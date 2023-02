Déjà heureux lecteur de vos livres ( 4 achetés sur amazon ), je vous ai découvert assez récemment via vos vidéos à l’humour décapant et au réalisme tueur. La lecture quotidienne et obligatoire de vos billets et des liens que vous postez me ravit, et surtout m’enrichit l’esprit. Par les temps qui courent, c’est un luxe encore non rationné alors..

J’ai décidé de vous faire un don ( certes modeste, les temps sont durs pour tous ) car d’abord vos livres sont me semble t il vendus à prix coutant ( ? ) , mais surtout parce que votre fréquentation même virtuelle sur les divers sites du oueb hantés par votre plume pointe diamant vaut tous les médicaments antidépresseurs et tous les billets de spectacle d’humour noir ( pardon, de couleur ) de la terre plate ..

Je m’étais laissé dire récemment que lors de mon enterrement ( j’ai 53 ans, mais atteindre les 54 ou soyons fou les 55 dans les conditions de non-vie actuelles me semble aussi insensé qu’un pari d’ivrogne ), j’aurais aimé non pas un morceau de musique, qui ne fait jamais l’unanimité, mais la lecture d’un de vos textes, ou la compilation de plusieurs.

Au moins tout le monde serait sur un pied d’égalité… Et si la majorité du clan familial vaccinolatre froncerait les sourcils en étouffant des ( « oh mais c’est indécent d’entendre des choses pareils, c’est qui ce Nicolas comment ? Non mais quelle idée ! » ) , j’aurais le plaisir de partir en riant avant le grand saut.

Je vous laisse une trouvaille dégotée dans le Bescherelle suite à votre article ce matin sur la déliquescence de nos Zél-us, décidément plus spiritueux que spirituels, qui continuent de creuser en espérant trouver on ne sait quoi dans la fange où tout ce beau monde se vautre depuis le coup d’état ( bien avant je sais ) de la Loose Républicaine En Marche

Conjugaison du verbe « Voter » au Parlementaire de l’Indicatif.

Je vote, tu votes, il/elle vote, nous votons, vous votez, ils/elles gerbent.

Libre de droit évidemment

Mon don devrait arriver une fois votre rib enregistré sur mon compte, opération en cours..

#Macron : totalement usé en France (même Attali lui tourne le dos !), et 3 fois humilié en 3 jours à l’étranger !



Nouvelle vidéo ➡️ https://t.co/7CwgClsxQ2 — Florian Philippot (@f_philippot) February 20, 2023

Guy Debord :

Ce syndrome d’une maladie sociale récemment acquise s’est vite

répandu un peu partout, comme si, à partir des premiers cas observés, il descendait des sommets des États, sphère traditionnelle de ce genre d’attentats, et comme si, en même temps, il remontait des bas-fonds, autre lieu traditionnel des trafics illégaux et protections, où s’est toujours déroulé ce genre de guerre, entre professionnels. Ces pratiques tendent à

se rencontrer au milieu de toutes les affaires de la société, comme si en effet l’État ne dédaignait pas de s’y mêler, et la Mafia parvenait à s’y élever ; une sorte de jonction s’opérant par là.

On a tout entendu dire pour tenter d’expliquer accidentellement ce nouveau genre de mystères : incompétence des polices, sottise des juges d’instruction, inopportunesrévélations de la presse, crise de croissance des services secrets, malveillance des témoins, grève catégorielle des délateurs…

Commentaires, p. 24.

Cliquer pour accéder à CommentairesSurLaSocieteDuSpectacle.pdf