Farine de grillons : la fin de la bonne nourriture

Chère lectrice, cher lecteur, je suis outré.

Le 3 janvier dernier, la commission européenne a autorisé l’inclusion de poudre de grillon dans un certain nombre de préparations, telles que :

les pains

les biscuits secs

les barres de céréales

les sauces

les pizzas

les plats à base de légumineuses et de légumes

les substituts de viande

les soupes

la bière et autres boissons similaires

les fruits à coque et oléagineux

les confiseries au chocolat

Il s’agit du plus gros scandale alimentaire du XXIe siècle, et ce, pour 3 raisons :

Les insectes sont pleins à craquer de parasites et généralement porteurs de maladies très dangereuses comme l’E.Coli, les streptocoques ou la klebsielle. C’est ce que nous rappelait une étude parue en 20191. D’autre part, la capacité des grillons à causer des allergies graves est tenue pour sérieuse par les autorités2, et leur consommation régulière ne correspond en rien à un régime sain.

Comme pour le reste de la nourriture traitée en usine, on ne peut avoir aucune confiance dans l’agro-industrie , ni pour le traitement des insectes, ni pour l’étiquetage. En somme, les insectes pourront manger des charognes ou des plastiques et être incorrectement vermifugés, il sera presque impossible d’établir le lien entre la consommation et les maladies qu’elles causent. D’autant qu’il y a tellement de produits agro-industriels sur le marché que toutes les fraudes seront possibles, comme remplacer des grillons par des insectes encore moins sains. Pire encore, les industriels qui ne fraudent pas sont désavantagés. Pour preuve, on nous fait bien passer systématiquement du sirop de glucose pour du miel bas de gamme…

La seule chose qui protégeait encore le consommateur de la nourriture à base d’insectes était le tabou qui l’auréolait. Effectivement, depuis que l’UE avait autorisé la consommation d’insectes comme tels, il se trouvait quelques personnes qui se convainquaient d’en manger. Maintenant, grâce aux médias grand-public appartenant à des milliardaires qui ne mangeront JAMAIS ça, ce tabou a été brisé. Désormais, toute nourriture va devenir suspecte, jusqu’au pain que l’on trouve dans les boulangeries. Vous ne pourrez plus faire confiance à QUICONQUE pour lui acheter de la nourriture.

Leur but ? Vous faire avaler n’importe quoi;

Le premier but, en mélangeant des insectes dans la nourriture normale, est de vous faire accepter des goûts qui ne sont pas les goûts des vrais aliments, et ainsi de fausser votre instinct vis-à-vis de ce qui peut être bon pour vous.

Toute la nourriture de supermarché sera bientôt concernée. Quant à la cuisine en commun, la bonne cuisine et le partage, ils seront de plus en plus réservés à une élite.

Depuis le 3 janvier dernier, un mélange répugnant, à base de poudre de grillons comprenant les excréments des insectes encore contenus dans leurs corps, remplit beaucoup de nourritures un peu roboratives.

Cela ira croissant. Même la bière n’est pas épargnée.

Le second but de cette manœuvre est de vous habituer à manger n’importe quoi, de façon à réduire votre qualité de vie sans réduire la quantité de travail que l’on exige de vous.

Pourtant, vous méritez de manger de la nourriture saine et goûtue : c’est un juste retour des choses, le prix de vos efforts passés et présents…

Mais dans l’avenir, on vous donnera à manger des aliments tout aussi malsains que les grillons en poudre, mélangés à certaines préparations quotidiennes, comme les céréales du petit déjeuner.

C’est ainsi que les grillons ouvrent la porte à la consommation d’insectes encore plus répugnants, voire, puisque toutes les protéines sont bonnes à prendre, à la culture issue de cadavres humains.

Un premier pas est déjà en train d’être franchi dans ce sens.

Le 31 janvier dernier, une députée française a ainsi proposé de légaliser la transformation des cadavres humains en engrais3 !

Bien sûr, avant qu’il ne devienne obligatoire de profaner les dépouilles de vos disparus pour en faire de l’engrais, on propose de faire une loi pour en donner « la possibilité à ceux qui le souhaitent » : cela s’appelle l’humusation.

Ce changement de civilisation, qui assombrit notre avenir, est rendu possible par l’une des techniques favorites de communication utilisées depuis la pandémie – le « nudge ».

Ce qui était tabou devient légal à titre expérimental ou volontaire. Et ensuite, on vous l’impose comme une nécessité, une évidence imparable. Enfin… si vous n’avez pas les moyens d’y couper.

Retrouvez la confiance dans votre assiette

On ne mesure pas encore la crise de confiance que représente cette autorisation de mélanger de la farine de grillons dans la nourriture.

Cela signifie que vous ne pouvez plus avoir confiance dans la nourriture de supermarché. Et pour nous tous qui avons perdu l’habitude de cultiver ce que nous mangeons, c’est quand même un sacré choc.

Il s’agit donc de trouver un modus vivendi sans s’exiler.

La solution la plus radicale après l’exil, est de cultiver sa propre nourriture, ou de l’acheter à des producteurs locaux.

Il existe heureusement des coopératives à cet effet, mais elles requièrent parfois du bénévolat, et leurs produits sont généralement chers.

Le mieux est de vous installer dans une campagne choisie, où les épandages sont rares, et où vous trouvez des producteurs respectueux des fruits de leur travail.

Cela peut se trouver en France, même si c’est plus fréquent en Italie, par exemple.

Ce pays respectueux de la qualité alimentaire est outré au dernier degré par le scandale de la farine de grillons4… que Barilla voudrait utiliser pour ses pâtes.

Hélas, l’Italie, ça reste une certaine forme d’exil…

Quant aux labels, le dernier gage légal de qualité, ils se trouvent aussi remis en question. La commission européenne est à la manœuvre, comme avec les grillons.

On l’a vu récemment dans le cas du changement de réglementation de l’étiquetage de la volaille, qui menace actuellement la filière d’excellence française et son label Rouge5.

La dernière ligne de défense sera peut-être religieuse. Ainsi, dans la religion juive, les grillons sont interdits à la consommation, par exemple. Les aliments kasher seront garantis sans grillons.

Mais le kasher, c’est cher, car la production est surveillée par des instances religieuses. Quant aux bêtes abattues exsangues et non étourdies, cela peut choquer les partisans du bien-être animal.

Après le kasher et le hallal, verra-t-on du pain hindou, garanti végétarien ? Ou encore d’autres labels ?

Le mode de contrôle n°1 sur votre alimentation

Il y a moins de 3 mois, quand j’avais parlé de la passion malsaine des vedettes du cinéma pour nous faire manger des insectes, j’avais créé un tollé parmi vous, chers lecteurs.

La raison ? Je vous exhortais à faire des provisions de nutriments. Je vous disais : « c’est maintenant ou jamais »…

Et depuis, en quelques semaines, le ciel s’est beaucoup assombri.

Si nous ne sommes pas rentrés dans une 3e guerre mondiale, l’économie en Europe devient de plus en plus une économie de guerre.

N’oublions pas que les Allemands, qui manquaient de beaucoup de ressources pendant les deux guerres mondiales, avaient systématiquement conçu des denrées de rechange, des succédanés. On appelait ça des ersatz.

En 1914-1918, il y en avait eu pour la nourriture ; en 1939-1945, il y en avait eu pour les caoutchoucs et le pétrole. Curieusement, on entend moins ce mot d’ersatz, maintenant. On ne l’apprend même plus à l’école.

Pourtant, c’est exactement la nature de la farine de grillons : des ersatz de nourriture, mais pour un monde indéfiniment « durable ».

Le problème est que la guerre a exactement l’effet que lui prête George Orwell dans 1984 : abaisser la quantité et la qualité des denrées alimentaires.

Il est possible que demain, dans votre supermarché, il n’y ait plus que de la farine de grillons à manger.

Il suffirait que le gouvernement fixe un coût bas pour la viande, et toute la production, devenue non-rentable, ne serait plus vendue qu’au marché noir. Il en irait de même pour la plupart des denrées nécessaires à la bonne cuisine.

J’aimerais vous dire que cela n’arrivera pas, que c’est trop absurde. Mais qu’y a-t-il de plus absurde que de retrouver des grillons broyés dans votre pain, avec leurs excréments ?

Donc, si demain vous ne pouvez compter que sur des aliments très simples comme le riz ou les haricots (sans sauce), n’oubliez pas de vous complémenter pour rester en bonne santé.

Un homme avisé en vaut deux, un homme préparé en vaut trois.

Dr. Thierry Schmitz