Eh bien, vous n’avez pas encore tout compris. Attendez un peu plus longtemps et voyez comment vous vous sentez. Je vais vous soumettre à un blitz. C’est-à-dire que je vais soumettre votre esprit à d’énormes assauts, et vous ne pouvez pas vous lever et partir parce que vous êtes pris. Non pas parce que je te retiens prisonnier, mais parce que quelque chose en toi t’empêchera de partir, tandis qu’une autre partie de toi va vraiment devenir folle. Alors accrochez-vous !

Je veux faire appel à votre esprit d’analyse. Réfléchissez un instant, et dites-moi comment vous expliqueriez la contradiction entre l’intelligence de l’homme ingénieur et la stupidité de ses systèmes de croyances, ou la stupidité de ses comportements contradictoires. Les sorciers croient que les prédateurs nous ont donné nos systèmes de croyances, nos idées du bien et du mal, nos mœurs sociales. Ce sont eux qui ont créé nos espoirs, nos attentes et nos rêves de succès ou d’échec.

Ils nous ont donné la convoitise, la cupidité et la lâcheté. Ce sont les prédateurs qui nous rendent complaisants, routiniers et égocentriques.

Afin de nous garder obéissants, doux et faibles, les prédateurs se sont engagés dans une manœuvre prodigieuse ; prodigieux, bien sûr, du point de vue d’un stratège de combat. Une manœuvre épouvantable du point de vue de ceux qui la subissent.

Ils nous ont donné leur avis ! Vous m’entendez? Les prédateurs nous donnent leur esprit, qui devient notre esprit.

L’esprit des prédateurs est baroque, contradictoire, morose, empli de la peur d’être découvert d’une minute à l’autre.

Je sais que même si vous n’avez jamais souffert de la faim, vous souffrez d’anxiété alimentaire, qui n’est autre que l’anxiété du prédateur qui craint qu’à tout moment sa manœuvre ne soit découverte et que la nourriture ne lui soit refusée. Par l’intermédiaire de l’esprit, qui, après tout, est leur esprit, les prédateurs injectent dans la vie des êtres humains tout ce qui leur convient. Et ils s’assurent, de cette manière, un degré de sécurité pour agir comme un tampon contre leur peur.

