Ukraine, nuit du 8 au 9 mars : Frappe hypersonique russe sur un centre de commandement ukrainien/OTAN

La frappe hypersonique russe de la nuit du 8 au 9 mars, qui a visé un centre de commandement ukrainien – où il y avait sans doute des officiers occidentaux – a été perçue dans toute son ampleur par les Ukrainiens et l’OTAN. Un an après les premières utilisations de missiles hypersoniques par l’armée russe, l’alliance occidentale sortirait-elle du déni de réalité ? Pas encore si l’on en croit la croyance partagée dans un plan de contre-offensive ukrainienne au printemps, qui est développé hors de toute réalité de terrain et de prise en compte de la guerre jusqu’à maintenant. Au moment où une crise bancaire pointe le bout du nez, la situation actuelle a toutes les apparences d’un décrochage de l’Occident. Les déclarations grandiloquentes ne pourront pas compenser l’épuisement en effectifs de l’armée ukrainienne. Et la réconciliation entre Arabie Saoudite et Iran sous médiation chinoise, devenue officielle le 10 mars 2023, sonne le glas de la puissance américaine dans le monde.

Cette frappe hypersonique russe qui a terrifié les États-majors occidentaux

C’est un épisode passé largement inaperçu dans les médias. Sauf sur le fait que Vladimir Zelenski a concédé que les frappes russes de précision de la nuit du 8 au 9 mars avaient été particulièrement éprouvantes pour les infrastructures du pays.

En réalité, la raison pour laquelle Zelenski et le chef d’État-major ukrainien Zaloujni ont eu du mal à cacher leur désarroi tient à l’utilisation des fameux missiles « dagues » hypersoniques, les Khinzal: selon une déclaration ukrainienne ultérieure, il y aurait eu six missiles hypersoniques tirés sur des objectifs.

Surtout, malgré le secret auquel sont tenues les sources militaires, on a appris immédiatement de source ukrainienne qu’une des frappes hypersoniques a touché un centre de commandement ukrainien. Le Ministère de Défense de Russie a confirmé la cible. La rumeur insistante sur les réseaux sociaux ukrainiens parle d’officiers occidentaux touchés par la frappe.

Ce qui est intéressant, ce sont les déclarations, du côté ukrainien, insistant sur une « première ». Alors que, dans le Courrier des Stratèges, nous avons attiré votre attention sur l’utilisation d’armes hypersoniques par la Russie dès le mois de mars 2022.

Nous vous avons indiqué qu’il s’agissait d’une technologie décisive, possédée par la Russie, et dans une moindre mesure par la Chine, mais non maîtrisée encore par les États-Unis. C’est cette maîtrise qui explique, dans une large mesure, la montée en puissance très progressive de la Russie dans l’intensité de la bataille. Le commandement militaire russe considère qu’il a son temps et qu’il possède, pour plusieurs années, une supériorité stratégique absolue sur les États-Unis. Et la possibilité d’un anéantissement de l’adversaire sans radioactivité – puisque les armes hypersoniques sont déjà redoutablement destructrices avec des charges conventionnelles.

Ce qui est nouveau, c’est la fin du déni de réalité du côté ukrainien et occidental. Avec cette déclaration surprenante sur le fait que les Russes sont donc bien capables de fabriquer les missiles hypersoniques en série ! Mais qui en doutait, sinon ceux qui ne voulaient pas voir?

L’OTAN frappé à la tête?

En réalité, le coup semble avoir touché aussi des officiers de l’OTAN se trouvant clandestinement en Ukraine. Selon le média grec Pronews:

Un missile supersonique russe Kinzhal, dont la vitesse d’impact sur la cible était de 12 Mach (douze fois la vitesse du son), a réussi à toucher le centre de commandement, de contrôle et de communication commun à l’Ukraine et à l’OTAN, installé à une profondeur de 130 mètres !

Le quartier général souterrain (construit à 400 pieds sous terre) était occupé par un certain nombre de responsables de l’OTAN et aurait abrité plus de 300 personnes.

Les Russes parlent de récupérer 40 morts dans les décombres du quartier général souterrain, mais la plupart d’entre eux ne seront jamais retrouvés car ils ont été ensevelis sous les décombres.

On ne sait pas combien d’Occidentaux et d’Ukrainiens ont été tués dans l’attaque, mais c’est la première fois que l’Occident compte autant de morts, y compris des officiers et des sous-officiers.

La plupart d’entre eux sont britanniques et polonais, mais il y a aussi des Américains et des membres de sociétés privées qui s’occupent de communications et de transmission de données.

Dans les jours et les semaines à venir, l’évolution des opérations montrera dans quelle mesure elle affectera la conduite des opérations ukrainiennes et occidentales et la tentative d’arrêter l’attaque russe finale sur Bakhmout/Artiomovsk.

Cependant, il s’agit de la première attaque massive contre le personnel de l’OTAN et on ne sait pas comment les capitales occidentales vont réagir, mais si elles le font, ce sera comme si elles admettaient la participation active de leur personnel à la guerre contre la Russie ! »

En réalité, ce n’est pas la première fois que des effectifs occidentaux sont touchés par une arme hypersonique. Il y a un an (le 19 mars 2022), la Russie avait envoyé une arme hypersonique sur un casernement de volontaires étrangers. Apparemment, le déni de réalité a mis un an – et une autre frappe dévastatrice – à se dissiper.

Il y a un an déjà….

Le Ministère russe de la défense expliquait aux Occidentaux, mais apparemment sans être pris au sérieux, ce que pouvait faire l’arme hypersonique russe. Voilà ce que notre chronique de la Guerre d’Ukraine avait cité:au 26è jour de guerre :

+ Le Ministre russe de la Défense a confirmé l’utilisation, pour la première fois sur un champ de bataille, de l’arme hypersonique: « Le ministère russe de la Défense a analysé les résultats de la destruction des actifs de l’infrastructure militaire de l’Ukraine par les complexes de missiles d’aviation Kinzhal avec des missiles aérobalistiques hypersoniques. Des entrepôts souterrains protégés d’armes d’aviation ukrainiennes et d’unités de combat pour les systèmes de missiles Tochka-U situés à Delyatin, dans la région d’Ivano-Frankovsk, ainsi que de grands dépôts de carburant à Konstantinovka, dans la région de Nikolaev, ont été détruits. Le Ministre a déclaré: « Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l’utilisation d’un missile aérobalistique hypersonique du complexe Kinzhal a été effectuée à partir d’une portée de plus de 1 000 kilomètres. Le temps de vol du missile hypersonique a été inférieur à 10 minutes. Du fait de la vitesse hypersonique et de l’énergie cinétique ultra-haute, l’ogive du complexe de missiles Kinzhal a détruit un arsenal souterrain protégé situé dans une zone montagneuse, construit à l’époque soviétique pour stocker des munitions et des missiles spéciaux. La destruction d’un grand dépôt de carburant à Konstantinovka par le missile hypersonique Kinzhal est due à son invisibilité et à son invulnérabilité à tous les moyens de défense aérienne et antimissile de l’ennemi. L’utilisation au combat du système de missiles d’aviation Kynzhal a confirmé son efficacité à détruire des moyens spéciaux ennemis hautement protégés. Les frappes sur l’infrastructure militaire de l’Ukraine par ce système de missiles se poursuivront dans le cadre de l’opération militaire spéciale. Je tiens à souligner que le système Kinzhal est utilisé avec une tête conventionnelle. Bien que les experts soient bien conscients des capacités de cette arme, non seulement en termes de portée, mais aussi en termes de type de charge«

Le plan de la future offensive ukrainienne…date de plus d’un an!

L’auteur de ce tweet, Marc Legrand, qui a écrit sur le renseignement et la défense, m’a envoyé pour avis le plan d’offensive de printemps de l’armée ukrainienne tel qu’il l’a reconstitué. Je me permets de critiquer ici son approche, non pour le plaisir de démolir sa construction mais parce qu’elle me semble désincarnée. En témoignent ces cartes purement administratives, sans indications sur le relief ni sur les positions actuelles de l’armée russe.

Il y a premièrement une question logique. Comment une armée qui est autant en difficultés que l’armée ukrainienne, pourrait-elle lancer une triple contre-offensive? Que veut dire, pour l’OTAN, « jouer son va-tout’? S’engager directement sur le terrain?

« Franchissement du Dniepr à Kherson, et en deux points situés entre l’Ingoulets et le réservoir de Kakhovka… Débarquement amphibie dans le golfe de Karkinit, au sud, avec soutien de l’artillerie (HIMARS) et drones pour y fixer l’armée russe. (2/6) »

Alors que l’armée russe a solidement établi ses lignes de défense sur la rive gauche du Dniepr, combien l’armée ukrainienne est-elle en mesure d’aligner d’hommes pour la déloger? L’auteur est-il impressionné par le retrait de Kherson? Mais ce sont les Russes qui se sont retirés! non l’armée ukrainienne qui les a délogés! Autre question: les HIMARS se sont-ils illustrés jusqu’à maintenant ailleurs que dans le bombardement des zones civiles, par exemple à Donetsk? Enfin, les six derniers mois n’ont-ils pas prouvé une supériorité des drones russes sur les drones ukrainiens?

« Attaque en trois points à l’est du réservoir de Kakhovka, dans le but d’atteindre Melitopol, Berdiansk et, plus tard, Marioupol… Tirs massifs de l’artillerie (HIMARS) depuis Nikopol, selon un axe nord-sud, pour soulager le « groupe Kherson« (3/6) »

On voudrait savoir comment les Ukrainiens vont inverser un an de guerre: les Russes ont avancé rapidement au sud, à la fin de l’hiver dernier. Et comment l’auteur pense-t-il que l’armée kiévienne va refaire la bataille de Marioupol, pour en inverser le résultat? Au passage, il ne demande jamais ce que pensent les populations de la région, par exemple les habitants d’une Marioupol en reconstruction rapide ?

« Contre-offensive en direction du sud-ouest de Donetsk, de Gorlovka (Horlivka) et Bakhmout (Artiomovsk), afin de fixer l’armée russe et faciliter, plus tard, la prise de Marioupol… Il s’agit ici du corps d’armée le plus fourni du dispositif. (4/6)

N’est-il pas surréaliste de parler d’une contre-offensive en direction de Bakhmout/Artiomovsk, au moment où les Ukrainiens sont en train de perdre la ville? D’autre part, on soulignera le paradoxe consistant à parler d’offensives ukrainiennes alors que l’armée russe déloge progressivement les troupes ukrainiennes de positions défensives (tranchées, immeubles bunkerisés). L’auteur veut-il dire que maintenant que les Russes ont dégagé le terrain, les Ukrainiens vont pouvoir reprendre une guerre de mouvement? Mais avec quelles troupes? Quel équipement? Quelles munitions? Actuellement le ratio de tirs Ukraine/Russie est de 1/8. Comment va-t-il s’inverser en un rapport même seulement de 3 ou 4/1, qui serait nécessaire pour pouvoir avancer avec un peu de succès?

L’armée ukrainienne a un ratio de pertes de 8/1 (l’inverse du ratio de munitions d’artillerie!). Elle serait capable de lancer trois offensives en même temps? Et, par ailleurs, les Russes devraient dégarnir leurs lignes pour attaquer au Nord? On peut même imaginer un message de Choïgou à Reznikov: cher collègue, je vous en prie, je vous ai dégagé le terrain!

La guerre se déroule sur un terrain, avec des obstacles physiques, des installations défensives, des matériels, des effectifs. Ce n’est pas le monde d’une sorte de « bataille pure et parfaite désincarnée ». Nous payons l’effondrement de la culture générale. Le problème vient de ce que l’absence de culture stratégique et militaire concerne jusqu’au sommet des Etats européens.

🚀DÉSASTRE À CONFIRMER ?

Le 8/9mars, la🇷🇺a lancé 81 missiles, dont 6 hypersoniques Kinzhal impossibles à intercepter.

Selon Inteldrop, ces "poignards" auraient

▪️anéanti le commandement secret🇺🇸/OTAN à Kiev

▪️"vaporisé"des dizaines d'officiers supérieurs🇺🇸https://t.co/uTig0HKDp9 — François Asselineau (@UPR_Asselineau) March 12, 2023

