On atteint ces jours-ci le summum de la bêtise. Le pire est que tout cela est contagieux, on trouve les mêmes guignols dans les conseils départementaux et régionaux. Le pays est à l’image de ceux qui le dirigent. Beaucoup de maires sont désabusés, écœurés. Menaces de morts, insultes, agressions. Force de police, pompiers, professeurs, instituteurs, etc., les institutions de la république ne sont plus respectées. L’Etat n’a plus aucune légitimité. Vous dîtes Maxime: « Comme la IIIe comme la IVe, la Ve R s’effondre dans le ridicule. » C’est un fait, mais je crois qu’avec M. Macron on atteint un sommet que jamais la France n’a connu depuis la naissance de la République.

M. Macron avait averti, il l’a dit : « Il faut déconstruire l’histoire » Il ne se contentera pas de déconstruire l’histoire, il va détruire toutes nos valeurs, tout ce qui faisait la France. Jamais chef d’état ne fut aussi mauvais.

Aujourd’hui force est de constater que tous Ministres, sénateurs, députés et autres sont d’une médiocrité et d’une bêtise intersidérale.

En fait tous ces guignols se fichent éperdument de l’avenir de la France et des Français.

On parle de la France, mais le malaise est plus profond, il est européen, Europe désormais aussi vassal des Etats-Unis. Je voyage en Europe et le malaise est partout. Je reviens de Suède et là-bas, la situation se dégrade, insécurité, pauvreté avancent à grands pas.

C’est un effondrement de la civilisation occidentale qui aujourd’hui est en marche.

De plus partout, il y a des va-t’en guerre rêve d’un conflit généralisé, sous pression de la secte politico-militaro-industrielle américaine qui d’ailleurs fait un excellent travail en Pologne et en Europe.

Des gens ont un intérêt à diriger le peuple par l’ignorance, la peur et la terreur.

Philippe

Incroyable !

Une promotion médiatique énorme et au final…8 spectateurs pour le film de #BHL hier à Paris !

Les gens ne s’y trompent pas !



À diffuser massivement ! ⤵️ pic.twitter.com/fMe5OmNtB1 — Florian Philippot (@f_philippot) February 23, 2023