fourchette.

Ces raisonnables, aux seuls motifs qu’ils savaient lire et réfléchir, avaient tenté d’alerter leurs contemporains, subissant les risées, les tracasseries, les brimades, les persécutions parfois. On les pouvait louer pour cette attitude peu répandue. Même ceux qui avaient fini par céder à la menace et au chantage avaient, souvent, des excuses admissibles — ils n’étaient d’ailleurs pas les derniers à entretenir des rêves de sanglantes vengeances.

Mais enfin, tous, ils n’avaient rien fait d’efficace, faute faute d’énergie, faute de résolution, faute d’organisation, faute de courage enfin. Très forts pour parler, cliquer, analyser, critiquer, dénoncer, défiler, manifester — pour les plus hardis –, ils avaient témoigné sans jamais être de vrais martyrs — à peine avaient-ils eu quelques blessés n’ayant d’ailleurs suscité aucune honte chez les coupables, aucune compassion chez les soutiens du régime. Ils n’avaient jamais affronté dans la réalité le monstre les armes à la main, en guerriers prêts à risquer leur vie pour défendre leur civilisation et l’héritage de leurs ancêtres contre l’ennemi et ses supplétifs. Au mieux, ils étaient allés candides au massacre, face à des milichiens prêts, eux, à tuer en vertu de la célèbre doctrine Ferry.

Or, les victoires, quand elles ne sont que morales, sont autant de défaites.

Les âmes des milliers de générations précédentes, habituées à de rudes conditions pendant leur vie, jugeaient avec une sévérité peut-être exagérée ceux, trop rares, qui avaient réfléchi mais qui n’avaient pas riposté autrement qu’en paroles et actions dérisoires. Le péché des péchés, c’était d’avoir l’intelligence des êtres et des situations, pour finalement ne rien faire d’efficace et d’utile.

C’est pourquoi, au Paradis, les âmes des ancêtres considéraient sans hostilité mais avec froideur les âmes nouvellement arrivées, lesquelles, sous le poids de la honte, n’osaient tenter de se justifier, sachant leur cause indéfendable. La fierté d’avoir tout compris dès le début (exemples : l’ordinateur personnel ami de la liberté rapidement redevenu simple terminal de contrôle à distance ; le téléphone portatif pire que le collier de l’esclave…) n’était rien comparée à la douloureuse conscience de n’avoir pas véritablement réagi comme la situation l’exigeait : par la force.

Si les vieux Elus ne pouvaient souffrir la présence des nouveaux, c’était parce que les premiers seraient condamnés à regarder les seconds avec une bienveillance tempérée par le mépris. La prière adressée au Tétragramme par les vétérans du Paradis était dictée par la bonté.

Les anciens des Enfers formulaient d’autres réflexions face aux milliards de nouveaux venus coupables de n’avoir rien entrepris pour contrecarrer les projets du Moloch, par kronnerie, par indifférence ou par intérêt — autant d’évidentes vertus aux Enfers, mais vertus dont la pratique *excessive* avait précipité la fin du monde humain, monde dont les damnés et les démons les plus intelligents n’ont jamais souhaité la disparition, comme l’ont exposé, en termes similaires, le Spike (nom prédestiné !) de *Buffy contre les vampires* et le Crowley de *Supernatural*. De fait, chez les créatures du Mal comme chez les créatures déchues, la volonté affichée de détruire la création relève du folklore, du projet qui ne doit jamais réussir, parce que le monde humain offre tous les plaisirs introuvables dans les mondes démoniaques comme dans le monde divin.

Les anciens des Enfers enrageaient à l’idée que grâce aux milliards d’abrutis rassemblés devant eux, les krons criminels de la Grande Table Rase avaient mené à bien leur projet d’anéantissement du monde, démontrant simplement que la persévérance dépourvue de scrupules vient à bout de tout sans avoir jamais besoin d’être intelligente, surtout si elle dispose de moyens financiers illimités.

La Terre dévastée par la famine, le froid, les infections et les guerres ne présentait plus le moindre intérêt ; était devenu pire que les Enfers le monde désormais régi par les principes absurdes, grotesques, odieux et surtout mensongers de la religion écologique transhumaniste marchande. Pour le dire en un mot, tous les plaisirs de l’existence avaient disparu avec les manifestations du génie occidental, détruites par des hordes inintelligentes de primaires et de techniciens. Fini, l’esprit de finesse ; fini, l’esprit de géométrie. Le monde était maintenant sinistre, d’un ennui tout *protestant*, comme l’avait prévu et expliqué Robert Beauvais dans un pamphlet trop peu connu. La promotion, fort recherchée, menant d’âme damnée à démon autorisé à intervenir chez les humains n’avait plus aucun sens. C’était ainsi l’unique avantage des Enfers qui disparaissait, car le camp d’en face n’autorisait pas, lui, la métamorphose d’une âme sauvée en ange, en raison d’un *numerus clausus* appliqué avec la dernière rigueur — transformée en ange, une âme humaine sauvée aurait pu céder à de spontanés mouvements de bonté ou de compassion, contrairement aux anges naturels comparables, eux, à d’inflexibles, terribles et d’obéissants gendarmes bien dressés.

La colère des Damnés anciens privés de l’espoir d’un jour retourner, fût-ce pour un temps limité, dans leur Paradis à eux — le monde humain –, était à son comble en raison du comportement des Damnés nouveaux qui avaient le front de se plaindre. Pourquoi diable étaient-ils aux Enfers ? Qu’avaient-ils fait pour mériter pareil sort ? Les surprises — existence d’un au-delà d’inspiration chrétienne, et surtout jugement personnel — étaient déjà mauvaises ; et voilà qu’on était damné pour simplement avoir fait confiance aux merdias et aux maîtres ? On avait tout accepté sans jamais rien contester, on avait cru sans la moindre preuve, on avait *obéi*, et on se retrouvait condamné pour ce bon comportement d’insecte social ? C’était « injuste, trop injuste », pour reprendre la formule d’un philosophe italien.

Jusqu’aux responsables et coupables qui tentaient de se faire passer pour des victimes par inconscience ou, pire encore, pour de valeureux défenseurs de Gaia. Malheureusement pour eux, aux Enfers, les mensonges ne prennent plus.

Les Damnés anciens ne pouvaient souffrir la présence des nouveaux dont la kronnerie, la mauvaise foi et l’absence de dignité dans l’épreuve étaient insupportables. La prière adressée à Satan était simple : que tous ces gens-là partent encore plus bas et loin, surtout très loin.

Le maître des Enfers se fit un plaisir de faire en personne son rapport au Tétragramme qui savait évidemment déjà tout. Satan était satisfait de n’avoir pas à régler le problème, d’où son léger sourire à peine railleur. N’avoir pas réussi à prendre le Trône n’était pas une si mauvaise chose — Lucifer avait eu raison de lire James Blish.

Alors — et non : ainsi — parla le Tétragramme :

(Le reste du fichier, trouvé sur une disquette 3″1/2, est corrompu ; l’étonnant Jugement du Tétragramme est laissé à l’imagination.)

//

Lointainement inspiré par le France de *La révolte des anges* et le Papini du *Diable* sans oublier quelques nouvelles parues dans *Unknown*.