Publié le mars 7, 2023 par hervek

« [C’est] ce qui arrive quand on invente sa propre réalité. On finit par s’embobiner soi-même ». – Le rapport Sirius sur Twitter

Par James Howard Kunstler – Le 24 février 2023 – Source Clusterfuck Nation

Si vous y réfléchissez un tant soit peu, pouvez-vous trouver de bonnes raisons pour lesquelles notre pays s’est impliqué dans la guerre en Ukraine ? Pour défendre la démocratie, disent certains ? Une platitude plus vide n’existe pas dans le vaste lexique glissant de la manipulation. Pour contrecarrer la poussée impériale de la Russie ? Vous n’avez apparemment aucune idée de l’histoire de l’Ukraine, ancienne ou moderne. Pour inciter son propre peuple à renverser le méchant Poutine ? Le président russe est plus populaire là-bas aujourd’hui que John F. Kennedy ne l’était ici en 1962.

Il n’y a en fait aucune bonne raison pour ce que nous faisons en Ukraine, seulement des mauvaises raisons. Principalement, alimenter la guerre là-bas détourne l’attention des Américains de nos propres problèmes, c’est-à-dire des échecs titanesques de l’establishment politique américain. Les États-Unis s’effondrent sous l’effet conjugué de la mauvaise gestion, de la malveillance et de la négligence. Notre économie n’est qu’un échafaudage chancelant de systèmes de Ponzi. Nos institutions sont en ruine. Le gouvernement ment sur tout ce qu’il fait. L’industrie de l’information ratifie tous ces mensonges. Nos écoliers ne savent pas lire ou additionner une colonne de chiffres. Notre nourriture est un poison à action lente. Notre matrice médico-pharmaceutique vient d’achever le meurtre et la mutilation systématiques de millions de personnes. Notre culture a été réduite à une fête de twerk de drag queens. Notre paysage autrefois magnifique du Nouveau Monde est un derby de démolition. Nommez quelque chose qui n’a pas été débauché, perverti, dégénéré ou carrément détruit.

Et donc, l’émission « Joe Biden » est occupée à attiser l’hystérie de la guerre nucléaire parce que c’est tout ce qui lui reste pour manipuler l’émotion du public. Le délire de la Covid-19 a perdu son mojo en 2022 et la population commence tout juste à comprendre le désastre mortel, toutes causes confondues, qui est en train de se produire grâce à Pfizer et Moderna (et le CDC avec la FDA). Avez-vous remarqué, au passage, que le CDC vient d’ajouter ces vaccins non approuvés et encore expérimentaux au calendrier vaccinal des enfants, considéré comme une « orientation » officielle suivie par pratiquement tous les systèmes scolaires américains. Rochelle Walensky a fait cela malgré les preuves massives que les « vaccins » endommagent le cœur, le système nerveux, le système reproductif et le système immunitaire des enfants.

Savez-vous pourquoi Mme Walensky a fait cela ? Parce que l’ajout des injections d’ARNm au calendrier de l’enfance est censé conférer aux sociétés pharmaceutiques une immunité permanente contre toute responsabilité juridique, même après l’expiration de l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) actuelle. Le piège de cet arrangement confortable est que si une fraude a été commise à l’encontre du public lors de la mise sur le marché et de l’administration de ces produits, les entreprises perdent leur immunité et peuvent être poursuivies jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien d’elles que des trombones. De plus, les dirigeants peuvent être poursuivis au pénal. Temps dur.

Brooke Jackson, une technicienne qui a participé aux essais douteux de médicaments de Pfizer et qui a été directement témoin des violations de procédure, poursuit actuellement Pfizer en vertu du False Claims Act (31 U.S. Code § 3729), affirmant que la société a fraudé le gouvernement. Les avocats de Pfizer ont demandé au juge de rejeter l’affaire au motif, ont-ils déclaré au tribunal, que « nous n’avons pas fraudé le gouvernement. Nous avons fourni la fraude que le gouvernement avait ordonnée. » Donc, maintenant, des millions d’écoliers de ce pays seront soumis à des injections obligatoires d’ARNm nocifs afin de couvrir le cul des compagnies pharmaceutiques qui pèsent plusieurs milliards de dollars. Cela ne résume-t-il pas joliment notre situation nationale difficile ? Bien joué, Rochelle. Ne croyez pas que personne n’ait remarqué.

Il convient également de se demander si nous sommes enfoncés jusqu’au cou dans le marasme ukrainien parce que Volodymyr Zelensky fait chanter « Joe Biden » au sujet des mystérieuses opérations commerciales de la famille Biden qui ont eu lieu dans ce pays directement après la révolution Maidan orchestrée par les États-Unis, qui a renversé le président ukrainien Viktor Yanukovich en 2014. Rappelez-vous les efforts sérieux de « The Big Guy » pour se débarrasser du procureur d’État ukrainien qui examinait les affaires de la société gazière Burisma qui avait invité Hunter Biden et son associé Devon Archer au conseil d’administration. De toutes les personnes en Occident… ces deux Américains… sans aucune connaissance ou expérience de l’industrie du gaz naturel. Un peu bizarre. Vous pensez que M. Zelensky a encore les dossiers du procureur en sa possession ?

Et puis, bien sûr, il y a l’étrange affaire des pipelines Nord Stream, récemment révélée par le scrupuleux journaliste Seymour Hersh, comme une opération navale américaine. Nous les avons fait exploser. Quatre pays membres de l’UE (également alliés des États-Unis au sein de l’OTAN) détenaient ensemble la moitié des droits de propriété sur les pipelines (l’autre moitié étant détenue par la Russie). L’industrie et les ménages européens dépendaient d’un approvisionnement régulier en gaz à prix raisonnable pour poursuivre leur vie moderne. Le président « Joe Biden » et la secrétaire d’État adjointe aux affaires politiques, Victoria Nuland, ont tous deux promis aux médias (et au public américain) que le gazoduc « n’existerait plus » si une opération militaire russe traversait le Donbass. Eh bien, fils de pute, les pipelines n’existent « plus » depuis septembre dernier.

Est-ce que cela a été un préjudice pour la Russie ? Eh bien, oui, bien que la Russie ait trouvé des solutions pour vendre son gaz naturel ailleurs qu’en Europe du Nord. Mais vous rendez-vous compte que c’était tout autant un acte de guerre contre nos supposés alliés. Aucun des pays de l’OTAN ayant un intérêt dans Nord Stream n’a fait de bruit jusqu’à présent au sujet de cette révélation choquante. Ce qui conduit un observateur occasionnel à se demander si la civilisation occidentale n’est pas devenue complètement folle. Peut-être que oui, et dans ce cas, elle mérite de souffrir. Après un certain temps – pas si long, d’ailleurs – la vie moderne ne sera plus qu’un souvenir en Europe du Nord.

D’une certaine manière, le spectre des conséquences involontaires plane sur tous ces méfaits. À mon avis, nous ne les avons pas encore vues… et quand nous les verrons, elles seront féroces. Pour commencer, l’OTAN sera une autre chose qui n’existera plus. Et notre pays devra poursuivre sa politique de guerre fanfaronnante sans aucun soutien ni aucune zone d’étape pratique pour fomenter de nouvelles manigances dans une région lointaine où nous n’avons aucun intérêt national réel, juste un certain zèle à créer des problèmes et des difficultés inutiles dans un monde qui en a déjà plus qu’il n’en a besoin.

Rappelez-vous ce que son ancien patron, Barack Obama, a dit de l’ancien Veep : « On ne peut jamais surestimer la capacité de Joe à foutre la merde ». Quel prophète cet homme est ! Sous la direction de « Joe Biden », les États-Unis ont glissé et reculé vers un royaume de ténèbres inimaginable il y a quelques années. Mais aujourd’hui, quelque chose s’agite dans la sensibilité du public, alors que le printemps avance vers le nord de l’Amérique. C’est comme un changement d’attitude brutal, un refus de continuer à agir comme une société d’option de la réalité. Ça crépite dans l’air comme une rumeur de libération dans une crise d’otages. Vous l’entendez ?

