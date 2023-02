http://echelledejacob.blogspot.com/2023/02/farine-dinsectes-quoi-ressemble-la.html

https://fr.sputniknews.africa/20230220/larrivee-de-biden-a-kiev-est-un-evenement-marquant-qui-signifie-que-la-confrontation-continuera-1057967676.html

https://www.rt.com/news/571716-damascus-strike-residential-casualties/

https://francais.rt.com/international/104384-visite-kiev-biden-annonce-livraisons-armes-ukraine

https://francais.rt.com/international/104371-diplomatie-russe-appelle-israel-mettre-terme-provocations-armees-contre-syrie

L’adhésion au mondialisme n’est pas facultative : c’est une religion d’Etat…Manger des insectes au lieu de la viande, s’injecter des médicaments au lieu de pratiquer une vie saine ; utiliser l’électricité au lieu de l’essence ; renoncer à la propriété privée, à la liberté de mouvement ; subir les contrôles et les limitations des droits fondamentaux ; accepter les pires déviations morales et sexuelles au nom de la liberté ; renoncer à la famille pour vivre isolé, ne rien hériter du passé et ne rien transmettre à la postérité ; effacer son identité au nom du politiquement correct ; répudier la foi chrétienne pour embrasser la superstition woke, conditionner son travail et ses moyens de subsistance au respect de règles absurdes, tout cela est destiné à faire partie de la vie quotidienne de l’individu, une vie fixée sur un modèle idéologique qui ne justifie son existence que par le croquemitaine d’une apocalypse écologique non prouvée et non prouvable (Mgr Vigano).