Le monde de la surréalité est bien vivant. Mais le réel bien éloigné.

On nous dit que les mythiques Zusa se « prépare à la guerre« . De fait, ils se préparent à une guerre avec des moyens classiques, usés et abusés depuis 50 ans.

On peut citer ce qu’ils vont faire :

– sanctions commerciales et monétaires,

– gonflement encore et encore de bibendum, pardon, du complexe militaro-industriel,

– agitation dans un nouveau conflit.

En réalité, tout est déjà parti en eau de boudin. Les bases industrielles de la puissance sont russes et chinoises, russes pour l’armement, chinoises pour le reste.

Le gonflement du budget militaire se fait au profit d’une bureaucratie, de commandes de matériel aux vertus surjouées et aux prix, survendus.

Quand un truc n’a pas fonctionné, on essaie d’en créer un autre du même acabit, cf révolution de couleur en Géorgie. Comme on n’a pas le moyen de fournir l’Ukraine en armement, on veut y joindre la Géorgie ??? Une Géorgie de 4 millions d’habitants… Qui a été balayé par une armée soviétique en 3 jours en 2008… Et qui veut reprendre ses « provinces perdues », elles mêmes rattachées à la Russie…

Comme on voit depuis 60 ans, les sanctions ne fonctionnent pas, le Pentagone étouffe littéralement noyé par des flots d’argent totalement non maîtrisables, mais la seule préparation à la guerre, c’est le verbiage des fous du sous sol, ou néo-cons. De fait les usines, les mines nécessaires à la guerre n’existent plus et la production agricole a reculé dans l’ouest collectif et s’est développée en Russie. La destruction de l’industrie a été masquée dans le PIB par le gonflement des services, ce qui n’est pas utile dans le cas d’un conflit, ou c’est la physique qui s’impose. Le plus fort gagne.

Les réserves de munitions sonnent de plus en plus creux, et l’UE espère pouvoir fournir un million d’obus de 155 en vidant totalement leurs réserves. de quoi tenir 5 mois en étant optimiste, deux en étant réaliste, combien pour le pessimiste (ou vraiment réaliste ???). De toutes façons, le problème est déjà réglé, il est douteux que l’UE ait ces munitions, et encore plus qu’elle puisse les fabriquer.

Au moins, en 1914, les réserves de munitions se comptaient en dizaines de millions.

L’état major allemand pensait en finir avec la France en 6 semaines. Les dirigeants actuels, pensaient que ce serait fini encore plus vite. Ils ont eut tort. Et ont été encore plus outrecuidants et cuistres, tout en ayant des arsenaux vides, ou plus exactement, en n’ayant plus d’arsenaux du tout.

Donbass Insider, bien que source très engagée, nous livre une information made in BBC (donc XXXXL russophobe), les pertes russes ne sont pas de 130 000 morts comme annoncé en France, dans les médias, mais plus proches de 10 000 (et ils donnent les noms…).

L’effondrement économique de l’UE est palpable, mais masqué. C’est l’inflation, qui permet de maintenir un nominal de PIB, voir de l’accroitre, pendant que le réel reflue nettement.

Dans une société où les dysfonctionnements sont partout et ne font que s’accroitre, il est illusoire « qu’en donnant plus de moyens », on fasse autre chose qu’accroitre ces dysfonctionnements. C’est eux qu’on alimente. C’était le sens, mal compris par certains, d’un de mes articles. Ces dysfonctionnements concernent tous les étages de la société, et c’est le je m’en foutisme, l’à peu près, le libéralisme économique, les normes légales et en tous genres, qui fait qu’il devient de plus en plus pénible de respecter les règles, même simplement, moralement.

On parle de « période de grande compétition », or, il n’y a pas de grande compétition. Un pays en état d’obésité morbide n’est simplement pas capable de participer à une compétition genre JO. Surtout si les autres compétiteurs ont des décennies en moins, sont pleins de muscles, et une tête bien faite. Les muscles sont les producteurs, la tête, une élite capable, et, elle aussi, bien formée, productrice et pas trop corrompue. Aux Zusa, les élites sont des manipulateurs de symboles, avocats, sportifs, gens des médias. Tous, totalement incapable ne serait ce que planter un clou. D’ailleurs, aux Zusa, avant d’avoir l’idée tordue de planter un clou, on appelle son assurance et son avocat, avant.

L’effondrement de l’occident, son « oxydation », est visible dans les dettes publiques, notamment celles de la puissance dominante.

La dette publique US était de :

– 200 milliards en 1968,

– 1000 milliards au début de l’époque Reagan, soit 1981,

– 32 000 aujourd’hui. Le cours de l’or (once) était de 38.8 $ en 1968, 1872.70 $ aujourd’hui. Et encore, le cours est il manipulé au possible.

Ce déluge de liquidités et de monnaies s’accumulent sur moins de 1 % de la population, et c’est une grande leçon de l’histoire, quand une telle polarisation se produit, l’effondrement n’est pas loin.

Finalement, le meilleur ennemi des Zusa ce sont les Zusa, et le meilleur ennemi de l’oxydant, c’est l’oxydant. Et l’oxydant a trouvé le moyen de se faire des ennemis, même de gens qui ne voulaient que l’intégrer, mais seulement, notre classe d’oligarques et de capitalistes a été trop gourmande, trop rapidement. Les « fous du sous sol », d’il y a 30 ans, sont devenus trop puissants, trop peu raisonnables.

⚠️IL FAUDRA UNE QUINZAINE D'ANNÉES AUX🇺🇸POUR RECONSTITUER SES PRINCIPAUX SYSTÈMES D'ARMES

