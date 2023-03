POUR LES OPTIMISTES

Pour tenter de reconquérir l'opinion publique française,la Commission🇪🇺 lance (à nos frais !) une campagne publicitaire dans le métro parisien.

Le slogan est dingue:

▪️LIBERTÉ ?

Les grandes décisions sont prises par Leyen et ses sbires,non élus et corrompus jusqu'à l'os ! pic.twitter.com/ed0QO5PhBP — François Asselineau (@UPR_Asselineau) March 8, 2023

#Ursula veut prendre la tête de l’OTAN en 2024 !



Confirmation éclatante que l’UE n’est bien sûr qu’une colonie américaine au service de l’agenda américain ! Notamment son agenda guerrier !



Quittons l’UE et l’OTAN ! pic.twitter.com/d2n39PoVlk — Florian Philippot (@f_philippot) March 8, 2023

Jenny (une des dernières à travailler) évoque son patron : « Alors… Grande nouvelle : le patron a été livré hier matin de sa nouvelle voiture de fonction, une Volvo électrique… Il habite à Paris dans un immeuble sans bornes, avec les recharges partagées à 15€, qui sont rares… Ce matin il est déjà à sec et doit se brancher au secteur ici dans les locaux (mini boîte, nous sommes 7) avec une rallonge trop courte ne permettant pas de rejoindre la voiture garée devant la porte … Ici dans le 93 je sens que sa rallonge ne va pas durer longtemps… Mais, comme il dit, c’est bon pour la planète… (amen) PS : il n’est pas au courant du plan 2035 d’arrêter les voitures thermiques….. je le lui ai appris…. et n’est pas au courant de la production des batteries, etc. Bref. »

La réalité rejoint toujours la fiction. Huxley : «Tout oiseau qui a appris à gratter une bonne pitance d’insectes et de vers sans être obligé de se servir de ses ailes renonce bien vite au privilège du vol et reste définitivement au sol…Le cri de « Donnez-moi la télévision et des saucisses chaudes, mais ne m’assommez pas avec les responsabilités de l’indépendance », fera peut-être place, dans des circonstances différentes à celui de « La liberté ou la mort »… Il semble qu’il n’y ait aucune raison valable pour qu’une dictature parfaitement scientifique soit jamais renversée… Il est parfaitement possible qu’un homme soit hors de prison sans être libre, à l’abri de toute contrainte matérielle et pourtant captif psychologiquement, obligé de penser, de sentir et d’agir comme le veulent les représentants de l’Etat ou de quelque intérêt privé à l’intérieur de la nation. »

PUBS UE chez un ami :

Concert, bains de foule, bière… La dernière soirée de la tournée africaine d'Emmanuel Macron critiquée par les internautes pic.twitter.com/FTZcDTAfYa — BFMTV (@BFMTV) March 7, 2023

