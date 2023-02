Coleman sur la liquidation des mangeurs inutiles :

« Au moins 4 milliards de « mangeurs inutiles » seront éliminés d’ici 2050 grâce à guerres limitées, épidémies organisées de maladies mortelles à action rapide et famine. Énergie, la nourriture et l’eau doivent être maintenues au niveau de subsistance pour les non-élites, en commençant par le populations blanches d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord, puis s’étendant à d’autres les courses. La population du Canada, de l’Europe occidentale et des États-Unis sera décimée plus rapidement que sur les autres continents, jusqu’à ce que la population mondiale atteigne niveau gérable de 1 milliard, dont 500 millions seront constitués de Chinois et de Japonais races, sélectionnées parce que ce sont des gens enrégimentés depuis des siècles et qui sont habitués à obéir sans poser de questions à l’autorité. »

Pénuries d’eau (merci Macron), d’électricité, de nourriture (on a les insectes) ? Coleman :

« De temps en temps, il y aura des pénuries artificielles de nourriture et d’eau et soins médicaux pour rappeler aux masses que leur existence même dépend du bon vouloir de le Comité des 300. »

Confiscation des logements et prédation et raréfaction scientifique :

« …les logements limités et les industries de toute nature autorisées à rester seront sous la direction du Club de Rome de l’OTAN, ainsi que tous les développements scientifiques et de l’exploration spatiale, limité à l’élite sous le contrôle du Comité des 300. Les armes spatiales de toutes les anciennes nations seront détruites avec les armes nucléaires. »

Centralisation et informatisation et disparition pour finir de la médecine :

« Tous les produits pharmaceutiques essentiels et non essentiels, médecins, dentistes et santé les travailleurs sociaux seront enregistrés dans la banque de données informatique centrale et aucun médicament ou des soins médicaux seront-ils prescrits sans autorisation expresse des contrôleurs régionaux responsable de chaque ville, village et village. »

Submersion migratoire généralisée :

« Les États-Unis seront inondés de peuples de cultures étrangères qui finiront par submerger l’Amérique blanche, des gens qui n’ont aucune idée de ce que la Constitution des États-Unis représente et qui, par conséquent, ne fera rien pour le défendre, et dans l’esprit de qui concept de liberté et de justice est si faible qu’il importe peu. LA NOURRITURE et le logement seront les principales préoccupations. »

La question de l’argent : le virtualiser pour le confisquer.

« Aucune banque centrale, à l’exception de la Banque des règlements internationaux et de la Banque mondiale, ne sera autorisée à fonctionner. Les banques privées seront interdites. Rémunération du travail effectué sera soumis à une échelle prédéterminée uniforme dans tout le gouvernement mondial unique. »

Les non-élites n’auront rien, ajoute Coleman qui savait tout depuis les années 70 du programme exécuté maintenant :

« Il n’y aura pas d’argent ou de monnaie entre les mains des non-élites. Toutes les transactions doivent être effectuées au moyen d’une carte de débit portant le numéro d’identification du titulaire. Toute personne qui, de quelque manière que ce soit, enfreint les règles et règlements du Comité des 300 verra l’utilisation de sa carte suspendue pour des durées variables selon les la nature et la gravité de l’infraction….Ces personnes constateront, lorsqu’elles iront faire des achats, que leur carte est sur liste noire et ils ne pourront pas obtenir de services de quelque nature que ce soit. Tente d’échanger de « vieilles » pièces, c’est-à-dire à-dire les pièces d’argent des nations précédentes et aujourd’hui disparues, seront traitées comme un crime capital passible de la peine de mort. Toutes ces pièces doivent être remises dans un délai donné ainsi que des fusils, des fusils, des explosifs et des automobiles. Seule l’élite et les hauts fonctionnaires du gouvernement mondial seront autorisés à voyager en privé, armes, pièces de monnaie et automobiles. »

La carte de crédit sera saisie :

« Si l’infraction est grave, la carte sera saisie au point de contrôle où elle sera présentée. Par la suite, cette personne ne pourra plus obtenir de nourriture, d’eau, d’abri et services médicaux du travail et sera officiellement répertorié comme hors-la-loi. De grandes bandes de des hors-la-loi seront ainsi créés et ils vivront dans les régions qui permettent le mieux leur subsistance, sujet à être traqué et abattu à vue. Personnes aidant les hors-la-loi de quelque manière que ce soit que ce soit, sera également fusillé. Les hors-la-loi qui ne se rendent pas à la police ou à l’armée après une période de temps déclarée, doit avoir un ancien membre de la famille choisi au hasard pour purger des peines de prison à leur place. »

Guerres partout :

« Les différences ethniques et religieuses doivent être amplifiées et les conflits exacerbés et violents comme moyen de « régler » leurs différends doivent être encouragé et encouragé. »

Le gouvernement mondial (qui peut se mettre en place malgré ou grâce aux guerres) :

« Tous les services d’information et les médias imprimés seront sous le contrôle du One World Gouvernement. Les mesures régulières de contrôle du lavage de cerveau doivent être présentées comme « divertissement » dans la manière dont il a été pratiqué et est devenu un art dans le États-Unis. Les jeunes retirés de « parents déloyaux » recevront une éducation spéciale conçue pour les brutaliser. »

Le reste du livre ici sur le site de la…CIA.